Durante casi una década, Akamai ha colaborado con DOUGLAS Group para sacar el máximo partido al Black Friday, uno de los días del año más importantes para la empresa. Hace años, el aumento del tráfico saturó sus servidores en esta fecha, lo que provocó la interrupción de la actividad. "Nuestro sitio generaba demasiadas llamadas a los servidores y no podíamos descongestionar el back-end. La solución a este problema fue Akamai Visitor Prioritization Cloudlet", afirma Mommertz.

Durante el Black Friday de 2023, las tiendas online de DOUGLAS Group procesaron más de 20 000 pedidos a la hora, incluso cuando el tráfico era 10 veces superior a la media. Como destaca Mommertz, habría sido imposible lograrlo sin Akamai.

Según explica, su equipo podía desarrollar y ejecutar su propia red de distribución de contenido (CDN), pero tendría que aumentar 10 veces su capacidad. "Además, no se trata solo de una cuestión de rendimiento; nos harían falta unos buenos dispositivos de firewall para neutralizar los ataques DDoS. Y contratar a dos especialistas en ciberseguridad. Akamai nos garantiza un rendimiento y una protección óptimos, y nosotros podemos centrarnos en nuestras propias tareas".

Akamai también prepara a la empresa para los días de mayores ingresos. "Akamai nos asiste en los análisis del sistema previos a fechas importantes, lo que nos da una enorme tranquilidad y nos ayuda a seguir mejorando", añade Mommertz.