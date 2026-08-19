Pensez-vous avoir mis en place une sécurité de l'information intégrale des systèmes informatiques internes et externes de l'entreprise ? Voici la première question que nous avons posée lors de notre entretien avec Paul Ding, directeur général de Digicentre. Voici sa réponse : « Nous devons comprendre que chaque secteur a ses propres exigences. » À cela, il a ajouté qu'assurer la sécurité de l'information est un casse-tête pour toutes les entreprises. Ses propos s'appliquent donc à toutes les entreprises, indépendamment des opérations menées, de la méthode de gestion, du déploiement du personnel ou de la logique du réseau. Paul Ding a déclaré que Digicentre déploie la sécurité de l'information qui convient à l'étape actuelle des opérations de l'entreprise. Ce n'est qu'à ce moment-là que les opérations et la protection de la sécurité de l'information peuvent être en parfait équilibre.
De l'expérience pratique de la réponse aux cyberattaques à la fourniture de services complets de sécurité de l'information
Au cours des deux ans de pandémie de COVID-19, de nombreux secteurs d'activité taïwanais ont été mis à mal ou contraints de se transformer. Toutefois, deux secteurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu : le commerce électronique et les jeux vidéo en ligne. Si vous mentionnez le nom « Lineage » ou « Lineage M » aux joueurs de jeux mobiles ou de jeux de société, ils sauront de quoi vous voulez parler. Gamania Digital Entertainment est le moteur clé du succès de ces jeux. Cette entreprise a mis le pied à l'étrier il y a moins de 30 ans et pourtant, ses revenus dépassent les 10 milliards de nouveaux dollars de Taïwan. Les opérations et les transactions dans le cloud sont essentielles aux performances de l'entreprise, mais comment continue-t-elle à rencontrer du succès ?
Paul Ding nous a rappelé que lorsqu'il était directeur technique chez Gamania Digital Entertainment il y a plus de 10 ans, l'entreprise était une véritable pointure dans le secteur. À l'époque, de nombreuses entreprises envisageaient la sécurité de l'information en termes de mise à l'échelle des équipements informatiques ou de mise à jour des logiciels. Gamania Digital Entertainment, elle, combattait déjà les pirates informatiques. Ce défi a forcé Gamania à s'allier à des sociétés de sécurité de l'information étrangères bien connues pour acquérir des connaissances et des compétences en matière de lutte contre le piratage informatique, et ce bien avant les autres acteurs du secteur.
Paul Ding souligne que Gamania Digital Entertainment est un acteur du secteur aux opérations intégralement virtuelles. Le moindre incident sur un jeu dans le cloud a un impact aussi direct qu'important sur les opérations et sur les revenus. L'entreprise s'engage donc pleinement à soutenir et à investir dans son service de sécurité de l'information. En 2009, Gamania Digital Entertainment a créé la filiale R&D de Digicentre. Quatre ans plus tard, Digicentre a également commencé à offrir ses services de sécurité de l'information à des entreprises externes de manière officielle. Il s'agissait d'un grand bond en avant pour les opérations de l'entreprise qui est sortie de son rôle interne pour devenir un partenaire de confiance fournissant des services de sécurité de l'information à des tiers.
Déploiement direct sur le cloud lorsqu'il est ciblé par des attaques
En 2013, Paul Ding a troqué son poste de directeur technique de Gamania Digital Entertainment contre un poste de directeur général adjoint chez Digicentre. En 2016, il a été promu au poste qu'il occupe encore actuellement, à savoir directeur général. À en croire ses déclarations, Digicentre s'engage pleinement à fournir des services tiers, tout en continuant à se focaliser sur son objectif principal : assurer la sécurité de l'information de Gamania Digital Entertainment. Digicentre assure une maintenance quotidienne, mais l'entreprise intervient également pour répondre à l'environnement en constante évolution des technologies de l'information.
Il faut se faire à l'idée que les réseaux de cloud seront toujours attaqués. Utilisation de terminaux IoT comme porte d'entrée, augmentation du trafic d'attaques à plusieurs reprises… Lors de ces attaques, les cybercriminels redoublent d'ingéniosité. Paul Ding souligne que Gamania Digital Entertainment ne peut pas continuer à utiliser les mêmes méthodes que par le passé, telles que la mise à l'échelle de l'équipement pour supporter le trafic de charges, car celles-ci finiront par atteindre les limites d'utilisation et d'espace de l'équipement. En conséquence, l'approche de Gamania Digital Entertainment consistant à bloquer les attaques malveillantes de terminaux s'est transformée en un modèle de défense du réseau de diffusion de contenu (CDN) dans le cloud pour permettre un déploiement plus large et plus approfondi de la sécurité de l'information sur le cloud.
