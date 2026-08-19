¿Cree que cuenta con un sistema completo de seguridad de la información en lo que respecta a las soluciones de TI implementadas tanto dentro como fuera de la empresa? Esta fue la primera pregunta que se le planteó en una entrevista al director general de Digicentre, Paul Ding, a la que contesta: "Partimos de la base de que cada sector tiene sus propios requisitos concretos". A lo que añade que la implementación de la seguridad de la información representa un hueso duro de roer para todas las empresas, por lo que esa afirmación se aplica a todas ellas por igual, independientemente de si hablamos de operaciones, gestión, despliegue del personal o lógica de la red. Por otro lado, Paul Ding afirma que Digicentre implementa una seguridad de la información adaptada a la etapa específica de operaciones de la compañía y que, solo de esta forma, se puede lograr el equilibrio perfecto entre las operaciones y la protección de la seguridad de la información.
De responder a los ataques de hackers hasta convertirse en un proveedor de servicios de seguridad de la información integral
Una serie de sectores de Taiwán se han visto afectados u obligados a transformarse durante los dos años de la pandemia del COVID-19. No obstante, hay dos sectores que han mejorado: el e-commerce y los juegos online. Basta con mencionar "Lineage" o "Lineage M" a los usuarios de juegos para dispositivos móviles online o de juegos de rol de cualquier parte del mundo para que reconozcan el nombre. El responsable de la popularidad de estos juegos es Gamania Digital Entertainment, una empresa con menos de 30 años de experiencia en el sector y con unos ingresos que superan los 10 000 millones de nuevos dólares taiwaneses. Las operaciones y transacciones en la nube son fundamentales para un buen rendimiento empresarial, pero ¿cómo puede la empresa seguir logrando sus objetivos?
Paul Ding recordó que hace más de 10 años, cuando era director técnico de Gamania Digital Entertainment, estaban a la vanguardia del sector de los juegos. Cuando muchas de las empresas se planteaban la seguridad de la información en términos de ampliación de equipos informáticos o de actualización del software, Gamania Digital Entertainment ya luchaba contra los hackers. Para afrontar este desafío, Gamania tuvo que aliarse a empresas extranjeras de renombre en el campo de la seguridad de la información, lo que le permitió obtener los conocimientos y las competencias antipiratería necesarias antes que otras empresas de su sector.
Paul Ding destaca que las operaciones de Gamania Digital Entertainment se desarrollan en un terreno puramente virtual. El más mínimo error de un juego en la nube puede tener un efecto grave y directo en las operaciones y en los ingresos. Esto hace que la empresa tenga un sólido compromiso con su departamento de seguridad de la información y que considere que es muy importante invertir en él. En 2009, Gamania Digital Entertainment creó la filial de I+D de Digicentre. Cuatro años más tarde, Digicentre también comenzó a ofrecer oficialmente servicios de seguridad de la información a empresas externas. Esto supuso un importante avance en sus operaciones, ya que pasó de ofrecer servicios propios a convertirse en un partner de confianza y en un proveedor de servicios de seguridad de la información a terceros.
Implementación directa en la nube cuando se produce saturación de ataques a la nube
El siguiente paso lógico para Paul Ding fue pasar del puesto de director técnico de Gamania Digital Entertainment a subdirector de operaciones de Digicentre en 2013. En 2016, fue ascendido a director general de Digicentre, puesto que actualmente ocupa. Según declara, Digicentre está totalmente comprometida con la provisión de servicios a terceros, pero sin olvidarse de su principal tarea de mantener la seguridad de la información para Gamania Digital Entertainment. Digicentre es capaz de llevar a cabo el mantenimiento diario, pero también de ir más allá para adaptarse al entorno en constante cambio de la tecnología de la información.
La realidad a la que nos enfrentamos es que las redes en la nube van a ser objeto de ataques, con unos métodos cada vez más novedosos, como el uso de dispositivos conectados a Internet (Internet de las cosas) como trampolín o la multiplicación exponencial del tráfico de ataque. Paul Ding subraya que Gamania Digital Entertainment no puede seguir adoptando los mismos métodos del pasado, como la ampliación del hardware para asumir el tráfico de carga, ya que acabará encontrándose con el problema que plantean las limitaciones de uso y espacio de los equipos. Por este motivo, el enfoque de Gamania Digital Entertainment de bloquear los ataques maliciosos de dispositivos ha pasado a convertirse en un modelo de defensa de la red de distribución de contenido (CDN) en la nube, lo que permite una implementación de los sistemas de seguridad de la información más amplia y profunda en la nube.
