In qualità di azienda all'avanguardia in ambito tecnologico, il DIR ha iniziato a introdurre soluzioni di sicurezza Zero Trust già nel 2019. Questo però ha introdotto anche alcuni problemi con il controllo degli accessi. Inoltre, man mano che gli attacchi alla cybersicurezza diventavano sempre più sofisticati e con l'avvento di tecnologie come l'intelligenza artificiale generativa, il DIR aveva bisogno di adottare ulteriori misure di difesa.

Come affermato da Yoko Yamano, Deputy Director, Digital Solutions Research and Development Department presso DIR, la supply chain rappresenta un grosso fattore di rischio. "I dispositivi concessi in prestito a dipendenti o aziende terze vengono gestiti correttamente? Se un dispositivo viene infettato da malware, potrebbe rapidamente diffondersi a causa della comunicazione tra i diversi sistemi, causando perdite impreviste di informazioni", ha chiarito.

Per questo motivo, il DIR ha deciso di aumentare le difese e la visibilità a livello di rete. "Molti dei nostri clienti sono aziende e istituti finanziari designati come infrastrutture critiche in Giappone. La nostra missione è garantire la loro sicurezza ed eliminare qualsiasi rischio", continua Yamano.

In aggiunta a queste problematiche, il DIR doveva anche affrontare la maggiore complessità della gestione della rete per il team interno. Il team gestisce reti su più livelli, on-premise e nel cloud, con impostazioni di controllo degli accessi alla rete e impostazioni dirette nei dispositivi. "Anche se si dispone di un elenco di indirizzi IP, la visualizzazione della rete diventa una sfida complessa. Ciò rende l'analisi e la gestione delle reti estremamente complicate e dispendiose in termini di tempo", spiega Yamano.