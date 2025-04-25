©2025 Akamai Technologies
Aufgrund unserer langjährigen Geschäftsbeziehung wissen die Mitarbeiter von Akamai, was für unser Unternehmen wichtig ist und empfehlen immer passende Lösungen, die unsere Performance- und Sicherheitsanforderungen erfüllen.Ingo Mommertz, Vice President, Digital Technology, DOUGLAS Group
Ein milliardenschwerer Omnichannel-Einzelhändler
Die 1821 gegründete DOUGLAS Group ist der führende Omnichannel-Einzelhändler für hochwertige Beauty-Produkte in Europa. In ihren mehr als 1.850 Filialen, vielen Online-Shops in Europa und ihrer mobilen Anwendung bietet Douglas mehr als 100.000 Produkte über vier Einzelhandelsmarken an: DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams und Niche Beauty. Im Laufe der Jahre ist der E-Commerce-Anteil des Geschäfts kontinuierlich gewachsen und macht heute rund ein Drittel des Jahresumsatzes von 4,1 Milliarden Euro des Unternehmens aus. Da die DOUGLAS Group noch mehr nachhaltiges Wachstum anstrebt, muss ihre digitale Präsenz den Kunden ein herausragendes Einkaufserlebnis bieten. Als langjähriger Kunde von Akamai will das Unternehmen auch in Zukunft Akamai-Lösungen verwenden, um eine leistungsstarke und sichere Onlinepräsenz zu gewährleisten.
Förderung von nachhaltigem E-Commerce-Wachstum
Als lizenzierter Einzelhändler für fast jede große Beauty-Marke ist die DOUGLAS Group sowohl online als auch offline die Premium-Adresse für hochwertige Beauty-Produkte. Ingo Mommertz, Vice President of Digital Technology und verantwortlich für die Onlinepräsenz des Konzerns, fördert kontinuierlich die Nutzung maßgeblicher Technologien, um eine hohe Verfügbarkeit, Performance und Sicherheit der Websites des Unternehmens zu gewährleisten. Mommertz‘ Ansatz macht sich bezahlt, denn die DOUGLAS Group verzeichnet – selbst nach der Corona-Pandemie – nachhaltiges E-Commerce-Wachstum.
Seit 2015 umfassen die Technologien, auf die Mommertz setzt, auch eine Reihe von Lösungen von Akamai, die dazu beitragen, den Kunden das Online-Erlebnis zu bieten, das von einem Marktführer erwartet wird. Seit der ersten Web Application Firewall (WAF) von Akamai hat die DOUGLAS Group eine wachsende Anzahl von Lösungen eingesetzt, die auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind – von der Abwehr von DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) und Bots über die Priorisierung von Websitebesuchern bis hin zur Optimierung der Webperformance. „Wenn wir neue Anforderungen haben, hat Akamai entweder bereits eine Lösung parat oder in Planung“, erklärt Mommertz.
Erfolgssicherung für die umsatzstärksten Tage
Seit fast einem Jahrzehnt ermöglicht Akamai der DOUGLAS Group, am Black Friday – einem der wichtigsten Tage des Jahres für das Unternehmen – ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Vor einigen Jahren hatten Trafficspitzen an einem Black Friday die Server des Unternehmens überlastet und so einen Absturz verursacht. „Unsere Website hatte zu viele Serveraufrufe generiert und wir konnten unsere Back-End-Server nicht entlasten. Jetzt heißt unsere Lösung Akamai Visitor Prioritization Cloudlet“, so Mommertz.
Am Black Friday 2023 bearbeiteten die Onlineshops der DOUGLAS Group mehr als 20.000 Bestellungen pro Stunde – obwohl der Traffic zu Spitzenzeiten das 10-Fache des Durchschnitts erreicht hat. Mommertz zufolge hätte die Gruppe den Black Friday ohne Akamai nicht meistern können.
