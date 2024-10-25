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Daiwa Institute of Research

Un groupe de réflexion japonais a déployé Akamai Guardicore Segmentation pour améliorer la sécurité et la gestion du réseau

Logo Daiwa Institute

Localisation géographique

Tokyo, Japon
dir.co.jp

Secteur

Services aux entreprises

Principaux impacts

  • VIsibilité améliorée du réseau
  • Meilleure prévention des intrusions
  • Contrôle d'accès au réseau plus facile

Solution

Akamai Guardicore Segmentation
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Fourniture de services et de systèmes centraux essentiels

Daiwa Institute of Research (DIR) est un groupe de réflexion qui fournit des services de recherche, de conseil et de systèmes pour Daiwa Securities Group et un large éventail de clients extérieurs au groupe. En tant que fournisseur leader de systèmes de base pour les sociétés de Daiwa Securities Group, le DIR fournit des services de systèmes fiables et de haute qualité qui soutiennent la partie centrale de leurs activités.

Alors que les attaques de cybersécurité devenaient de plus en plus sophistiquées et que les exigences en matière de contrôle d'accès associées au Zero Trust devenaient de plus en plus complexes, le DIR, client de longue date d'Akamai, a choisi de déployer Akamai Guardicore Segmentation. Ce faisant, il a amélioré la sécurité et simplifié la gestion du contrôle d'accès pour lui-même et ses clients.

Réponse aux complexités de la cybersécurité et de la gestion des réseaux

En tant qu'entreprise à la pointe des tendances technologiques, le DIR a commencé à introduire les solutions de sécurité Zero Trust en 2019. Cependant, cela a présenté des difficultés en matière de contrôle d'accès. En outre, le DIR devait prendre des mesures supplémentaires alors que les attaques de cybersécurité devenaient de plus en plus sophistiquées avec l'avènement de technologies telles que l'IA générative.

Comme l'a expliqué Yoko Yamano, directrice adjointe du service Recherche et développement de solutions digitales au DIR, il existe un risque dans la chaîne d'approvisionnement. « Les terminaux prêtés aux employés ou aux entreprises externalisées sont-ils gérés correctement ? Si un terminal est infecté par un logiciel malveillant, il peut se propager en raison de la communication entre les terminaux, entraînant des fuites d'informations inattendues », déclare-t-elle.

Pour cette raison, le DIR a perçu un besoin croissant de défense avancée et de visibilité améliorée au niveau du réseau. « Beaucoup de nos clients sont des institutions financières et des entreprises désignées comme des infrastructures essentielles au Japon. Notre mission est d'assurer leur sécurité et d'éliminer toute inquiétude », poursuit Yoko Yamano.

Alors qu'il étudiait les options qui s'offraient à lui, le DIR devait également répondre à la complexité supplémentaire de la gestion du réseau à laquelle son équipe interne était confrontée. L'équipe gère les réseaux sur plusieurs couches, y compris celles sur site et du cloud, celles des paramètres de la liste de contrôle d'accès au réseau et celles des paramètres des terminaux. « Même si une liste d'adresses IP vous est présentée, la visualisation du réseau est un défi majeur. Cela rend l'investigation sur les réseaux et leur gestion extrêmement compliquées et fastidieuses », explique Yoko Yamano.

Exploitation de la microsegmentation flexible

Combinées, ces difficultés ont conduit le DIR à étudier la microsegmentation, qui offre une meilleure visualisation et un meilleur contrôle d'accès granulaire. Après avoir effectué des recherches sur les produits de microsegmentation basés sur des agents, le DIR a décidé d'exécuter une démonstration de faisabilité d'Akamai Guardicore Segmentation. Grâce à la segmentation logicielle pour empêcher les pirates d'atteindre les informations les plus sensibles d'une entreprise, Akamai Guardicore Segmentation offre la visibilité et le contrôle nécessaires pour appliquer les principes Zero Trust.

Amélioration de la visibilité et du contrôle d'accès 

Comme le déclare Yoko Yamano, « [Akamai] Guardicore Segmentation a très efficacement amélioré notre sécurité. Il offre une excellente visibilité. Ainsi, il nous permet de voir et de comprendre très facilement ce qui se passe, tout en nous donnant la possibilité d'arrêter les comportements indésirables, tels que les mouvements latéraux malveillants, ce qui réduit par conséquent la surface d'attaque interne. »

Que ce soit pour un développement interne ou pour accompagner les clients, l'équipe réseau du DIR effectue des configurations pour répondre aux exigences, telles que : « Autoriser [ou refuser] une communication entre des serveurs ». Grâce à Akamai Guardicore Segmentation, Yoko Yamano et son équipe peuvent facilement voir si les communications se déroulent conformément aux exigences.

La fonction d'étiquetage d'Akamai Guardicore Segmentation rend les détails clairement visibles, tels que « cette communication était nécessaire » ou « cette communication n'était pas nécessaire ». En fait, le DIR a attribué des étiquettes afin de pouvoir vérifier visuellement les communications parmi ses nombreux centres de données, au niveau du processus, du protocole et du port.

Parallèlement, la démonstration de faisabilité a confirmé que Akamai Guardicore Segmentation pouvait être utilisé pour le contrôle d'accès client. Grâce à cette solution, le DIR pouvait accorder de manière flexible des droits d'accès individuels à chaque système directement à partir de l'écran des paramètres, et ce, beaucoup plus facilement qu'avec des méthodes traditionnelles. « Par exemple, nous pouvons permettre à des personnes extérieures d'accéder à un système spécifique, mais pas leur fournir l'accès aux serveurs de fichiers ou leur donner la possibilité de naviguer sur Internet », poursuit Yoko Yamano.

Progression continue de la sécurité

Concernant les perspectives d'avenir, Daiwa Securities Group a établi un plan pour que le DIR fasse progresser la sécurité dans trois domaines : les mesures techniques avancées, la gouvernance renforcée et la résilience. Yoko Yamano attend d'Akamai qu'il l'aide à répondre à ces besoins.

« Les produits d'Akamai ont déjà joué un rôle crucial pour relever nos défis en matière de sécurité, en particulier concernant l'atténuation des attaques DDoS et les services de réseau de diffusion de contenu (CDN), accélérant ainsi nos activités et celles de nos clients. À l'avenir, nous prévoyons d'adopter de plus en plus les solutions d'Akamai dans des domaines tels que la microsegmentation et le Cloud Computing pour faire progresser notre activité », conclu-t-elle.

À propos de Daiwa Institute of Research

Daiwa Institute of Research a aidé de nombreux clients à trouver la solution pour un large éventail d'objectifs. Nos spécialistes en recherche, en conseil et en informatique travaillent avec les clients pour créer l'avenir en tirant pleinement profit de notre expertise en technologie et de notre service de qualité pour soutenir les activités des clients. Grâce à ces compétences de base, nous sommes et nous serons le partenaire incontournable, le premier choix des clients.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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