Seit fast einem Jahrzehnt ermöglicht Akamai der DOUGLAS Group, am Black Friday – einem der wichtigsten Tage des Jahres für das Unternehmen – ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Vor einigen Jahren hatten Trafficspitzen an einem Black Friday die Server des Unternehmens überlastet und so einen Absturz verursacht. „Unsere Website hatte zu viele Serveraufrufe generiert und wir konnten unsere Back-End-Server nicht entlasten. Jetzt heißt unsere Lösung Akamai Visitor Prioritization Cloudlet“, so Mommertz.

Am Black Friday 2023 bearbeiteten die Onlineshops der DOUGLAS Group mehr als 20.000 Bestellungen pro Stunde – obwohl der Traffic zu Spitzenzeiten das 10-Fache des Durchschnitts erreicht hat. Mommertz zufolge hätte die Gruppe den Black Friday ohne Akamai nicht meistern können.

Er sagte, dass sein Team zwar ein eigenes Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung aufbauen und betreiben könnte, dafür aber das 10-Fache an Kapazität bereitstellen müsste. „Außerdem geht es nicht nur um Performance – wir bräuchten große Firewall-Appliances, um DDoS-Angriffe abzuwehren. Und ich müsste zwei Experten für Cybersicherheit einstellen. Akamai sichert uns optimale Performance und Schutz, während wir uns auf das konzentrieren, was wir am besten können.“

Darüber hinaus unterstützt Akamai die Gruppe bei der Vorbereitung auf die bedeutendsten, umsatzstärksten Tage des Jahres. „Akamai unterstützt uns bei unseren Check-ups vor den wichtigsten Verkaufstagen, sodass wir beruhigt sein und unsere Konfigurationen kontinuierlich verbessern können“, so Mommertz weiter.