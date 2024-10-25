Das Daiwa Institute of Research (DIR) ist ein Thinktank, der Forschungs-, Beratungs- und Systemdienstleistungen für die Daiwa Securities Group und eine Vielzahl von Kunden außerhalb der Gruppe anbietet. Als führender Anbieter von Backbone-Systemen für Unternehmen der Daiwa Securities Group stellt das DIR qualitativ hochwertige und zuverlässige Systemdienstleistungen bereit, die den Kernbereich ihrer Geschäfte unterstützen.
Angesichts immer ausgefeilterer Cybersicherheitsangriffe und komplizierterer Anforderungen an die Zugriffskontrolle im Rahmen von Zero Trust entschied sich der langjährige Akamai-Kunde DIR für den Einsatz von Akamai Guardicore Segmentation. Dies verbesserte die Sicherheit und vereinfachte die eigene Zugriffskontrolle sowie die seiner Kunden.