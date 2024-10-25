Daiwa Institute of Research

En tant qu'entreprise à la pointe des tendances technologiques, le DIR a commencé à introduire les solutions de sécurité Zero Trust en 2019. Cependant, cela a présenté des difficultés en matière de contrôle d'accès. En outre, le DIR devait prendre des mesures supplémentaires alors que les attaques de cybersécurité devenaient de plus en plus sophistiquées avec l'avènement de technologies telles que l'IA générative.

Comme l'a expliqué Yoko Yamano, directrice adjointe du service Recherche et développement de solutions digitales au DIR, il existe un risque dans la chaîne d'approvisionnement. « Les terminaux prêtés aux employés ou aux entreprises externalisées sont-ils gérés correctement ? Si un terminal est infecté par un logiciel malveillant, il peut se propager en raison de la communication entre les terminaux, entraînant des fuites d'informations inattendues », déclare-t-elle.

Pour cette raison, le DIR a perçu un besoin croissant de défense avancée et de visibilité améliorée au niveau du réseau. « Beaucoup de nos clients sont des institutions financières et des entreprises désignées comme des infrastructures essentielles au Japon. Notre mission est d'assurer leur sécurité et d'éliminer toute inquiétude », poursuit Yoko Yamano.

Alors qu'il étudiait les options qui s'offraient à lui, le DIR devait également répondre à la complexité supplémentaire de la gestion du réseau à laquelle son équipe interne était confrontée. L'équipe gère les réseaux sur plusieurs couches, y compris celles sur site et du cloud, celles des paramètres de la liste de contrôle d'accès au réseau et celles des paramètres des terminaux. « Même si une liste d'adresses IP vous est présentée, la visualisation du réseau est un défi majeur. Cela rend l'investigation sur les réseaux et leur gestion extrêmement compliquées et fastidieuses », explique Yoko Yamano.