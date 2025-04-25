Comcast Business aide les petites, moyennes et grandes entreprises aux quatre coins des États-Unis, en assurant leur connectivité pour l'accès à Internet, l'accès réseau et la mise en réseau logicielle. En tant que vice-présidente des produits de cybersécurité, Shena Tharnish encourage son équipe à comprendre les besoins de cybersécurité de leurs clients utilisateurs finaux et à développer des produits adaptés à leurs besoins. Ils ont constaté que plus de la moitié de leurs clients de type petite entreprise avaient subi une forme de violation de données ou d'incident de sécurité. Pour résoudre ce problème, Comcast s'est associée à Akamai pour développer une nouvelle solution, SecurityEdge. Selon Shena Tharnish, l'adoption de cette solution a dépassé leurs attentes. Avant la fin du premier trimestre, ils étaient déjà en bonne voie pour dépasser leurs objectifs pour 2020. SecurityEdge optimisée par Akamai constitue la solution de sécurité de bout en bout pour les petites entreprises dont avait besoin Comcast. Comcast Business a l'intention de poursuivre sur cette voie, non seulement pour les petites entreprises, mais aussi pour les clients du marché intermédiaire et les grandes entreprises.

