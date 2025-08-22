©2025 Akamai Technologies
Você acredita ter atingido a completa segurança da informação em torno da TI implantada dentro e fora da empresa? Essa foi a primeira pergunta feita na entrevista com o gerente geral da Digicentre, Paul Ding. Ele afirma: "Precisamos entender que cada setor tem seus próprios requisitos especiais". Ele acrescenta que a implantação da segurança da informação é um desafio imenso para o mundo corporativo, portanto, essa declaração se aplica igualmente a todas as empresas, independentemente de operações, gerenciamento, implantação de equipe ou lógica de rede. Por outro lado, segundo Ding, a Digicentre implanta a segurança da informação que se adapta ao estágio atual das operações da empresa e só então as operações e as proteções de segurança da informação podem ficar em perfeito equilíbrio.
Desde a prática com ataques de hackers até um provedor completo de serviços de segurança da informação
Ao longo dos dois anos da pandemia de COVID-19, vários setores em Taiwan tiveram sucesso ou se viram forçados a se transformar. No entanto, dois setores prosperaram: ecommerce e jogos online. Mencione "Lineage" ou "Lineage M" a jogadores de jogos para dispositivos móveis online ou jogos de tabuleiro em todo o mundo e eles reconhecerão o nome. O principal impulsionador da popularidade desses jogos é a Gamania Digital Entertainment. Essa é uma empresa que tem menos de 30 anos de experiência comercial e receita superior a NT$ 10 bilhões. As operações e transações em nuvem são fundamentais para o desempenho comercial, mas como a empresa continua a ser bem-sucedida?
Ding recordou que há mais de 10 anos, quando foi diretor técnico da Gamania Digital Entertainment, eles estavam na vanguarda do setor de jogos. Quando muitas empresas estavam pensando em segurança da informação em termos de escalonamento de equipamentos de computador ou atualização de software, a Gamania Digital Entertainment já estava combatendo hackers. Esse desafio forçou a Gamania a unir-se a conhecidas empresas estrangeiras de segurança da informação e isso permitiu que elas obtivessem conhecimento e habilidades contra hackers antes de outras empresas do setor.
Ding enfatiza que a Gamania Digital Entertainment é uma empresa do setor com operações totalmente virtuais. O menor deslize em um jogo na nuvem tem um impacto direto e sério sobre as operações e a receita. Deve-se a isso o alto comprometimento da empresa com o suporte e investimento no departamento de segurança da informação. Em 2009, a Gamania Digital Entertainment abriu a subsidiária de pesquisa e desenvolvimento Digicentre R&D. Quatro anos mais tarde, a Digicentre também começou a fornecer oficialmente serviços de segurança da informação a empresas externas. Isso representou um grande avanço nas operações e ela migrou da função anterior de primeiro parceiro para ser um parceiro confiável e provedor de serviços de segurança da informação para terceiros.
Implantação direta na nuvem quando sobrecarregada por ataques na nuvem
Em 2013, Ding fez a transição perfeita do cargo de diretor técnico da Gamania Digital Entertainment para vice-diretor de operações da Digicentre. Em 2016, foi promovido a gerente geral da Digicentre, a posição que ele detém atualmente. Segundo ele, a Digicentre está totalmente comprometida com o fornecimento de serviços de terceiros e, ao mesmo tempo, mantém o foco em sua principal tarefa, que é manter a segurança da informação para a Gamania Digital Entertainment. A Digicentre executa a manutenção diária e também intensifica a resposta ao ambiente em constante mudança que é o de tecnologia da informação.
A realidade é que as redes em nuvem serão atacadas. Os métodos desses ataques são cada vez mais novos, por exemplo, o uso de dispositivos de IoT (Internet das coisas) como um trampolim ou o aumento do tráfego de ataques muitas vezes maior. Ding enfatiza que a Gamania Digital Entertainment não pode continuar a adotar o mesmo conjunto de métodos usados no passado, como o escalonamento de equipamentos para transportar o tráfego de carga, pois acabará enfrentando restrições de uso e espaço do equipamento. Por isso, a abordagem da Gamania Digital Entertainment de bloquear ataques mal-intencionados de dispositivos se transformou em um modelo de defesa de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) em nuvem, que permite uma implantação da segurança da informação mais ampla e profunda na nuvem.
