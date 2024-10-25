Daiwa Institute of Research

Als Vorreiter in puncto technologischer Trends begann das DIR 2019 mit der Einführung von Zero-Trust-Sicherheitslösungen. Dies führte jedoch zu Herausforderungen bei der Zugriffskontrolle. Darüber hinaus musste DIR zusätzliche Maßnahmen ergreifen, da Cybersicherheitsangriffe mit dem Aufkommen von Technologien wie generativer KI zunehmend ausgefeilter wurden.

Wie Yoko Yamano, Deputy Director des Digital Solutions Research and Development Department beim DIR, erklärte, stellt die Lieferkette ein Risiko dar. „Werden die an Mitarbeiter oder ausgelagerte Unternehmen verliehenen Geräte ordnungsgemäß gehandhabt? Wenn ein Gerät mit Malware infiziert wird, könnte sich diese durch die Kommunikation zwischen den Geräten ausbreiten und zu unerwarteten Informationslecks führen“, sagte sie.

Aus diesem Grund sah das DIR einen wachsenden Bedarf an fortschrittlicher Verteidigung und verbesserter Transparenz im Netzwerk. „Viele unserer Kunden sind Finanzinstitute und Unternehmen, die in Japan als kritische Infrastruktur eingestuft sind. Unsere Mission ist es, ihre Sicherheit zu gewährleisten und jegliche Bedenken auszuräumen“, so Yamano weiter.

Beim Prüfen der verschiedenen Optionen musste das DIR auch die zusätzliche Komplexität des Netzwerkmanagements berücksichtigen, mit der das interne Team konfrontiert war. Das Team verwaltet Netzwerke auf mehreren Ebenen, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, sowie Einstellungen für Netzwerkzugriffskontrolllisten und Geräte. „Selbst wenn einem eine Liste mit IP-Adressen angezeigt wird, stellt die Visualisierung des Netzwerks eine große Herausforderung dar. Dadurch wird die Untersuchung und Verwaltung von Netzwerken äußerst kompliziert und zeitaufwendig“, erklärt Yamano.