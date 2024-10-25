Daiwa Institute of Research (DIR) est un groupe de réflexion qui fournit des services de recherche, de conseil et de systèmes pour Daiwa Securities Group et un large éventail de clients extérieurs au groupe. En tant que fournisseur leader de systèmes de base pour les sociétés de Daiwa Securities Group, le DIR fournit des services de systèmes fiables et de haute qualité qui soutiennent la partie centrale de leurs activités.
Alors que les attaques de cybersécurité devenaient de plus en plus sophistiquées et que les exigences en matière de contrôle d'accès associées au Zero Trust devenaient de plus en plus complexes, le DIR, client de longue date d'Akamai, a choisi de déployer Akamai Guardicore Segmentation. Ce faisant, il a amélioré la sécurité et simplifié la gestion du contrôle d'accès pour lui-même et ses clients.