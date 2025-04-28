©2025 Akamai Technologies
Grazie alla nostra relazione pluriennale, Akamai sa cosa è importante per la nostra azienda e ci consiglia sempre le soluzioni più appropriate per soddisfare le nostre esigenze in termini di performance e sicurezza.Ingo Mommertz, vicepresidente, Digital Technology, Gruppo DOUGLAS
Un retailer omnicanale multimiliardario
Fondato nel 1821, il Gruppo DOUGLAS è il principale retailer di riferimento omnicanale nel mondo della profumeria selettiva in Europa. Tramite più di 1.850 punti vendita, molti negozi online in Europa e un'applicazione mobile, Il Gruppo offre più di 100.000 prodotti di quattro brand del settore retail: DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams e Niche Beauty. Nel corso degli anni, il segmento e-commerce dell'azienda ha continuato ad espandersi e oggi totalizza circa un terzo dei ricavi annuali dell'azienda, pari a circa 4,1 miliardi di euro. La presenza digitale dell'azienda, che mira a realizzare un'ulteriore crescita sostenibile, deve offrire un'experience eccellente ai suoi clienti senza interruzioni. Il Gruppo DOUGLAS, da tempo cliente di Akamai, continua ad utilizzare sempre più le soluzioni di Akamai per assicurarsi una presenza online sicura e altamente performante.
Favorire una crescita costante dell'e-commerce
In qualità di rivenditore ufficiale della maggior parte dei più noti brand di profumeria, il Gruppo DOUGLAS si distingue come principale retailer di riferimento in questo settore sia online che offline. Ingo Mommertz, vicepresidente del reparto Digital Technology, che è responsabile della presenza online del Gruppo, si impegna nell'intento di sfruttare continuamente le tecnologie più appropriate per garantire elevati tempi di attività, performance e sicurezza ai siti web dell'azienda. L'approccio di Mommertz sta ottenendo i risultati prefissati aiutando l'azienda a realizzare una crescita costante dell'e-commerce fin dai tempi della pandemia di COVID-19.
A partire dal 2015, le tecnologie utilizzate da Mommertz includono una gamma di soluzioni di Akamai indispensabili per offrire il livello di online experience che ci si aspetta da un'azienda leader del settore. Dopo aver inizialmente adottato una soluzione WAF (Web Application Firewall) di Akamai, il Gruppo DOUGLAS ha utilizzato un crescente numero di soluzioni progettate per eseguire varie operazioni, come contrastare gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) e i bot, assegnare una priorità ai visitatori dei siti e ottimizzare le web performance. "Per ogni nostra nuova esigenza, Akamai ha una soluzione disponibile immediatamente o a breve", ha spiegato Mommertz.
Garantire il successo nei giorni di picco delle vendite
Per quasi un decennio, Akamai ha consentito al Gruppo DOUGLAS di trarre il massimo profitto in occasione del Black Friday, uno dei giorni dell'anno più importanti per l'azienda. Ad un certo punto, molti anni fa, il picco di traffico registrato durante il Black Friday era riuscito a sovraccaricare i server dell'azienda, interrompendo le loro attività. "Il nostro sito stava generando troppe chiamate sui server e non eravamo in grado di effettuare l'offload sui nostri server di back-end. Abbiamo trovato la soluzione che ci serviva in Akamai Visitor Prioritization Cloudlet", ha affermato Mommertz.
Durante il Black Friday del 2023, i negozi online del Gruppo DOUGLAS hanno elaborato più di 20.000 ordini all'ora, anche se si sono registrati picchi di traffico 10 volte superiori alla media. Secondo Mommertz, il Gruppo non sarebbe riuscito a sopravvivere al Black Friday senza Akamai.
Mommertz ha affermato che il suo team era riuscito a costruire ed eseguire una propria CDN, ma serviva una capacità 10 volte superiore. "Inoltre, non era solo una questione di performance: avevamo bisogno di importanti apparecchiature firewall per contrastare gli attacchi DDoS. Ho dovuto assumere, quindi, due esperti di cybersicurezza dedicati. Akamai ci garantisce livelli ottimali di performance e protezione, mentre noi possiamo focalizzarci sulle nostre attività principali".
Inoltre, Akamai aiuta il Gruppo a prepararsi per i giorni di picco delle vendite. "Akamai ci supporta nelle nostre operazioni di controllo prima dei principali giorni di picco delle vendite, offrendoci la massima tranquillità e continuando ad aiutarci a migliorare le nostre configurazioni", ha proseguito Mommertz.
