Comcast Business excede expectativas com o SecurityEdge

Ao adicionar o SecurityEdge fornecido pela Akamai e outros novos produtos, o provedor observou um aumento nos clientes e na receita por cliente

 

A Comcast Business observou um aumento de 4,3% na receita por cliente com a adição de novos produtos em 2019, sendo um deles o SecurityEdge.

Shena Seneca Tharnish, Vice-presidente, Produtos de cibersegurança, Comcast Business Services

A Comcast Business atende a empresas de pequeno, médio e grande porte nos Estados Unidos, oferecendo conectividade de acesso à Internet, rede e rede definida por software. Como Vice-presidente de Produtos de cibersegurança, Shena Tharnish lidera sua equipe para entender as necessidades de cibersegurança de seus clientes usuários finais e desenvolver produtos significativos com base nessas necessidades. Eles descobriram que mais da metade de seus clientes de pequenas empresas enfrentaram algum tipo de violação de dados ou incidente de segurança. Para resolver esse problema, a Comcast firmou uma parceria com a Akamai para desenvolver uma nova solução, SecurityEdge. Segundo Tharnish, a adoção da solução excedeu suas expectativas. Antes do final do primeiro trimestre, eles já estavam bem em seu caminho para exceder suas metas para 2020. O SecurityEdge impulsionado pela Akamai fornece a solução de segurança completa para pequenas empresas que a Comcast estava procurando. A Comcast Business tem planos de continuar nesse caminho, não apenas para pequenas empresas, mas também para clientes de médio e grande porte.

Sobre a Comcast Business

A Comcast Business oferece Ethernet, Internet, Wi-Fi, Voz, TV e Soluções empresariais gerenciadas para ajudar organizações de todos os portes a transformar seus negócios. Desenvolvido por uma rede avançada e com o apoio de um suporte ao cliente ininterrupto, a Comcast Business é um dos maiores contribuintes para o crescimento da Comcast Cable. A Comcast Business é a maior provedora a cabo do país para pequenas e médias empresas e surgiu como uma força no mercado empresarial; reconhecida nos últimos dois anos pelas principais associações do setor como um dos provedores de serviços Ethernet de mais rápido crescimento.

 