Digicentre implementa un marco de seguridad en la nube para Gamania Digital Entertainment, desde el dispositivo hasta la nube, además de trabajar con Akamai, proveedor de seguridad de red de distribución de contenido (CDN) global. Gracias a la integridad y a la profesionalidad del núcleo de defensa en la nube de Akamai, Digicentre puede usar una base de datos completa de actualizaciones en tiempo real de todo el mundo, que le permite bloquear los ataques de malware desde el origen en tiempo real. Esta colaboración también ofrece una supervisión rigurosa y completa. Akamai es un proveedor de servicios profesionales de seguridad en la nube que ofrece soluciones idóneas, que abarcan desde la protección exhaustiva en sectores verticales hasta la seguridad de la información en mercados horizontales. Akamai ha sido muy bien recibida durante muchos años y también es un partner idóneo con el que colaborar en el campo de la seguridad y la protección de la información.
La detección del NIST es la elegida para una implementación sólida de la seguridad de la información
La nube ofrece un espacio infinito y es un recurso fundamental para los operadores del e-commerce y de los juegos online. Para las empresas de estos sectores resulta, por tanto, esencial en lo que respecta a los ingresos, la fidelización de los clientes, la imagen corporativa y la experiencia del cliente. Como nos cuenta Paul Ding, cuando Digicentre ofrecía sus servicios a clientes empresariales en el pasado, solía valerse de experiencias anteriores, ya que Gamania Digital Entertainment solía ser objeto de ataques antes que otras empresas. Este factor también permitió al equipo de Digicentre ponerse en el lugar de sus clientes, reconociendo sus necesidades y sensación de urgencia, así como evaluar si las capacidades y los recursos actuales de los clientes permitían afrontar la tarea. El equipo puede también facilitar la implementación de defensas de seguridad de la información y ofrecer una solución óptima.
Paul Ding añade que cuando las interacciones sociales tanto personales como empresariales se basan en la nube, las empresas deben permanecer muy alertas en los entornos de este ámbito, tanto internos como externos. El planteamiento básico que deberían tener las empresas a la hora de implementar defensas de seguridad de la información debería ser "asumir que los hackers atacarán, antes o después, la estructura de la red". Por este motivo, considera que las empresas deberían adoptar un enfoque de supervisión, junto con protecciones multinivel, para establecer toda un área de protección de la seguridad de la información.
Tomemos como ejemplo los servicios de seguridad de la información que Digicentre proporciona a Gamania Digital Entertainment. El primer paso fue mejorar la detección en las cinco funciones del marco de ciberseguridad del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST). Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el sector de los videojuegos es el estrés que producen los ataques en curso. Se nos plantean preguntas como cuánto tiempo tardaré en saber que he sufrido un ataque, cómo sé qué área de la capa de red ha intentado atacar el hacker o cómo puedo activar el mecanismo de respuesta lo antes posible para minimizar las pérdidas y los daños. Ding señaló que, al implementar sistemas de detección, las empresas no solo pueden detectar un ataque lo antes posible, sino también reforzar inmediatamente sus defensas, así como preparar medidas proactivas antes de que se produzca un ataque.
Seguridad de la información frente a operaciones
Paul Ding cuenta con una amplia experiencia en el sector, con numerosos años de experiencia al frente de equipos de TI, por lo que es especialmente hábil a la hora de incorporar las operaciones empresariales en la planificación de la seguridad de la información. Así, es plenamente consciente del hecho de que las operaciones deben ser sostenibles, pero que también debe tenerse en cuenta la seguridad de la información. Ambos factores van de la mano. Este año, Digicentre cumple su décimo año de actividad. Dicentre ahora es un proveedor internacional que continúa ampliando su gama de servicios con tecnología, soluciones y partners profesionales, además de trabajar con Akamai para proteger las operaciones online.
Paul Ding señala que el presidente de Gamania afirmó una vez que "una empresa no puede funcionar sin seguridad de la información". Esta observación está en consonancia con la realizada por Huang Tien-Mu, presidente de la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán, que mencionó las plataformas online del sector financiero como ejemplo de canal a tener en cuenta para dar servicio a los clientes. Huang Tien-Mu recordó a todos los que trabajan en la cadena de redes ecológicas del sector financiero: "Para llevar a cabo cualquier operación, debe tenerse en cuenta la seguridad de la información. Instamos a todos a prestar mucha atención a la importancia de la seguridad de la información, que tiene un nivel de relevancia similar al de otros aspectos de la empresa".
Acerca de Digicentre
Digicentre originalmente fue el departamento de TI de una gran empresa de videojuegos. El equipo se escindió de sus servicios de IDC, seguridad e integración para proporcionar una oferta y experiencia únicas a otras empresas. Los tres principales centros de datos de Digicentre utilizan redes de interconexión directa con los principales proveedores de telecomunicaciones. Sus operaciones y servicios continúan creciendo. Además, ofrece servicios ininterrumpidos a más de 450 000 usuarios simultáneos y a más de 240 millones de miembros al mes. Digicentre es propiedad de dos empresas que cotizan en bolsa: Gamania y MDS.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.