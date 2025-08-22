Ao longo dos dois anos da pandemia de COVID-19, vários setores em Taiwan tiveram sucesso ou se viram forçados a se transformar. No entanto, dois setores prosperaram: ecommerce e jogos online. Mencione "Lineage" ou "Lineage M" a jogadores de jogos para dispositivos móveis online ou jogos de tabuleiro em todo o mundo e eles reconhecerão o nome. O principal impulsionador da popularidade desses jogos é a Gamania Digital Entertainment. Essa é uma empresa que tem menos de 30 anos de experiência comercial e receita superior a NT$ 10 bilhões. As operações e transações em nuvem são fundamentais para o desempenho comercial, mas como a empresa continua a ser bem-sucedida?

Ding recordou que há mais de 10 anos, quando foi diretor técnico da Gamania Digital Entertainment, eles estavam na vanguarda do setor de jogos. Quando muitas empresas estavam pensando em segurança da informação em termos de escalonamento de equipamentos de computador ou atualização de software, a Gamania Digital Entertainment já estava combatendo hackers. Esse desafio forçou a Gamania a unir-se a conhecidas empresas estrangeiras de segurança da informação e isso permitiu que elas obtivessem conhecimento e habilidades contra hackers antes de outras empresas do setor.

Ding enfatiza que a Gamania Digital Entertainment é uma empresa do setor com operações totalmente virtuais. O menor deslize em um jogo na nuvem tem um impacto direto e sério sobre as operações e a receita. Deve-se a isso o alto comprometimento da empresa com o suporte e investimento no departamento de segurança da informação. Em 2009, a Gamania Digital Entertainment abriu a subsidiária de pesquisa e desenvolvimento Digicentre R&D. Quatro anos mais tarde, a Digicentre também começou a fornecer oficialmente serviços de segurança da informação a empresas externas. Isso representou um grande avanço nas operações e ela migrou da função anterior de primeiro parceiro para ser um parceiro confiável e provedor de serviços de segurança da informação para terceiros.