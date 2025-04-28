Comcast Business è una società che serve PMI e aziende di grandi dimensioni negli Stati Uniti, offrendo l'accesso a Internet e la connettività di rete definita dal software. In qualità di vicepresidente del reparto Cybersecurity Products, Shena Tharnish dirige il suo team che si occupa di comprendere le esigenze in termini di cybersicurezza degli utenti finali dell'azienda e di sviluppare prodotti adeguati in grado di soddisfare queste esigenze. La società ha notato che più della metà delle PMI loro clienti ha subito una qualche forma di violazione dei dati o incidenti legati alla sicurezza. Per risolvere questo problema, Comcast ha instaurato una partnership con Akamai per sviluppare una nuova soluzione, SecurityEdge. Secondo Tharnish, l'adozione della soluzione ha soddisfatto di gran lunga le aspettative del cliente, tanto che, prima della fine del 1° trimestre, la società si trovava già sulla buona strada per superare gli obiettivi prefissati per il 2020. SecurityEdge con tecnologia Akamai fornisce la soluzione di sicurezza end-to-end per le PMI come richiesto da Comcast. Comcast Business ha molti piani per continuare su questa strada, non solo per le PMI, ma anche per le grandi aziende.

Informazioni su Comcast Business

Comcast Business offre servizi Ethernet, Internet, Wi-Fi, voce e TV, nonché soluzioni di gestione aziendale, per aiutare le organizzazioni di tutte le dimensioni a trasformare le loro attività aziendali. Supportata da una rete innovativa e da un servizio di assistenza clienti 24/7, Comcast Business è una delle società che ha contribuito maggiormente all'espansione di Comcast Cable. Emersa prepotentemente nel settore aziendale, la società Comcast Business è il più grande fornitore di servizi via cavo per PMI negli Stati Uniti. Negli ultimi due anni, è stato riconosciuto dalle principali associazioni di settore come uno dei fornitori di servizi Ethernet a più rapida espansione.