Er sagte, dass sein Team zwar ein eigenes Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung aufbauen und betreiben könnte, dafür aber das 10-Fache an Kapazität bereitstellen müsste. „Außerdem geht es nicht nur um Performance – wir bräuchten große Firewall-Appliances, um DDoS-Angriffe abzuwehren. Und ich müsste zwei Experten für Cybersicherheit einstellen. Akamai sichert uns optimale Performance und Schutz, während wir uns auf das konzentrieren, was wir am besten können.“
Darüber hinaus unterstützt Akamai die Gruppe bei der Vorbereitung auf die bedeutendsten, umsatzstärksten Tage des Jahres. „Akamai unterstützt uns bei unseren Check-ups vor den wichtigsten Verkaufstagen, sodass wir beruhigt sein und unsere Konfigurationen kontinuierlich verbessern können“, so Mommertz weiter.
Optimierung von Performance und Schutz
Eine Lösung, die die DOUGLAS Group zur Optimierung der Performance nutzt, ist Akamai Ion, eine Suite von Technologien zur Bereitstellung, Beschleunigung und Optimierung, die die nötigen Informationen bereitstellen, um Performance-Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. „Ion unterstützt uns dabei, unseren Kunden jederzeit das beste Erlebnis zu sichern“, erklärt Mommertz.
Als sein Unternehmen Tausende von Weiterleitungen bewältigen musste, kam Edge Redirector ins Spiel. „Diese Lösung wirkt an der Edge und entlastet unsere Server bei der Verarbeitung“, sagte er weiter.
Die DOUGLAS Group hat außerdem durch die Nutzung von Bot Manager Geld gespart, da der gesamten Bottraffic erkannt wird und schädliche Bots direkt an der Edge abgewehrt werden. „Bot Manager hat uns unterstützt, als wir unser Google-Maps-Konto auf ein neues Abonnement umgestellt haben. Plötzlich stiegen unsere Kosten auf das 16-Fache an. Mit Bot Manager haben wir den Bot-Traffic, der den Preisanstieg verursachte, abgewehrt“, so Mommertz.
In jüngerer Zeit nutzte die DOUGLAS Group den Akamai Account Protector im Rahmen eines Machbarkeitsnachweises, um den Missbrauch von Kundenkonten zu verhindern. Mommertz sagte: „Mit dieser Lösung verlagern wir die Sicherheit an die Edge und können so unsere Kunden schützen, ohne dabei unsere Website unmäßig zu beeinträchtigen.“
Inspiration für den Handel
Mommertz war auch beteiligt an der Planung und Gründung des Akamai EMEA Commerce Board. Zu diesem Forum im kleinen Kreis, das zweimal im Jahr stattfindet, treffen sich Kunden von Akamai aus verschiedenen Branchen, um Probleme zu diskutieren und Best Practices auszutauschen. Die DOUGLAS Group schickt zwei oder drei ihrer Mitarbeiter zu jeder Besprechung.
„Es ist eine einzigartige Gelegenheit, herauszufinden, wie andere Probleme mit umfangreichem Traffic und Cybersicherheit lösen und welche Konfigurationen von Akamai am besten für sie geeignet sind. Und wir können uns dort von neuen Ideen inspirieren lassen“, so Mommertz.
Wertschätzung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
Auf die Frage, warum die DOUGLAS Group auch weiterhin mit Akamai arbeiten wird, betonte Mommertz die starke Partnerschaft. „Akamai ist nicht nur ein Anbieter, der versucht, uns seine Produkte zu verkaufen, sondern ein echter Partner, der geeignete Lösungen für unser Geschäft und unsere Strategie empfiehlt.“
„Unser E-Commerce-Bereich ist in den letzten Jahren auf fast das 3-Fache gewachsen, deshalb brauchen wir zuverlässige Lösungen. Akamai stellt diese Produkte bereit und garantiert, dass unser Onlinegeschäft weiterhin funktioniert“, sagt er abschließend.
