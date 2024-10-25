Daiwa Institute of Research (DIR) es un "think tank" que proporciona servicios de investigación, consultoría y sistemas para Daiwa Securities Group y una amplia gama de clientes fuera del grupo. Como proveedor líder de sistemas básicos para las empresas de Daiwa Securities Group, DIR ofrece servicios fiables y de alta calidad que sustentan el núcleo de sus negocios.
A medida que los ataques a la ciberseguridad se volvían más sofisticados y los requisitos de control de acceso asociados a Zero Trust cada vez eran más complicados, el cliente DIR de Akamai optó por implementar Akamai Guardicore Segmentation. Al hacerlo, mejoró la seguridad y simplificó la gestión del control de accesos para sí mismo y para sus clientes.