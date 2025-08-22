Há quase uma década, a Akamai vem possibilitando que o DOUGLAS Group capitalize totalmente na Black Friday, um dos dias mais importantes do ano para a empresa. Em certo momento, muitos anos atrás, o aumento repentino do tráfego na Black Friday sobrecarregou os servidores da empresa, causando falhas. “Nosso website estava gerando muitas chamadas de servidor e não conseguíamos descarregar nossos servidores de back-end. Nossa solução foi o Visitor Prioritization Cloudlet da Akamai”, disse Mommertz.

Na Black Friday de 2023, as lojas online do DOUGLAS Group processaram mais de 20 mil pedidos por hora, mesmo quando o tráfego atingiu um pico 10 vezes maior que a média. De acordo com Mommertz, o Group não teria sucesso na Black Friday sem Akamai.

Mommertz afirma que sua equipe poderia desenvolver e executar sua própria CDN (Rede de Entrega de Conteúdo), mas precisaria colocar 10 vezes mais capacidade em prática. “Além disso, não se trata só do desempenho. Nós precisaríamos dos principais dispositivos de firewall para impedir ataques de DDoS. E eu precisaria contratar dois especialistas dedicados em cibersegurança. A Akamai garante o desempenho e a proteção ideais para nós, enquanto nos concentramos no que fazemos de melhor.”

Além disso, a Akamai ajuda o grupo a se preparar para os principais dias de geração de receita. “A Akamai oferece suporte às verificações que antecedem nossos principais dias de vendas, proporcionando tranquilidade e ajudando a melhorar continuamente nossas configurações”, continuou Mommertz.