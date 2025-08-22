©2025 Akamai Technologies
Devido ao nosso relacionamento de longa data, a Akamai sabe o que é importante para nossa empresa e sempre recomenda soluções adequadas para atender às nossas necessidades de desempenho e segurança.Ingo Mommertz, Vice-presidente, Tecnologia digital, DOUGLAS Group
Um varejista bilionário omnicanal
Fundado em 1821, o DOUGLAS Group é o principal destino de beleza premium omnicanal na Europa. Com mais de 1.850 lojas físicas, muitas lojas online na Europa e seu aplicativo móvel, o grupo oferece mais de 100 mil produtos em quatro marcas de varejo: DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams e Niche Beauty. O setor de comércio eletrônico da empresa cresceu continuamente ao longo dos anos, e hoje corresponde a aproximadamente um terço dos 4,1 bilhões de euros da receita anual da empresa. Com foco em crescimento sustentável, a presença digital da empresa deve proporcionar uma experiência de compra excepcional, sem falhas. Como um cliente de longa data da Akamai, o DOUGLAS Group continua a expandir seu uso das soluções Akamai para garantir uma presença online segura e de alto desempenho.
Ampliação do crescimento sustentado do comércio eletrônico
Como varejista licenciado de quase todas as principais marcas de beleza, o DOUGLAS Group se destaca como um destino de beleza premium, tanto online quanto offline. Ingo Mommertz, vice-presidente de tecnologia digital e responsável pela presença online do grupo, continuamente aproveita as tecnologias relevantes para garantir um maior tempo de atividade, desempenho e segurança dos websites da empresa. A abordagem de Mommertz está ajudando a empresa a ter um crescimento sustentado do comércio eletrônico, mesmo durante a pandemia da COVID-19.
Desde 2015, as tecnologias que Mommertz implantou incluem uma variedade de soluções da Akamai que ajudam a oferecer a experiência online esperada de um líder de mercado. Desde a primeira implantação de uma solução de firewall de aplicativos da Web (WAF) da Akamai tempos atrás, o DOUGLAS Group tem usado um número crescente de soluções projetadas para fazer tudo, da interrupção de ataques de DDoS (negação de serviço distribuída) e bots à priorização de visitantes do website e à otimização do desempenho na Web. “A Akamai fornece uma solução disponível ou presente no mapa estratégico para cada necessidade que temos”, explicou Mommertz.
Garantia de sucesso nos dias de maior receita
Há quase uma década, a Akamai vem possibilitando que o DOUGLAS Group capitalize totalmente na Black Friday, um dos dias mais importantes do ano para a empresa. Em certo momento, muitos anos atrás, o aumento repentino do tráfego na Black Friday sobrecarregou os servidores da empresa, causando falhas. “Nosso website estava gerando muitas chamadas de servidor e não conseguíamos descarregar nossos servidores de back-end. Nossa solução foi o Visitor Prioritization Cloudlet da Akamai”, disse Mommertz.
Na Black Friday de 2023, as lojas online do DOUGLAS Group processaram mais de 20 mil pedidos por hora, mesmo quando o tráfego atingiu um pico 10 vezes maior que a média. De acordo com Mommertz, o Group não teria sucesso na Black Friday sem Akamai.
Mommertz afirma que sua equipe poderia desenvolver e executar sua própria CDN (Rede de Entrega de Conteúdo), mas precisaria colocar 10 vezes mais capacidade em prática. “Além disso, não se trata só do desempenho. Nós precisaríamos dos principais dispositivos de firewall para impedir ataques de DDoS. E eu precisaria contratar dois especialistas dedicados em cibersegurança. A Akamai garante o desempenho e a proteção ideais para nós, enquanto nos concentramos no que fazemos de melhor.”
Além disso, a Akamai ajuda o grupo a se preparar para os principais dias de geração de receita. “A Akamai oferece suporte às verificações que antecedem nossos principais dias de vendas, proporcionando tranquilidade e ajudando a melhorar continuamente nossas configurações”, continuou Mommertz.
Otimização de desempenho e proteção
Uma solução que o DOUGLAS Group usa para otimizar o desempenho é o Akamai ION, um conjunto de tecnologias de entrega, aceleração e otimização com a inteligência para tomar decisões de desempenho em tempo real. “O ION nos ajuda a garantir que os compradores tenham a melhor experiência, sempre”, explicou Mommertz.
Quando a empresa precisou lidar com milhares de redirecionamentos, ele recorreu ao Edge Redirector. “Esta solução faz milagres na edge, tirando a carga de processamento de nossos servidores”, continuou.
O DOUGLAS Group também economiza dinheiro usando o Bot Manager, que detecta o tráfego de bots e mitiga bots mal-intencionados na edge. “O Bot Manager nos ajudou quando transferimos nossa conta do Google Maps para uma nova assinatura. Nessa transferência, estávamos sendo cobrados 16 vezes mais o valor que pagávamos anteriormente. Com o Bot Manager, mitigamos o tráfego de bots que causavam o aumento de preço”, disse Mommertz.
Mais recentemente, o DOUGLAS Group usou o Akamai Account Protector como parte de uma prova de conceito para evitar abusos na conta do comprador. Como Mommertz disse, “Esta solução nos permitiu proteger nossos clientes, ao mesmo tempo que teve o mínimo impacto possível em nosso website, descarregando a segurança para a edge”.
Aceleração da inspiração do comércio
Mommertz também propôs e ajudou a fundar o Commerce Board da Akamai na EMEA. Neste fórum intimista que ocorre duas vezes por ano, os clientes da Akamai de uma variedade de setores se reúnem para discutir problemas e compartilhar as práticas recomendadas. O DOUGLAS Group envia dois ou três funcionários para cada reunião.
“É uma oportunidade única para descobrir como os outros estão resolvendo problemas de alto tráfego e cibersegurança, quais configurações da Akamai estão funcionando melhor para eles e se inspirar em novas ideias”, disse Mommertz.
Valorização de uma verdadeira parceria
Quando questionado por que ele continua sua parceria com a Akamai, Mommertz destacou o forte relacionamento. “A Akamai não é apenas um fornecedor tentando nos vender produtos. Ela é uma verdadeira parceira que recomenda soluções adequadas para nossa empresa e nossas estratégias.”
“Nosso negócio de comércio eletrônico quase triplicou nos últimos três anos, então precisamos de soluções impenetráveis. A Akamai fornece isso, garantindo que nossa empresa online continue fornecendo excelência”, concluiu.
