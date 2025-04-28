Nei due anni caratterizzati dalla pandemia di COVID-19, molti settori hanno subito un duro colpo o sono stati costretti a trasformarsi. Tuttavia, sono due i settori che hanno prosperato in questo periodo: l'e-commerce e i giochi online. Basta menzionare "Lineage" o "Lineage M" agli appassionati di giochi per dispositivi mobili o giochi di società online in tutto il mondo che li riconosceranno subito. Un'azienda ha particolarmente favorito la popolarità di questi giochi: Gamania Digital Entertainment, che vanta meno di 30 anni di esperienza nel settore e un fatturato che supera i 10 miliardi di dollari taiwanesi. Le operazioni e le transazioni nel cloud sono fondamentali per le performance aziendali, ma come fa l'azienda a mantenere il suo trend positivo?

Ding ricorda che più di 10 anni fa, quando ricopriva il ruolo di direttore tecnico per Gamania Digital Entertainment, l'azienda era all'avanguardia nel settore del gaming. Quando molte aziende pensavano alla sicurezza delle informazioni in termini di scalabilità delle apparecchiature informatiche o aggiornamento dei programmi software, Gamania Digital Entertainment stava già combattendo contro gli hacker. Questa sfida ha spinto Gamania ad allearsi con società estere note nel campo della sicurezza delle informazioni, acquisendo conoscenze e competenze anti-hacker in anticipo rispetto ad altre aziende dello stesso settore.

Ding sottolinea come le operazioni di Gamania Digital Entertainment si svolgano in modo completamente virtuale. Il minimo errore in un gioco sul cloud può influire direttamente e seriamente sulle operazioni aziendali e sul fatturato. Di conseguenza, l'azienda è dedita da sempre al supporto e allo sviluppo del reparto addetto alla sicurezza delle informazioni. Nel 2009, Gamania Digital Entertainment ha fondato la società sussidiaria Digicentre R&D. Quattro anni dopo, anche Digicentre ha iniziato a fornire ufficialmente servizi per la sicurezza delle informazioni ad aziende esterne, subendo un importante ampliamento, e diventando partner e provider affidabile di questo tipo di servizi a terzi.