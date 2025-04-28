Per quasi un decennio, Akamai ha consentito al Gruppo DOUGLAS di trarre il massimo profitto in occasione del Black Friday, uno dei giorni dell'anno più importanti per l'azienda. Ad un certo punto, molti anni fa, il picco di traffico registrato durante il Black Friday era riuscito a sovraccaricare i server dell'azienda, interrompendo le loro attività. "Il nostro sito stava generando troppe chiamate sui server e non eravamo in grado di effettuare l'offload sui nostri server di back-end. Abbiamo trovato la soluzione che ci serviva in Akamai Visitor Prioritization Cloudlet", ha affermato Mommertz.

Durante il Black Friday del 2023, i negozi online del Gruppo DOUGLAS hanno elaborato più di 20.000 ordini all'ora, anche se si sono registrati picchi di traffico 10 volte superiori alla media. Secondo Mommertz, il Gruppo non sarebbe riuscito a sopravvivere al Black Friday senza Akamai.

Mommertz ha affermato che il suo team era riuscito a costruire ed eseguire una propria CDN, ma serviva una capacità 10 volte superiore. "Inoltre, non era solo una questione di performance: avevamo bisogno di importanti apparecchiature firewall per contrastare gli attacchi DDoS. Ho dovuto assumere, quindi, due esperti di cybersicurezza dedicati. Akamai ci garantisce livelli ottimali di performance e protezione, mentre noi possiamo focalizzarci sulle nostre attività principali".

Inoltre, Akamai aiuta il Gruppo a prepararsi per i giorni di picco delle vendite. "Akamai ci supporta nelle nostre operazioni di controllo prima dei principali giorni di picco delle vendite, offrendoci la massima tranquillità e continuando ad aiutarci a migliorare le nostre configurazioni", ha proseguito Mommertz.