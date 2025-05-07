©2025 Akamai Technologies
Tras años de colaboración, Akamai sabe lo que es importante para nuestra empresa y nos recomienda las soluciones adecuadas para satisfacer nuestras necesidades de rendimiento y seguridad.Ingo Mommertz, vicepresidente de Tecnología Digital de DOUGLAS Group
Una empresa multimillonaria con presencia omnicanal
DOUGLAS Group lleva desde su fundación en 1821 siendo el principal distribuidor omnicanal de productos de belleza prémium en Europa. Cuenta con una red de más de 1850 tiendas físicas, diversas tiendas online europeas y su propia aplicación móvil para comercializar más de 100 000 productos a través de cuatro marcas de retail distintas: DOUGLAS, NOCIBÉ, Parfumdreams y Niche Beauty. Sus ventas electrónicas llevan años aumentando sin cesar, y ya suponen aproximadamente un tercio de los 4100 millones de euros de ingresos anuales. Para seguir creciendo de forma sostenible, la empresa debe ofrecer una experiencia de compra excepcional en todo momento y en cualquier entorno digital. DOUGLAS Group colabora desde hace tiempo con Akamai y sigue tratando de sacar el máximo partido a nuestras soluciones para garantizar que su presencia en la red sea segura y muy eficiente.
Crecimiento constante de las ventas online
Como retailer autorizado para vender casi todas las principales marcas de cosméticos, DOUGLAS Group es un importante distribuidor de productos de belleza de alta gama, tanto en tiendas físicas como online. Ingo Mommertz, vicepresidente de Tecnología Digital y responsable de la presencia online del grupo, incorpora constantemente nuevas soluciones tecnológicas útiles para garantizar un tiempo de actividad, un rendimiento y una seguridad elevados en las páginas web de la empresa. Gracias a esta estrategia, no han parado de crecer desde la pandemia de COVID-19.
Entre las soluciones a las que ha recurrido Mommertz desde 2015 se encuentran algunas de Akamai, que le han ayudado a ofrecer la experiencia online propia de un líder del mercado. Desde que implementó su primera solución de Akamai, un firewall de aplicaciones web (WAF), ha seguido incorporando soluciones para todo tipo de tareas, como defenderse ante ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), o establecer un orden de visitantes en el sitio web y optimizar su rendimiento. "Siempre que nos surge una necesidad, Akamai tiene una solución disponible o en desarrollo", explica Mommertz.
Rendimiento garantizado en días de ingresos elevados
Durante casi una década, Akamai ha colaborado con DOUGLAS Group para sacar el máximo partido al Black Friday, uno de los días del año más importantes para la empresa. Hace años, el aumento del tráfico saturó sus servidores en esta fecha, lo que provocó la interrupción de la actividad. "Nuestro sitio generaba demasiadas llamadas a los servidores y no podíamos descongestionar el back-end. La solución a este problema fue Akamai Visitor Prioritization Cloudlet", afirma Mommertz.
Durante el Black Friday de 2023, las tiendas online de DOUGLAS Group procesaron más de 20 000 pedidos a la hora, incluso cuando el tráfico era 10 veces superior a la media. Como destaca Mommertz, habría sido imposible lograrlo sin Akamai.
Según explica, su equipo podía desarrollar y ejecutar su propia red de distribución de contenido (CDN), pero tendría que aumentar 10 veces su capacidad. "Además, no se trata solo de una cuestión de rendimiento; nos harían falta unos buenos dispositivos de firewall para neutralizar los ataques DDoS. Y contratar a dos especialistas en ciberseguridad. Akamai nos garantiza un rendimiento y una protección óptimos, y nosotros podemos centrarnos en nuestras propias tareas".
Akamai también prepara a la empresa para los días de mayores ingresos. "Akamai nos asiste en los análisis del sistema previos a fechas importantes, lo que nos da una enorme tranquilidad y nos ayuda a seguir mejorando", añade Mommertz.
