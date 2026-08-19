Die COVID-19-Pandemie hat in den vergangenen beiden Jahren viele Branchen in Taiwan beeinträchtigt und zu einem Wandel gezwungen. Es gab jedoch zwei Branchen, die sich erfolgreich behaupten konnten: E-Commerce und Online-Spiele. Weltweit sind „Lineage“ und Lineage M“ ein Begriff für Liebhaber von mobilen Online-Spielen und Gesellschaftsspielen. Hauptverantwortlich für die Popularität dieser Spiele ist Gamania Digital Entertainment. Obwohl das Unternehmen weniger als 30 Jahre im Geschäft ist, kann es bereits einen Umsatz von mehr als 10 Mrd. NT$ verzeichnen. Cloudbetrieb und -transaktionen sind entscheidende Faktoren für die Performance, aber wie gelingt es dem Unternehmen, auch weiterhin erfolgreich zu sein?

Ding blickt auf die Zeit vor 10 Jahren zurück, als er als Technical Director bei Gamania Digital Entertainment tätig und das Unternehmen führend in der Spielebranche war. In puncto Informationssicherheit standen damals bei vielen Unternehmen die Skalierung von Computerausstattung und die Aktualisierung von Software im Blickpunkt – doch Gamania Digital Entertainment befasste sich bereits mit der Bekämpfung von Hackerangriffen. Gamania war daher dazu gezwungen, mit bekannten ausländischen Unternehmen für Informationssicherheit zu kooperieren, und konnte sich früher als andere Unternehmen der Branche Kompetenzen und Fähigkeiten bei der Bekämpfung von Hackern aneignen.

Ding betont, dass Gamania Digital Entertainment als Akteur der Branche seinen Betrieb vollständig virtualisiert hat. Selbst ein kleines Missgeschick bei einem Spiel in der Cloud hat unmittelbare und schwerwiegende Auswirkungen auf Betrieb und Umsatz. Das Unternehmen setzt daher alles daran, seine Informationssicherheitsabteilung zu unterstützen und entsprechend auszustatten. 2009 gründete Gamania Digital Entertainment das Tochterunternehmen Digicentre R&D. Bereits nach vier Jahren begann Digicentre damit, auch externen Unternehmen offiziell Informationssicherheitsservices anzubieten. Der Wechsel aus der Rolle eines in eigener Sache agierenden Unternehmens hin zu einem vertrauenswürdigen Anbieter von Informationssicherheitsservices für externe Kunden war ein großer operativer Fortschritt.