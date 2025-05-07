Comcast Business presta servicios a clientes de pequeñas, medianas y grandes empresas de todo Estados Unidos mediante el acceso a Internet, redes y redes definidas por software. Como vicepresidenta de Productos de Ciberseguridad, Shena Tharnish dirige su equipo con el objetivo de comprender qué necesitan sus clientes finales en lo que respecta a la ciberseguridad, para desarrollar así productos relevantes que se adecúen a dichas necesidades. Se observó que más de la mitad de los clientes de pequeñas empresas habían experimentado algún tipo de filtración de datos o incidente de seguridad. De modo que, a fin de resolver este problema, Comcast se asoció con Akamai para desarrollar una nueva solución: SecurityEdge. Según Tharnish, la adopción ha superado cualquier expectativa; antes de finales del primer trimestre, ya iban en camino de superar los objetivos de 2020. SecurityEdge, gestionada por Akamai, ha brindado a Comcast la solución de seguridad integral para pequeñas empresas que tanto buscaba. Comcast Business pretende continuar a esa línea, tanto en el ámbito de la pequeña empresa como en el de los mercados y las empresas medianos.

Acerca de Comcast Business

Comcast Business ofrece soluciones empresariales gestionadas y de Ethernet, Internet, Wi-Fi, voz y televisión con el fin de respaldar la transformación empresarial de organizaciones de todos los tamaños. Gracias a su red avanzada y a su servicio de atención al cliente ininterrumpido, Comcast Business se constituye como uno de los principales contribuyentes al crecimiento de Comcast Cable que, siendo ya el mayor proveedor de servicios por cable para pequeñas y medianas empresas, se ha posicionado de forma sólida en el mercado empresarial, con el reconocimiento de las asociaciones líderes del sector como uno de los proveedores de servicios de Ethernet que más ha crecido en los dos últimos años.