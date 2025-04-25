コロナ禍の続いたこの 2 年間、台湾の多くの業界が打撃を受け、変革を余儀なくされましたが、この中で、e コマースとオンラインゲームの 2 業種はこの状況下で大きく成長しました。世界中のオンライン・モバイル・ゲームやボードゲームのプレイヤーに、「リネージュ」や「リネージュ M」と言えば、その名前を知らない者はいません。これらのゲームの人気を陰で支えているのは、Gamania Digital Entertainment です。Gamania Digital Entertainment は、創業してからまだ 30 年に満たない企業ですが、収益は 100 億台湾ドルを超えています。クラウドでの運用と取引はビジネスパフォーマンスにとって重要ですが、この企業はどのように成功を継続しているのでしょうか？

Ding 氏が Gamania Digital Entertainment の Technical Director を務めていた 10 年以上前、同社はゲーム業界の最前線にいたことを、Ding 氏は思い起こしています。多くの企業がコンピューター機器の拡張やソフトウェアの更新に関する情報セキュリティを考えていたとき、Gamania Digital Entertainment ではすでにハッカー対策に取り組んでいました。Gamania では、これらの課題に対処するために外国の有名な情報セキュリティ企業と提携する必要に迫られた結果、業界の他の企業よりも早い段階でハッキング防止の知識やスキルを獲得できました。

Gamania Digital Entertainment は運用を完全に仮想化した業界プレイヤーであると Ding 氏は強調します。クラウドゲームでは、わずかなエラーでも運用と収益に直接的かつ重大な影響があるため、同社は情報セキュリティ部門のサポートと投資に全力で取り組んでいます。Gamania Digital Entertainment では、2009 年に子会社の Digicentre R&D を設立しました。4 年後には、外部企業への情報セキュリティサービスの提供も正式に開始しました。これは同社の運用における大きな飛躍でした。同社の役割は、これまでのファーストパーティから、情報セキュリティサービスをサードパーティに提供する信頼の置けるパートナー兼プロバイダーに変化しています。