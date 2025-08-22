Na vanguarda das tendências tecnológicas, o DIR começou a implementar soluções de segurança Zero Trust em 2019. No entanto, isso trouxe desafios de controle de acesso. Além disso, surgiu a necessidade de que a empresa tomasse medidas adicionais conforme os ataques à cibersegurança ficavam mais sofisticados com o advento de tecnologias como a IA generativa.

Como explica Yoko Yamano, diretora adjunta do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções Digitais do DIR, há risco na cadeia de suprimentos. "Os dispositivos emprestados a funcionários ou empresas terceirizadas estão sendo gerenciados corretamente? Se um dispositivo for infectado por malware, ele poderá se espalhar devido à comunicação entre dispositivos, levando a vazamentos inesperados de informações", afirma.

Por causa disso, o DIR observou uma necessidade crescente de obter defesas avançadas e mais visibilidade no nível da rede. "Muitos de nossos clientes são instituições financeiras e empresas que administram infraestruturas críticas no Japão. Nossa missão é garantir sua segurança e eliminar quaisquer preocupações", continua Yamano.

Ao considerar opções, o DIR também precisava abordar a complexidade adicional de gerenciamento de rede que sua equipe interna enfrentava. A equipe gerencia redes em várias camadas, incluindo no local e na nuvem, configurações de listas de controle de acesso à rede e configurações de dispositivos. "Mesmo que seja mostrada a você uma lista de endereços IP, visualizar a rede é um grande desafio. Isso torna a investigação e o gerenciamento de redes extremamente complicados e demorados", explica Yamano.