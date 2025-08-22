Desde que foi cofundador da empresa de hospedagem na nuvem FastComet em 2013, Georgi Yanev continuou procurando maneiras melhores de oferecer aos seus clientes o suporte, a segurança e o desempenho de que eles precisam.

A primeira experiência de Yanev trabalhando com tecnologia foi consertando software com defeito para milhares de clientes de uma empresa iniciante de hospedagem na Web. Esses clientes dependiam de servidores bare-metal, e Yanev viu em primeira mão como eles podiam ser vulneráveis. "Quando você chega ao ponto de gerenciar centenas de milhares de servidores, há uma grande chance de ter algum tipo de falha quase todos os dias", disse ele.

Alguns anos depois, trabalhando como CTO em outra empresa de hospedagem, Yanev decidiu convencer seu empregador a fazer a transição de servidores bare-metal e discos rígidos para a tecnologia de ponta das plataformas baseadas em nuvem, pois o nível de falha da infraestrutura era insustentável. Citando os custos, a empresa não conseguiu ver a visão de Yanev sobre o rumo que o setor estava tomando. "Hoje, isso pode parecer óbvio, mas isso foi em 2013, e o preço dos servidores bare-metal estava caindo constantemente, enquanto a computação em nuvem era cara", lembrou ele.

Mais tarde naquele ano, Yanev foi abordado por um amigo de faculdade sobre a criação de uma empresa de hospedagem na Web que utilizasse tecnologia baseada em nuvem. Com seu amigo e dois outros colegas, Yanev fundou a FastComet. Atualmente, a empresa oferece uma ampla variedade de serviços, incluindo migrações gerenciadas, hospedagem compartilhada cPanel, hospedagem VPS na nuvem, servidores de CPU dedicados e suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Comprometidos em fornecer aos clientes um serviço simples, fácil e eficaz

A FastComet cresceu e se tornou uma opção popular para hospedagem baseada em nuvem e conta com avaliações sólidas de clientes em sites como HostAdvice, Trustpilot e outros. A motivação por trás do crescimento da FastComet é seu compromisso de oferecer aos clientes simplicidade, facilidade e serviço eficaz.

A principal prioridade de Yanev para a FastComet é permitir que os usuários que talvez não tenham experiência expandam sua presença on-line. "Isso permite que nossos clientes tenham sucesso em seus próprios projetos, mesmo com um orçamento limitado ou habilidades técnicas limitadas", disse ele.

Embora a base da FastComet tenha sido o fornecimento de sites criados com software de código aberto, a empresa agora é especializada em hospedagem e gerenciamento de sites WordPress. Muitos clientes chegam à FastComet porque querem colocar seu site em funcionamento de forma simples e rápida — e depois ficam por causa de todos os serviços que a FastComet pode oferecer para ajudar a crescer.

Oferecendo suporte, segurança e desempenho

Enquanto outras empresas de nuvem pública não conseguiam oferecer a flexibilidade de infraestrutura e as solicitações especiais de que seus clientes precisavam, Yanev disse que a Akamai (antiga Linode) continua a apoiar o crescimento da FastComet.

Ao permitir que a FastComet forneça estabilidade e simplicidade aos seus usuários, a Akamai ajuda Yanev e sua equipe a continuar a oferecer altos níveis de suporte, segurança e desempenho aos seus clientes. "A infraestrutura da Linode [agora Akamai] é sólida", disse Yanev. "É flexível. Você pode se concentrar em seu projeto, não na infraestrutura."

Sobre a FastComet

A FastComet é uma das poucas empresas globais de hospedagem independentes e de propriedade privada. Fundada em 2013, de um começo humilde, a FastComet evoluiu e se tornou a primeira opção de serviços de hospedagem na Web de mais de 50.000 proprietários de sites pessoais e de pequenas empresas.