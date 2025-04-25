©2025 Akamai Technologies
社内外に導入されている IT に関して、完全な情報セキュリティを達成できたと思いますか？これは、Digicentre で General Manager を務める Paul Ding 氏とのインタビューで提示した最初の質問でした。「各業界には独自の特別な要件があることを理解する必要があります」と Ding 氏は述べています。同氏はさらに、情報セキュリティの導入は、すべてのエンタープライズにとって難題であるため、このことは、運用や管理、スタッフの配置、ネットワークロジックに関係なく、すべての企業に等しく当てはまると語りました。実際、Ding 氏によると、Digicentre では、同社の現段階の運用に適した情報セキュリティを導入しており、それによって初めて、運用と情報セキュリティ保護の完璧なバランスを保つことができます。
ハッカーの攻撃への対処から、完全な情報セキュリティ・サービス・プロバイダーまで
コロナ禍の続いたこの 2 年間、台湾の多くの業界が打撃を受け、変革を余儀なくされましたが、この中で、e コマースとオンラインゲームの 2 業種はこの状況下で大きく成長しました。世界中のオンライン・モバイル・ゲームやボードゲームのプレイヤーに、「リネージュ」や「リネージュ M」と言えば、その名前を知らない者はいません。これらのゲームの人気を陰で支えているのは、Gamania Digital Entertainment です。Gamania Digital Entertainment は、創業してからまだ 30 年に満たない企業ですが、収益は 100 億台湾ドルを超えています。クラウドでの運用と取引はビジネスパフォーマンスにとって重要ですが、この企業はどのように成功を継続しているのでしょうか？
Ding 氏が Gamania Digital Entertainment の Technical Director を務めていた 10 年以上前、同社はゲーム業界の最前線にいたことを、Ding 氏は思い起こしています。多くの企業がコンピューター機器の拡張やソフトウェアの更新に関する情報セキュリティを考えていたとき、Gamania Digital Entertainment ではすでにハッカー対策に取り組んでいました。Gamania では、これらの課題に対処するために外国の有名な情報セキュリティ企業と提携する必要に迫られた結果、業界の他の企業よりも早い段階でハッキング防止の知識やスキルを獲得できました。
Gamania Digital Entertainment は運用を完全に仮想化した業界プレイヤーであると Ding 氏は強調します。クラウドゲームでは、わずかなエラーでも運用と収益に直接的かつ重大な影響があるため、同社は情報セキュリティ部門のサポートと投資に全力で取り組んでいます。Gamania Digital Entertainment では、2009 年に子会社の Digicentre R&D を設立しました。4 年後には、外部企業への情報セキュリティサービスの提供も正式に開始しました。これは同社の運用における大きな飛躍でした。同社の役割は、これまでのファーストパーティから、情報セキュリティサービスをサードパーティに提供する信頼の置けるパートナー兼プロバイダーに変化しています。
クラウドの攻撃に圧倒されているのであれば、クラウドを直接導入
Ding 氏は、2013 年に Gamania Digital Entertainment の Technical Director から Digicentre の Deputy Chief Operating Officer（COO）に就任し、2016 年には、現在の役職である Digicentre の General Manager に昇格しました。Digicentre は、Gamania Digital Entertainment 向けの情報セキュリティの維持という重要な業務に引き続き注力しながら、サードパーティサービスの提供に全力で取り組んでいると、氏は述べています。Digicentre では、日々の保守だけでなく、刻々と変わる情報テクノロジーの環境に対応するための課題にも取り組んでいます。
実際に攻撃を受けるのはクラウドネットワークです。IoT デバイスを攻撃の突破口にしたり、攻撃トラフィックを何度も増加させたりするなど、これらの攻撃手法はますます斬新になっています。トラフィックの負荷に機器のスケールアウトで対応するような従来と同じ手法では、最終的に機器の使用上の制約やスペースの制約という壁にぶつかるため、Gamania Digital Entertainment は同じ手法を採り続けることはできない、と Ding 氏は強調しています。そのため、Gamania Digital Entertainment では、デバイスからの悪性攻撃をブロックする従来のアプローチから、クラウド CDN 防御モデルに変更することで、広範囲で高度な情報セキュリティのクラウド展開を可能にしました。
