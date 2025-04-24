作为一家走在技术前沿的公司，DIR 于 2019 年开始引入 Zero Trust 安全解决方案。但是，这也带来了访问控制挑战。此外，随着生成式 AI 等技术的问世，网络安全攻击变得日渐复杂，因此 DIR 需要采取更全面的应对措施。

正如 DIR 数字解决方案研发部副总监 Yoko Yamano 所解释的那样，供应链中存在风险。她表示：“借给员工或外包公司使用的设备是否得到妥善管理？如果某个设备感染了恶意软件，那么后者会通过设备之间的通信进行传播，从而导致意外的信息泄露。”

出于此原因，DIR 越来越需要在网络层面上加强防御并提高监测能力。Yamano 继续说道：“我们的很多客户都是被日本政府指定为关键基础设施的金融机构和公司。我们的使命是确保他们的安全并解决他们的后顾之忧。”

在考虑各种方案的同时，DIR 还需要解决其内部团队面临更高的网络管理复杂性的问题。该团队负责管理多个层（包括本地和云端）上的网络、网络访问控制列表设置以及设备设置。Yamano 解释说：“即使你可以看到 IP 地址列表，网络可视化也是一项重大挑战。这使得调查和管理网络变得极其复杂且耗时。”