大和総研は、技術トレンドの最先端を行く企業として、2019 年にゼロトラスト・セキュリティ・ソリューションの導入を開始しました。しかし、これによりアクセス制御に関する課題が発生しました。さらに、生成 AI などのテクノロジーの出現によりサイバーセキュリティ攻撃がますます巧妙化しているため、大和総研はさらなる対策を講じる必要がありました。

大和総研のデジタルソリューション研究開発部副部長である山野葉子氏は、サプライチェーンにリスクが存在すると説明しました。「従業員や外部委託先に貸与しているデバイスは適切に管理されているでしょうか。デバイスがマルウェアに感染した場合、デバイス間の通信により感染が拡大し、予期しない情報漏えいにつながる可能性があります」と、同氏は述べています。

このことから、大和総研はネットワークレベルでの高度な防御と可視性の向上に対するニーズの高まりを感じ取っていました。「当社のクライアントの多くは、日本の重要なインフラとして指定されている金融機関や企業です。当社の使命は、クライアントのセキュリティを確保し、あらゆる懸念を払拭することです」と山野氏は続けます。

大和総研は選択肢を検討する中で、社内チームが直面しているネットワーク管理の複雑さに対処する必要もありました。同社のチームは、オンプレミスやクラウド、ネットワークアクセス制御リストの設定、デバイスの設定など、複数のレイヤーでネットワークを管理しています。「たとえ IP アドレスのリストが表示されていたとしても、ネットワークの可視化は大きな課題です。そのため、ネットワークの調査と管理が非常に複雑になり、時間がかかります」と山野氏は説明します。