Ottimizzazione dei livelli di performance e protezione
Una soluzione utilizzata dal Gruppo DOUGLAS per ottimizzare le performance è Akamai Ion, una suite di tecnologie per la delivery, l'accelerazione e l'ottimizzazione che offre anche l'intelligence necessaria per prendere le opportune decisioni sulle performance in tempo reale. "Ion ci aiuta a garantire ai nostri clienti il massimo livello di experience in qualsiasi momento", ha spiegato Mommertz.
Quando l'azienda ha dovuto gestire migliaia di richieste di reindirizzamento, Mommertz si è affidato alla soluzione Edge Redirector. "Questa soluzione consente di ottenere risultati straordinari sull'edge, effettuando l'offload delle attività di elaborazione che gravano sui nostri server", ha continuato.
Inoltre, il Gruppo DOUGLAS ha conseguito notevoli risparmi grazie all'utilizzo di Bot Manager, una soluzione in grado di rilevare il traffico dei bot e mitigare i bot dannosi sull'edge. "Bot Manager ci ha aiutato a spostare il nostro account di Google Maps ad un nuovo abbonamento. Da un momento all'altro, avevamo visto i nostri addebiti in fattura aumentare di 16 volte rispetto al consueto. Con Bot Manager, abbiamo mitigato il traffico dei bot che stava causando l'aumento dei costi", ha affermato Mommertz.
Più recentemente, il Gruppo DOUGLAS ha utilizzato Akamai Account Protector come parte di una POC (Proof-of-Concept) per prevenire l'abuso degli account dei clienti. Come ha affermato Mommertz, "questa soluzione ci ha consentito di proteggere i nostri clienti, influendo, al contempo, il meno possibile sul nostro sito web grazie all'offload delle operazioni di sicurezza sull'edge".
Catalizzare l'ispirazione del commercio
Mommertz ha anche proposto e contribuito alla fondazione dell'Akamai EMEA Commerce Board. In questo forum tenuto da esperti del settore due volte all'anno, i clienti di Akamai che operano in vari settori si riuniscono per discutere di vari argomenti e per condividere le loro best practice. Il Gruppo DOUGLAS fa partecipare ad ogni riunione un paio dei suoi dipendenti.
"Si tratta di un'opportunità esclusiva per scoprire come altre aziende risolvono i problemi legati al traffico elevato e alla cybersicurezza, quali configurazioni di Akamai stanno offrendo i migliori risultati per loro e nuove idee a cui ispirarsi", ha affermato Mommertz.
L'importanza di una partnership reale
Quando gli è stato chiesto perché continua a collaborare con Akamai, Mommertz ha sottolineato la solida relazione esistente con l'azienda. "Akamai non è solo un vendor che cerca di venderci i suoi prodotti. È un partner reale che consiglia le soluzioni più appropriate per la nostra azienda e per la nostra strategia".
"Le nostre attività di e-commerce si sono quasi triplicate negli ultimi tre anni, quindi abbiamo bisogno di soluzioni impeccabili, che Akamai può fornirci per garantire le massime performance alle nostre attività online", ha concluso.
Informazioni sul Gruppo DOUGLAS
Il Gruppo DOUGLAS, con i suoi brand commerciali DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams e Niche Beauty, è il principale retailer di riferimento omnicanale nel mondo della profumeria selettiva in Europa. Il Gruppo DOUGLAS ispira i clienti a vivere la loro bellezza in modo esclusivo offrendo un vasto assortimento online e all'interno di circa 1.870 punti vendita. Con un livello impareggiabile di dimensioni e accesso ai clienti, il Gruppo DOUGLAS è il partner scelto dai brand per i suoi esclusivi prodotti di profumeria selettiva, nonché per i suoi brand aziendali. L'assortimento include profumi, cosmetici, prodotti per la cura del corpo e dei capelli, accessori e servizi di estetica. Rafforzare il suo eccellente posizionamento omnicanale e offrire customer experience di livello superiore sono il fulcro della strategia "Let it Bloom - DOUGLAS 2026" del Gruppo DOUGLAS. Il modello aziendale vincente è sostenuto dalla proposta omnicanale, dai brand leader del settore e dalle funzionalità dei dati del Gruppo. Nell'anno finanziario 2022/23, il Gruppo DOUGLAS ha generato vendite (nette) pari a 4,1 miliardi di euro e ha assunto circa 18.000 persone in tutta Europa. Il Gruppo DOUGLAS (Douglas AG) è quotato nella Borsa di Francoforte.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi per il cloud computing e la cybersecurity che potenzia e protegge le attività aziendali online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale, forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it e akamai.com/it/blog/ o seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.