得益于长期的合作基础，Akamai 知道什么对我们的业务最重要，并且总是能够为我们推荐合适的解决方案，来满足我们在性能和安全方面的需求。DOUGLAS Group 数字技术副总裁 Ingo Mommertz
市值十亿美元的全渠道零售商
DOUGLAS Group 成立于 1821 年，是欧洲卓越的全渠道高端美妆产品零售商，设有 1,850 多家实体店和许多面向欧洲市场的网上商店，并通过移动应用程序销售产品。该公司旗下的产品超过 100,000 种，隶属于四个零售品牌：DOUGLAS、NOCIBÉ、Parfumdreams 和 Niche Beauty。多年来，该公司电商业务不断增长，目前在其 41 亿欧元的年收入中大约占了三分之一的比例。未来，该公司将继续推动可持续增长，因此他们必须在数字业务中为购物者提供出色的体验。作为 Akamai 的长期客户，DOUGLAS Group 继续使用 Akamai 解决方案来确保高性能、安全可靠的线上业务运营。
推动电商业务持续增长
DOUGLAS Group 的线上和线下门店云集各种大牌美妆产品，是选购高端美妆产品的首选之地。负责公司线上业务的数字技术副总裁 Ingo Mommertz 持续利用贴合需求的技术来确保公司网站保持出色的正常运行时间、性能和安全性。Mommertz 的做法正在取得成效，帮助公司的电商业务自新冠疫情以来一直保持增长势头。
从 2015 年起，Mommertz 采用了 Akamai 的一系列解决方案，以帮助提供出色的线上体验，满足购物者对顶尖购物平台的期待。在最初利用 Akamai 的 Web 应用程序防火墙 (WAF) 取得满意结果后，DOUGLAS Group 使用的 Akamai 解决方案越来越多，用来执行的任务也各不相同，从抵御 分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击 和爬虫程序，到优先考虑网站访客和优化 Web 性能都有涉及。Mommertz 表示：“每当我们有新的需求时，Akamai 都有现成可用或正在规划中的解决方案。”
在超级购物节大获成功
黑色星期五一直是 DOUGLAS Group 最重视的促销活动，近十年来，Akamai 帮助该公司充分利用黑五大促实现盈利增长。多年前，黑色星期五的流量激增一度使该公司的服务器不堪重负，导致服务器崩溃。Mommertz 表示：“网站产生的服务器调用请求过多，而我们无法为后端服务器分载。后来我们找到了 Akamai Visitor Prioritization Cloudlet 这个绝佳的解决方案。”
2023 年黑色星期五，DOUGLAS Group 网上商店的小时订单处理量超过 20,000 单——即使当日的流量峰值达到平均水平 10 倍之多。根据 Mommertz 的说法，如果没有 Akamai，这次的黑五促销活动不可能如此顺利。
Mommertz 表示，他的团队可以构建和运行自己的 CDN，但需要部署 10 倍以上的容量才能达到同样的性能。“而且，这不仅仅是性能问题。我们将需要大型防火墙设备来阻止 DDoS 攻击。我还得专门聘请两名网络安全专家。Akamai 帮助我们优化了性能并提供安全防护，使我们能够专注于自己最擅长的工作。”
此外，Akamai 还帮助 DOUGLAS Group 为这个一年中最大的创收时段做好准备。Mommertz 继续说道：“Akamai 在帮助我们不断改进配置的同时，还会在我们举办重大促销活动之前，支持我们完成各项系统检查，解决我们的后顾之忧。”
优化性能和安全性
DOUGLAS Group 使用了 Akamai Ion 解决方案来优化性能 ，这是一套交付、加速和优化技术，为实时的性能调整决策提供智能支持Mommertz 解释道：“Ion 可帮助我们确保购物者每次购物都能获得出色体验。”
面对高达几千次的重定向请求，他为公司选择了 Edge Redirector。他继续说：“这款解决方案在边缘发挥了重要作用，帮助减轻了服务器的处理负担。”
DOUGLAS Group 还通过使用 Bot Manager 节省了成本，该工具可在边缘检测爬虫程序流量并抵御恶意爬虫程序。Mommertz 说：“在我们将 Google Maps 帐户转移到新订阅时，Bot Manager 帮了大忙。当时我们要支付的费用突然间达到了之前的 16 倍还多。借助 Bot Manager，我们拦截了导致价格飙升的爬虫程序流量。”
最近，DOUGLAS Group 为防止购物者帐户滥用，在概念验证中使用了 Akamai Account Protector。正如 Mommertz 所说：“这个解决方案能够保护我们的顾客，同时还可以将安全负载转移到边缘，尽可能降低对网站的影响。”
激发商业灵感
此外，在 Mommertz 的提议和帮助下，Akamai EMEA 商务委员会得以设立。委员会成员密切合作，每年召开两次讨论会，来自不同行业的 Akamai 客户齐聚一堂，商讨问题并分享最佳实践。每次会议 DOUGLAS Group 都会派出 2 到 3 名员工参加。
Mommertz 说道：“这是一个难得的机会，我们可以了解其他公司如何解决高流量和网络安全问题，他们认为最有效的 Akamai 配置，并从各种新想法中获得启发。”
重视真正的伙伴关系
在被问及继续与 Akamai 合作的原因时，Mommertz 强调了双方的紧密关系。“Akamai 不仅仅是一家向我们销售产品的供应商，而是真正的合作伙伴，始终为我们推荐符合业务需求和战略目标的解决方案。”
他总结道：“过去三年里，我们的电商业务量几乎翻了两倍，因此我们需要稳妥可靠的解决方案作为支持。Akamai 能够提供这些解决方案，确保我们的线上业务持续创造预期的效益。”
