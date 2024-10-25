Daiwa Institute of Research

Como empresa a la vanguardia de las tendencias tecnológicas, DIR comenzó a introducir soluciones de seguridad Zero Trust en 2019. Sin embargo, esto suponía diferentes dificultades de control de acceso. Además, DIR necesitaba tomar medidas adicionales a medida que los ataques de ciberseguridad se volvían cada vez más sofisticados con la irrupción de tecnologías como la IA generativa.

Como explicó Yoko Yamano, subdirectora del departamento de investigación y desarrollo de soluciones digitales de DIR, la cadena de suministro está en peligro. "¿Se gestionan correctamente los dispositivos que se entregan a empleados o empresas subcontratadas? Si uno de estos dispositivos se infecta con malware, podría propagarse debido a la comunicación entre dispositivos y provocar filtraciones de información imprevistas", afirma.

Debido a esto, DIR identificó una creciente necesidad de defensa avanzada y mejor visibilidad a nivel de red. "Muchos de nuestros clientes son instituciones financieras y empresas designadas como infraestructuras críticas en Japón. Nuestra misión es asegurar su seguridad y eliminar cualquier problema", continuó Yamano.

Al considerar las opciones, DIR también necesitaba abordar la complejidad adicional de la gestión de la red a la que se enfrentaba su equipo interno. El equipo gestiona las redes en varias capas, incluidas capas locales y en la nube, junto con la configuración de la lista de control de accesos a la red y la configuración de dispositivos. "Incluso con una lista de direcciones IP delante, visualizar la red supone un gran reto. Esto hace que la investigación y la gestión de las redes sea algo extremadamente complicado y laborioso”, explica Yamano.