2013 年にクラウドホスティング会社 FastComet を共同設立して以来、Georg Yanev 氏は、顧客に必要なサポート、セキュリティ、パフォーマンスを提供するためのより良い方法を模索し続けてきました。

Yanev 氏が初めて経験したテクノロジー業務は、新興 Web ホスティング企業の何千人もの顧客向けに、ソフトウェアの不具合を修正したことでした。この顧客はベアメタルサーバーに依存しており、Yanev 氏はベアメタルサーバーがどれほど脆弱であるかを直接目の当たりにしました。「数十万台のサーバーを管理する段階に到達すると、ほぼ毎日何らかの障害が発生する可能性があります」と同氏は述べています。

数年後、他のホスティング会社の CTO として働いていた Yanev 氏は、インフラ障害レベルが持続不可能だったため、ベアメタルサーバーやハードディスクから最先端技術のクラウドベースプラットフォームに移行するよう雇用主を説得しました。コストを理由に、同社は業界の方向性に関する Yanev のビジョンを受け入れることができませんでした。「現在では当たり前に聞こえますが、2013 年当時は、ベアメタルサーバーの価格は下がり続ける一方で、クラウドコンピューティングは高価でした」と同氏は振り返りました。

同年、Yanev 氏は大学の友人から、クラウドベースのテクノロジーを利用した Web ホスティング会社を設立するという話を持ちかけられました。Yanev 氏は、友人と同僚 2 人と一緒に FastComet を設立しました。現在、同社は、マネージド型の移行、cPanel 共有ホスティング、クラウド VPS ホスティング、専用 CPU サーバー、24 時間体制のカスタマーサポート幅広いサービスを提供しています。

シンプルで、簡単で、効果的なサービスをお客様に提供することに尽力

FastComet はクラウドベースのホスティングで高い評価を得られる企業に成長し、HostAdvice、Trustpilot などのサイトで顧客から高い評価を得ています。FastComet の成長を支える原動力は、シンプルさ、容易さ、効果的なサービスをお客様に提供していることです。

Yanev 氏が FastComet で最も重視しているのは、経験不足のユーザーがオンラインプレゼンスを拡大できるようにすることです。「これにより、予算が限られていたり、技術的なスキルが限られていたりしても、お客様はプロジェクトを成功させることができます」と彼は述べています。

FastComet の基盤はオープン・ソース・ソフトウェアをベースに構築された Web サイトを提供することでしたが、現在では WordPress サイトのホスティングと管理に特化しています。多くのお客様が FastComet を利用するのは、Web サイトを簡単かつ迅速に稼働させたいからです。そして、FastComet を利用し続けるのは、同社が提供するすべてのサービスがお客様の成長を後押しするからです。

サポート、セキュリティ、パフォーマンスを提供

他のパブリッククラウド企業は柔軟なインフラを提供できず、FastComet の顧客の特別な要求に応えられませんでしたが、Akamai（旧称 Linode）は FastComet の成長を継続的にサポートしていると Yanev 氏は述べています。

FastComet がユーザーに安定性とシンプルさを提供できるようにすることで、Akamai は Yanev 氏と彼のチームがハイレベルのサポート、セキュリティ、パフォーマンスをお客様に提供し続けられるよう支援しています。Yanev 氏は次のように述べています。「Linode（現 Akamai）のインフラは強固で、柔軟性があります。そのため、インフラではなく、プロジェクトに集中できます」。

FastComet について

FastComet は、数少ない民間独立グローバル Web ホスティング企業の 1 つです。2013 年の設立当初は地味なスタートを切った FastComet は、50,000 以上の個人および小規模企業の Web サイト所有者に選ばれる有力な Web ホスティングサービスへと発展しました。