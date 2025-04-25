X
Comcast Business dépasse toutes les attentes avec SecurityEdge

En ajoutant SecurityEdge d'Akamai et d'autres nouveaux produits, ce fournisseur a constaté une augmentation du nombre de clients et du chiffre d'affaires par client

 

Comcast Business a constaté une augmentation de 4,3 % du chiffre d'affaires par client grâce à l'ajout de nouveaux produits en 2019, dont l'un incluait SecurityEdge.

Shena Seneca Tharnish, Vice-présidente, produits de cybersécurité, Comcast Business Services

Comcast Business aide les petites, moyennes et grandes entreprises aux quatre coins des États-Unis, en assurant leur connectivité pour l'accès à Internet, l'accès réseau et la mise en réseau logicielle. En tant que vice-présidente des produits de cybersécurité, Shena Tharnish encourage son équipe à comprendre les besoins de cybersécurité de leurs clients utilisateurs finaux et à développer des produits adaptés à leurs besoins. Ils ont constaté que plus de la moitié de leurs clients de type petite entreprise avaient subi une forme de violation de données ou d'incident de sécurité. Pour résoudre ce problème, Comcast s'est associée à Akamai pour développer une nouvelle solution, SecurityEdge. Selon Shena Tharnish, l'adoption de cette solution a dépassé leurs attentes. Avant la fin du premier trimestre, ils étaient déjà en bonne voie pour dépasser leurs objectifs pour 2020. SecurityEdge optimisée par Akamai constitue la solution de sécurité de bout en bout pour les petites entreprises dont avait besoin Comcast. Comcast Business a l'intention de poursuivre sur cette voie, non seulement pour les petites entreprises, mais aussi pour les clients du marché intermédiaire et les grandes entreprises.

À propos de Comcast Business

Comcast Business propose des solutions Ethernet, Internet, Wi-Fi, voix et TV ainsi que des solutions d'entreprise managées pour aider les entreprises de toutes tailles à transformer leurs activités. Optimisée par un réseau de pointe et bénéficiant d'un service d'assistance client disponible 24 h/24 et 7 j/7, la société Comcast Business est l'un des plus grands contributeurs à la croissance de Comcast Cable. Comcast Business est le plus important fournisseur de câbles pour les petites et moyennes entreprises du pays et s'est imposée comme un des leaders du marché des grandes entreprises. Ces deux dernières années, la société a été reconnue par les principales associations professionnelles du secteur comme étant l'un des fournisseurs de services Ethernet à la croissance la plus rapide.

 

