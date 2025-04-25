DIR은 기술 트렌드를 선도하는 기업으로서 2019년부터 제로 트러스트 보안 솔루션을 도입하기 시작했습니다. 하지만 이로 인해 접속 제어 문제가 발생했습니다. 게다가 생성형 AI와 같은 기술의 등장으로 사이버 보안 공격이 점점 더 정교해짐에 따라 DIR은 추가적인 조치를 취해야 했습니다.

DIR의 디지털 솔루션 연구 개발부 부국장 야마노 요코(Yamano Yoko)는 공급망에 리스크가 존재한다고 설명합니다. 야마다는 "직원이나 외주업체에 대여한 디바이스가 제대로 관리되고 있나요? 디바이스를 감염시킨 멀웨어는 디바이스 간의 통신으로 인해 확산되어 예기치 않은 정보 유출을 초래할 수 있습니다."라고 말했습니다.

이로 인해 DIR은 네트워크 수준에서 최신 방어와 향상된 가시성에 대한 필요성이 커지고 있음을 알게 되었습니다. 야마노는 "고객 중 상당수는 일본에서 중요 인프라로 지정된 금융 기관과 기업입니다. DIR의 임무는 이들의 보안을 보장하고 우려를 없애는 것입니다."라고 덧붙였습니다.

DIR은 옵션을 고려하는 과정에서 사내 팀이 직면한 추가적인 네트워크 관리 복잡성 문제도 해결해야 했습니다. 이 팀은 온프레미스 및 클라우드, 네트워크 접속 제어 목록 설정, 디바이스 설정 등 여러 레이어에서 네트워크를 관리합니다. 야마노는 “IP 주소 목록이 표시되더라도 네트워크를 시각화하는 것은 큰 도전 과제입니다. 이로 인해 네트워크의 조사 및 관리가 매우 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다."라고 설명했습니다.