Digicentre では、Gamania Digital Entertainment 向けのクラウド・セキュリティ・フレームワークをデバイスからクラウドに展開しています。また、グローバル・コンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）のセキュリティベンダーである Akamai とも提携し、Akamai のクラウド防御コアの完全性と専門的技術を活用して、リアルタイムの更新情報を含む豊富なデータベースを世界中から取得し、ソースからのマルウェア攻撃をリアルタイムでブロックしています。これにより、包括的かつ厳格な監視も実現しています。Akamai は、高度な垂直的保護から水平的な情報セキュリティまで対応できるソリューションを提供する、プロフェッショナルなクラウド・セキュリティ・ベンダーです。Akamai は長年にわたり広く利用されており、情報セキュリティと保護の分野でのコラボレーションに適したパートナーでもあります。
情報セキュリティの強力な導入に適した NIST 検出
クラウドは無限のスペースを提供します。オンラインゲームや e コマース事業者の生命線となっており、収益、顧客ロイヤルティ、企業イメージ、顧客体験の観点からも、オンラインゲームや e コマースのプレイヤーにとって極めて重要です。Ding 氏の分析によると、Gamania Digital Entertainment は、一般に他のエンタープライズよりも早い時期から攻撃を受けていたため、Digicentre が以前にエンタープライズ顧客にサービスを提供していたときは、多くの場合、これまでの経験を共有して対処していました。これにより、Digicentre チームは、顧客の視点に立ち、顧客のニーズと切迫感を自身のことのように考え、顧客の現在の能力とリソースで対応できるかを検討できるようになりました。情報セキュリティ防御の導入をさらに支援したり、最適なソリューションを提供したりすることもできました。
ビジネスと個人の両方のソーシャルインタラクションがクラウドベースの場合、企業は社内外の両方のクラウド環境を綿密に防御する必要があるとも Ding 氏は付け加えています。情報セキュリティ防御を導入するエンタープライズにとっての基本的なアプローチは、「ハッカーが最終的にネットワーク構造に侵入すると想定する」ことです。そのため、企業が情報セキュリティ保護の領域全体を構築するためには、監視とマルチレベルの保護というアプローチを採用する必要があると氏は考えています。
たとえば、Gamania Digital Entertainment に提供される Digicentre の情報セキュリティ保護サービスを例に見てみましょう。最初のステップは、NIST サイバーセキュリティフレームワークの 5 つの機能で検知を強化することでした。ゲーム業界が直面している最大の課題の 1 つは、進行中の攻撃に対処する中で生じるさまざまなストレスです。たとえば、「攻撃を受けたことを知るにはどれくらいの時間がかかるか？」、「ハッカーが侵入したのはネットワーク層のどの領域かを知るにはどうすればよいか？」「損失と損害を最小限に抑えるために、最短時間でレスポンスメカニズムをアクティブにするためにはどうすればよいか？」など、ストレスは多岐にわたります。検知機能を導入すれば、攻撃をできるだけ早く検知できるだけではなく、攻撃が発生する前に、防御を迅速に強化し、予防的な対策の準備もできると Ding 氏は指摘しています。
情報セキュリティと運用
Ding 氏は、IT 部門をリードしてきた長年の経験など、業界での豊富な経験を活かし、特に事業運営に情報セキュリティ計画を取り入れることを得意としています。氏は、運用を持続可能なものにする必要がある一方で、アカウント情報セキュリティも考慮する必要があることを深く認識しています。この 2 つはワンセットです。Digicentre は今年創業 10 年目に入りました。現在では、Akamai との連携によるオンライン運用の保護など、テクノロジー、サービス、プロフェッショナルパートナーを利用して、サービスの範囲を拡大し続けている国際的ベンダーの 1 社となっています。
Ding 氏によると、Gamania の会長は以前「情報セキュリティがなければ、ビジネスはできない」と語っていたそうです。台湾金融監督委員会の委員長である Huang Tien-Mu 氏も同様のことを発言しており、氏は、顧客にサービスを提供するための重要なチャネルの一例として、金融業界のオンライン・プラットフォームについても言及しています。Tien-Mu 氏は、金融業界のエコロジカル・ネットワーク・チェーンのすべてのプレイヤーに次のように喚起しています。「情報セキュリティがなければ、何もできません。だからこそ、すべての人に、情報セキュリティの重要性に細心の注意を払うよう促しています。これは、ビジネスの他の側面と同様に重要です」
Digicentre について
Digicentre は、大規模なゲーム会社の IT 部門としてスタートしました。チームでは、IDC、セキュリティ、統合サービスを分割して、他社に独自のサービスと経験を提供してきました。Digicentre の 3 つの主要データセンターは、大手電機通信事業者とのダイレクト・ピアリング・ネットワークで構築されています。同社の運用とサービスは拡大を続けており、24 時間体制のサービスにより、45 万人以上の同時接続ユーザー数を処理し、月間メンバー数は 2 億 4,000 万人を超えます。Digicentre は、Gamania と MDS の上場企業が株式を保有しています。
Akamai について
Akamai はオンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで優れたコストパフォーマンスを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X や LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。