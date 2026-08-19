Una serie de sectores de Taiwán se han visto afectados u obligados a transformarse durante los dos años de la pandemia del COVID-19. No obstante, hay dos sectores que han mejorado: el e-commerce y los juegos online. Basta con mencionar "Lineage" o "Lineage M" a los usuarios de juegos para dispositivos móviles online o de juegos de rol de cualquier parte del mundo para que reconozcan el nombre. El responsable de la popularidad de estos juegos es Gamania Digital Entertainment, una empresa con menos de 30 años de experiencia en el sector y con unos ingresos que superan los 10 000 millones de nuevos dólares taiwaneses. Las operaciones y transacciones en la nube son fundamentales para un buen rendimiento empresarial, pero ¿cómo puede la empresa seguir logrando sus objetivos?

Paul Ding recordó que hace más de 10 años, cuando era director técnico de Gamania Digital Entertainment, estaban a la vanguardia del sector de los juegos. Cuando muchas de las empresas se planteaban la seguridad de la información en términos de ampliación de equipos informáticos o de actualización del software, Gamania Digital Entertainment ya luchaba contra los hackers. Para afrontar este desafío, Gamania tuvo que aliarse a empresas extranjeras de renombre en el campo de la seguridad de la información, lo que le permitió obtener los conocimientos y las competencias antipiratería necesarias antes que otras empresas de su sector.

Paul Ding destaca que las operaciones de Gamania Digital Entertainment se desarrollan en un terreno puramente virtual. El más mínimo error de un juego en la nube puede tener un efecto grave y directo en las operaciones y en los ingresos. Esto hace que la empresa tenga un sólido compromiso con su departamento de seguridad de la información y que considere que es muy importante invertir en él. En 2009, Gamania Digital Entertainment creó la filial de I+D de Digicentre. Cuatro años más tarde, Digicentre también comenzó a ofrecer oficialmente servicios de seguridad de la información a empresas externas. Esto supuso un importante avance en sus operaciones, ya que pasó de ofrecer servicios propios a convertirse en un partner de confianza y en un proveedor de servicios de seguridad de la información a terceros.