A Digicentre implanta uma estrutura de segurança na nuvem para a Gamania Digital Entertainment desde o dispositivo até a nuvem e também trabalha com a Akamai, uma fornecedora global de segurança de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo). A Digicentre confia na integridade e no profissionalismo do núcleo de defesa em nuvem da Akamai, por isso, conta com um banco de dados rico de atualizações em tempo real de todo o mundo para bloquear ataques de malware da origem em tempo real. Ela também permite um monitoramento abrangente e rigoroso. A Akamai é uma fornecedora profissional de segurança na nuvem, que oferece soluções eficazes que vão desde a proteção profunda e vertical até a segurança horizontal da informação. A Akamai tem um histórico de muitos anos de grande aceitação, sendo uma boa parceira para a colaboração no campo da segurança e proteção da informação.
A forte implantação da segurança da informação favorece a detecção do NIST (National Institute of Standards and Technology)
A nuvem oferece espaço infinito e é a salvação dos operadores de jogos online e de ecommerce. Ela é extremamente importante para jogadores de jogos online e empresas de ecommerce em termos de receita, fidelidade do cliente, imagem corporativa e experiência do cliente. De acordo com a análise de Ding, ao atender clientes empresariais no passado, a Digicentre muitas vezes operava compartilhando experiências anteriores, já que a Gamania Digital Entertainment era normalmente atacada mais cedo do que outras empresas. Esse fator também deu condições à equipe da Digicentre de se colocar no lugar dos próprios clientes, interagir com as necessidades e o senso de urgência deles e analisar se os recursos e capacidades atuais de que eles dispunham estavam à altura da tarefa. Isso possibilitou à equipe fornecer uma solução ideal ou ajudar ainda mais a implantar defesas de segurança da informação.
Ding acrescenta ainda que, quando as interações sociais pessoais e comerciais são baseadas em nuvem, as empresas devem manter defesas ativas em ambientes de nuvem internos e externos. A abordagem básica para as empresas ao implantar defesas de segurança da informação deve ser "presumir que os hackers acabarão invadindo a estrutura de rede". Portanto, ele acha que as empresas devem adotar uma abordagem de monitoramento, além de proteções de vários níveis, para construir toda a área de proteção de segurança da informação.
Tomemos como exemplo os serviços de proteção da segurança da informação da Digicentre fornecidos à Gamania Digital Entertainment. A primeira etapa foi melhorar a detecção ao longo das cinco funções do NIST Cybersecurity Framework, que é o conjunto de boas práticas sobre segurança de computadores do NIST. Um dos maiores desafios enfrentados pelo setor de jogos é o estresse de várias pessoas em resposta aos ataques que estão em andamento. Por exemplo, quanto tempo levará para eu saber que fui atacado, como saberei qual área da minha camada de rede o hacker invadiu e como poderei ativar o mecanismo de resposta no menor tempo possível para minimizar a perda e os danos? Ding observou que, ao implantar a detecção, as empresas não só podem detectar um ataque o mais cedo possível, mas também podem imediatamente reforçar suas defesas e preparar medidas proativas antes que ocorra um ataque.
Segurança da informação vs. operações
A grande experiência de Ding no setor, que resulta de muitos anos de trabalho em unidades de TI líderes, torna-o especialmente adepto da incorporação das operações comerciais ao planejamento de segurança da informação. Ele está ciente de que as operações devem ser sustentáveis, enquanto a segurança da informação também deve ser levada em consideração. As duas estão lado a lado. Este ano, a Digicentre inicia seu 10º ano em operação. A Digicentre agora desempenha o papel de um fornecedor internacional que mantém em expansão sua gama de serviços com tecnologia, serviços e parceiros profissionais, inclusive trabalhando com a Akamai para proteger operações online.
Ding lembrou que o presidente da Gamania disse uma vez: "Sem a segurança da informação, você não tem uma empresa". Essa observação está de acordo com Huang Tien-Mu, presidente da Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan, que mencionou plataformas online na indústria financeira como exemplo de um canal importante para servir os clientes. Tien-Mu lembrou a todos os participantes da cadeia de rede do ecossistema da indústria financeira: "Sem a segurança da informação, não há operação. Pedimos a todos que deem atenção à segurança da informação, que é tão importante quanto outros aspectos comerciais."
Sobre a Digicentre
A Digicentre começou como um departamento de TI de uma grande empresa de jogos. A equipe desmembrou seus serviços de IDC, segurança e integração para fornecer uma oferta e experiência exclusivas para outras empresas. Os três principais data centers da Digicentre são construídos em redes de peering direto com os principais provedores de telecomunicações. Suas operações e serviços continuam a crescer e os serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana lidam com mais de 450.000 usuários simultâneos e mais de 240 milhões de membros mensais. A Digicentre é de propriedade de acionistas listados publicamente: Gamania e MDS.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai por sua liderança em confiabilidade, escalabilidade e experiência, que impulsionam a expansão dos negócios dos seus clientes com segurança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.