조지 야네프(Georgi Yanev)는 2013년 클라우드 호스팅 회사인 FastComet을 공동 설립한 이후, 고객에게 필요한 지원과 보안 및 성능을 제공할 수 있는 더 나은 방법을 지속적으로 모색해 왔습니다.

야네프가 처음 뛰어든 기술 분야는 웹 호스팅 스타트업이 보유한 수천 명의 고객을 위해 오작동 소프트웨어를 수정하는 일이었습니다. 고객들은 베어메탈 서버에 의존했기 때문에 야네프는 이러한 환경이 얼마나 취약한지 직접 경험했습니다. "수십만 대의 서버를 관리해야 하는 시점에 도달하면 거의 매일 어떤 종류든 실패가 발생할 가능성이 큽니다."라고 그는 말합니다.

몇 년 후, 야네프는 다른 호스팅 회사의 CTO로 일하면서 인프라 실패가 지속 불가능한 수준에 이르자 베어 메탈 서버 및 하드 디스크에서 클라우드 기반 플랫폼의 최첨단 기술로 전환하도록 고용주를 설득하기 시작했습니다. 하지만 회사는 비용을 이유로 업계의 미래에 대한 야네프의 비전을 받아들이지 못했습니다. "지금 생각해보면 정말 간단한 문제이지만, 2013년 당시에는 베어 메탈 서버의 가격은 계속 떨어지고 있었고 클라우드 컴퓨팅은 가격이 높았습니다."라고 회상합니다.

그 해 말에 야네프는 한 대학 친구로부터 클라우드 기반 기술을 활용하는 웹 호스팅 회사를 설립해 보지 않겠냐는 요청을 받았습니다. 그래서 야네프는 그 친구와 다른 두 동료와 함께 FastComet을 시작했습니다. 오늘날 이 회사는 관리 마이그레이션, cPanel 공유 호스팅, 클라우드 VPS 호스팅, 전용 CPU 서버, 24/7 고객 지원 등 다양한 서비스를 제공합니다.

고객에게 간단하고 쉽게 효과적인 서비스를 제공하기 위한 헌신

FastComet은 클라우드 기반 호스팅에서 인기 많은 기업으로 성장했으며 HostAdvice, Trustpilot 등과 같은 사이트에서 고객들로부터 우수한 평가 받았습니다. FastComet의 성장을 뒷받침한 원동력은 바로, 고객에게 간단하고 쉽게 효과적인 서비스를 제공하겠다는 헌신이었습니다.

FastComet에서 야네프가 가장 중요시하는 사안은 경험이 부족한 사용자도 온라인 기반을 확장할 수 있도록 지원하는 것입니다. "바로 이러한 역량을 기반으로 고객은 예산이나 기술이 제한된 상황에서도 프로젝트를 성공으로 이끌 수 있습니다."라고 그는 말합니다.

FastComet의 기본은 오픈 소스 소프트웨어에 구축된 웹 사이트를 제공하는 것이었지만, 지금은 WordPress 사이트 호스팅 및 관리를 전문으로 합니다. 많은 고객이 웹 사이트를 빠르고 간단하게 가동하고 운영하기 위해 FastComet을 찾습니다. 그리고 FastComet이 고객의 성장을 돕기 위해 제공할 수 있는 모든 서비스를 이용함으로써 관계를 계속 이어가고 있습니다.

지원, 보안 및 성능 제공

야네프는 다른 퍼블릭 클라우드 기업은 인프라 유연성과 고객이 원하는 특별한 요청을 제공하지 못했지만 Akamai(기존의 Linode)는 FastComet의 성장을 계속 지원하고 있다고 말합니다.

FastComet에서 야네프와 그의 팀은 Akamai를 통해 사용자에게 안정성과 단순성을 제공함으로써 고객에게 높은 수준의 지원, 보안 및 성능을 지속적으로 제공할 수 있습니다. 야네프는 이렇게 말합니다. "Linode[현재 Akamai] 인프라는 견고하고, 유연합니다. 그래서 인프라가 아닌 프로젝트에 집중할 수 있습니다."

FastComet 소개

FastComet은 몇 안 되는 개인 소유의 독립적인 글로벌 웹 호스팅 회사 중 하나입니다. 2013년 소규모로 시작된 FastComet은 현재 50000개가 넘는 개인 및 중소기업 웹사이트 소유자를 고객으로 확보해 웹 호스팅 서비스를 위한 최고의 선택지로 손꼽히고 있습니다.