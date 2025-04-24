黑色星期五一直是 DOUGLAS Group 最重视的促销活动，近十年来，Akamai 帮助该公司充分利用黑五大促实现盈利增长。多年前，黑色星期五的流量激增一度使该公司的服务器不堪重负，导致服务器崩溃。Mommertz 表示：“网站产生的服务器调用请求过多，而我们无法为后端服务器分载。后来我们找到了 Akamai Visitor Prioritization Cloudlet 这个绝佳的解决方案。”

2023 年黑色星期五，DOUGLAS Group 网上商店的小时订单处理量超过 20,000 单——即使当日的流量峰值达到平均水平 10 倍之多。根据 Mommertz 的说法，如果没有 Akamai，这次的黑五促销活动不可能如此顺利。

Mommertz 表示，他的团队可以构建和运行自己的 CDN，但需要部署 10 倍以上的容量才能达到同样的性能。“而且，这不仅仅是性能问题。我们将需要大型防火墙设备来阻止 DDoS 攻击。我还得专门聘请两名网络安全专家。Akamai 帮助我们优化了性能并提供安全防护，使我们能够专注于自己最擅长的工作。”

此外，Akamai 还帮助 DOUGLAS Group 为这个一年中最大的创收时段做好准备。Mommertz 继续说道：“Akamai 在帮助我们不断改进配置的同时，还会在我们举办重大促销活动之前，支持我们完成各项系统检查，解决我们的后顾之忧。”