Depuis un terminal, Digicentre déploie une structure de sécurité dans le cloud pour Gamania Digital Entertainment et travaille aux côtés d'Akamai, un fournisseur mondial de solutions de sécurité pour réseau de diffusion de contenu (CDN). Digicentre compte sur l'intégrité et le professionnalisme du cœur de défense dans le cloud d'Akamai pour obtenir une base de données riche en informations mondiales en temps réel et, par conséquent, pour bloquer les attaques de logiciels malveillants à la source et en temps réel. Cette collaboration permet aussi une surveillance complète et inflexible. Akamai est un fournisseur professionnel de solutions de sécurité dans le cloud. Il offre des solutions habiles allant de la protection verticale approfondie à la sécurité de l'information horizontale. Pendant de nombreuses années, Akamai a reçu un accueil très favorable et c'est un excellent partenaire de collaboration dans le domaine de la protection et de la sécurité de l'information.
La détection doit se faire selon les normes de l'Institut américain des normes et des technologies (NIST) pour un déploiement efficace de la sécurité de l'information
Le cloud offre un espace infini, vital pour les opérateurs de jeux vidéo en ligne et de commerce électronique. Pour les acteurs du jeu vidéo en ligne et du commerce électronique, le cloud joue un rôle essentiel en termes de revenus, de fidélité des clients, d'image d'entreprise et d'expérience client. D'après les analyses de Paul Ding, Digicentre a souvent aidé ses clients d'entreprise par le passé en s'appuyant sur ses expériences vécues avec Gamania Digital Entertainment, puisque celle-ci avait généralement déjà subi les attaques avant les autres entreprises. Ce facteur a également permis à l'équipe de Digicentre de se mettre à la place de ses clients, de vraiment comprendre leurs besoins et leur sens de l'urgence, mais aussi de déterminer si les capacités et les ressources actuelles des clients sont à la hauteur de la tâche. L'équipe peut alors contribuer davantage au déploiement de défenses de sécurité de l'information ou fournir une solution optimale.
Paul Ding ajoute également que lorsque les interactions sociales professionnelles et personnelles sont basées sur le cloud, les entreprises doivent rester vigilantes quant aux défenses des environnements de cloud internes et externes. L'approche de base des défenses de sécurité de l'information des entreprises doit « partir du principe que les cybercriminels finiront par envahir la structure du réseau ». Il estime que les entreprises doivent par conséquent combiner une approche de surveillance et des protections multiniveaux pour construire une zone complète de protection de la sécurité de l'information.
Prenons les services de protection de l'information que Digicentre fournit à Gamania Digital Entertainment comme exemple. L'entreprise a commencé par se baser sur les cinq fonctions du Cadre de cybersécurité du NIST pour améliorer la détection des menaces. L'un des grands défis qui se pose au secteur du jeu vidéo est celui des multiples tensions pour répondre aux attaques en cours. Exemple : combien de temps me faudra-t-il pour savoir que j'ai été attaqué ? Comment puis-je savoir quelle zone de ma couche réseau le pirate a envahie ? Comment puis-je activer le mécanisme de réponse dans les plus brefs délais pour minimiser la perte et les dommages ? Paul Ding a observé qu'en déployant un système de détection, non seulement les entreprises peuvent détecter les attaques le plus tôt possible, mais elles peuvent également renforcer immédiatement leurs défenses et préparer des mesures proactives avant même qu'une attaque ne se produise.
Sécurité de l'information et opérations
Fort de son expertise dans le secteur et de ses années d'expérience en tant que responsable de services informatiques, Paul Ding est particulièrement compétent pour ce qui est de l'intégration des opérations métier à la planification de la sécurité de l'information. Il a conscience du fait que les opérations doivent être durables, tout en tenant compte de la sécurité de l'information. Les deux vont de pair. Cette année, Digicentre fête ses 10 ans de bons et loyaux services. Aujourd'hui, Digicentre assume son rôle de fournisseur international et continue à étendre sa gamme de services avec des technologies, des services et des partenaires professionnels, y compris Akamai avec qui l'entreprise collabore pour protéger les opérations en ligne.
Paul Ding se rappelle qu'un jour, le président de Gamania a affirmé que « sans sécurité de l'information, une entreprise ne peut pas exister. » Cette affirmation est parfaitement cohérente avec les propos d'Huang Tien-Mu, président de la Commission de surveillance financière de Taïwan, qui a mentionné les plateformes en ligne du secteur financier comme un exemple de canal important pour servir les clients. Huang Tien-Mu a rappelé à tous les acteurs de la chaîne de réseau écologique de l'industrie financière que « sans sécurité de l'information, une entreprise ne peut pas opérer. Nous invitons tout le monde à accorder une attention particulière à la sécurité de l'information, car elle est toute aussi importante que d'autres aspects de l'entreprise. »
À propos de Digicentre
À l'origine, Digicentre était le service informatique d'une grande société de jeux vidéo. L'équipe a lancé ses services IDC, de sécurité et d'intégration pour proposer une offre et une expérience uniques à d'autres entreprises. Les trois principaux centres de données de Digicentre sont hébergés sur des réseaux d'appairage direct avec des fournisseurs de télécommunications majeurs. Ses opérations et ses services continuent de croître. Grâce à ses services 24 h/24, 7 j/7, Digicentre s'occupe de plus de 450 000 utilisateurs simultanément et de plus de 240 millions de membres par mois. Digicentre est détenu par des actionnaires cotés en bourse : Gamania et MDS.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège la vie en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de cloud computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.