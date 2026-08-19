Au cours des deux ans de pandémie de COVID-19, de nombreux secteurs d'activité taïwanais ont été mis à mal ou contraints de se transformer. Toutefois, deux secteurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu : le commerce électronique et les jeux vidéo en ligne. Si vous mentionnez le nom « Lineage » ou « Lineage M » aux joueurs de jeux mobiles ou de jeux de société, ils sauront de quoi vous voulez parler. Gamania Digital Entertainment est le moteur clé du succès de ces jeux. Cette entreprise a mis le pied à l'étrier il y a moins de 30 ans et pourtant, ses revenus dépassent les 10 milliards de nouveaux dollars de Taïwan. Les opérations et les transactions dans le cloud sont essentielles aux performances de l'entreprise, mais comment continue-t-elle à rencontrer du succès ?

Paul Ding nous a rappelé que lorsqu'il était directeur technique chez Gamania Digital Entertainment il y a plus de 10 ans, l'entreprise était une véritable pointure dans le secteur. À l'époque, de nombreuses entreprises envisageaient la sécurité de l'information en termes de mise à l'échelle des équipements informatiques ou de mise à jour des logiciels. Gamania Digital Entertainment, elle, combattait déjà les pirates informatiques. Ce défi a forcé Gamania à s'allier à des sociétés de sécurité de l'information étrangères bien connues pour acquérir des connaissances et des compétences en matière de lutte contre le piratage informatique, et ce bien avant les autres acteurs du secteur.

Paul Ding souligne que Gamania Digital Entertainment est un acteur du secteur aux opérations intégralement virtuelles. Le moindre incident sur un jeu dans le cloud a un impact aussi direct qu'important sur les opérations et sur les revenus. L'entreprise s'engage donc pleinement à soutenir et à investir dans son service de sécurité de l'information. En 2009, Gamania Digital Entertainment a créé la filiale R&D de Digicentre. Quatre ans plus tard, Digicentre a également commencé à offrir ses services de sécurité de l'information à des entreprises externes de manière officielle. Il s'agissait d'un grand bond en avant pour les opérations de l'entreprise qui est sortie de son rôle interne pour devenir un partenaire de confiance fournissant des services de sécurité de l'information à des tiers.