Optimización del rendimiento y la protección
DOUGLAS Group utiliza Akamai Ion, un paquete de soluciones de distribución, aceleración y optimización con la capacidad de tomar decisiones para mejorar el rendimiento en tiempo real. "Ion nos ayuda a ofrecer la mejor experiencia a los compradores en todo momento", explica Mommertz.
Cuando la empresa necesitaba gestionar miles de redireccionamientos, recurrió a Edge Redirector. "Esta solución es maravillosa para el Edge, ya que nos permite descongestionar las tareas de procesamiento de nuestros servidores", añade.
DOUGLAS Group también ha ahorrado dinero al utilizar Bot Manager, que detecta todo el tráfico de bots y mitiga los bots maliciosos en el Edge. "Bot Manager fue de gran ayuda cuando cambiamos nuestra suscripción de Google Maps. En aquel momento, el servicio empezó a costarnos 16 veces más de lo que solíamos pagar, pero pudimos mitigar el tráfico de bots que provocaba este incremento gracias a Bot Manager", afirma Mommertz.
Más recientemente, DOUGLAS Group utilizó Akamai Account Protector como parte de una prueba de concepto para impedir un uso abusivo de las cuentas de los compradores. En palabras de Mommertz: "Esta solución nos permitió proteger a nuestros clientes sin apenas interferir en nuestro sitio web, ya que trasladó las tareas de seguridad al Edge".
Creación de redes empresariales inspiradoras
Mommertz también propuso la creación de Akamai EMEA Commerce Board y participó en su fundación. Dos veces al año, este pequeño foro reúne a los clientes de Akamai de diversos sectores para debatir sobre sus problemas y compartir prácticas recomendadas. Dos o tres empleados de DOUGLAS Group participan en cada uno de estos encuentros.
"Es una oportunidad única para descubrir cómo resuelven otras personas los problemas derivados del tráfico elevado o la ciberseguridad y qué sistemas de Akamai les funcionan mejor. También, para conocer nuevas ideas inspiradoras", afirma Mommertz.
El valor de una colaboración consolidada
Al preguntarle por qué sigue trabajando con Akamai, Mommertz destaca la excelente relación que los une. "Akamai no es solo un proveedor que intenta vendernos sus productos. Es un partner de confianza que nos recomienda las soluciones adecuadas para nuestra empresa y nuestra estrategia".
"Nuestras ventas por comercio electrónico casi se han triplicado en los últimos tres años, por lo que necesitamos soluciones de máxima fiabilidad. Akamai nos las proporciona y, gracias a ello, seguimos gestionando nuestros pedidos online", concluye.
Acerca de DOUGLAS Group
DOUGLAS Group, con sus marcas comerciales DOUGLAS, NOCIBÉ, Parfumdreams y Niche Beauty, es el principal distribuidor omnicanal de productos de belleza prémium en Europa. Sus clientes pueden acceder a una completísima gama de productos a través su exclusiva red de tiendas online y alrededor de 1870 establecimientos físicos. Gracias a su inmenso volumen comercial y su acceso a los clientes, DOUGLAS Group se ha convertido en el principal partner de muchos fabricantes, y ofrece productos de las marcas más exclusivas y de las suyas propias. Su oferta incluye perfumes, maquillajes, productos para el cuidado de la piel y del cabello, accesorios, y, también, servicios de belleza. Su estrategia "Let it Bloom — DOUGLAS 2026" se basa en fortalecer su posicionamiento omnicanal, ya de por si consolidado, al tiempo que ofrece experiencias excepcionales al cliente. DOUGLAS Group cuenta con un modelo de negocio altamente rentable, basado en su propuesta omnicanal, multitud de marcas líderes y una gran capacidad de procesamiento de datos. En el ejercicio fiscal 2022/23, generó unas ventas (netas) por valor de 4100 millones de euros y dio empleo a aproximadamente 18 000 personas en toda Europa. DOUGLAS Group (Douglas AG) cotiza en la Bolsa de Fráncfort.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai por su fiabilidad, escalabilidad y experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.