自从 2013 年与其他人联合创办云托管公司 FastComet 以来，Georgi Yanev 一直在寻找更好的方法来为客户提供所需的支持、安全性和性能。

刚进入技术领域时，Yanev 负责为一家初创 Web 托管公司的数千位客户解决软件故障问题。这些客户依赖裸机服务器，而 Yanev 也亲身体会到了他们有多么容易受到攻击。他说：“当你管理的服务器达到数十万台的规模时，几乎每天都会遇到某种类型的故障。”

几年后，在担任另一家托管公司的首席技术官期间，由于基础架构故障水平达到了无法维持的地步，Yanev 开始说服雇主从裸机服务器和硬盘转为使用基于云的平台这一先进技术。但公司宣称成本高昂而未能达成 Yanev 的愿景，而实际上，这一愿景正是整个行业的发展方向。他回忆道：“现在这可能听起来像是件显而易见的事情，但当时是 2013 年，裸机服务器的价格在不断回落，而云计算的价格不菲。”

那一年的晚些时候，一位大学同窗好友找到了 Yanev，商谈创办一家利用云技术的 Web 托管公司。Yanev 和他的朋友以及另外两个同事一拍即合，成立了 FastComet 公司。今天，该公司提供各种服务，包括托管迁移、cPanel 共享托管、云 VPS 托管、专用 CPU 服务器以及全天候客户支持。

致力于为客户提供简单、便捷且有效的服务

FastComet 不仅成为了众多客户首选的云托管服务提供商，而且在 HostAdvice、Trustpilot 等网站上也拥有良好的口碑。FastComet 成长的驱动力是它致力于为客户提供简单、便捷且有效的服务。

对 Yanev 来说，FastComet 的首要任务是让可能缺少经验的用户能够扩大其在线业务。他表示：“这让我们的客户能够在各自的项目中取得成功，即便预算或技术技能有限也不成问题。”

虽然 FastComet 的成立是为了提供基于开源软件构建的网站，但该公司现在专业从事 WordPress 网站的托管和管理。很多客户都向 FastComet 寻求帮助，因为他们希望能够快速、简单地搭建和运行网站，然后他们成为了长期客户，因为 FastComet 提供的所有服务都能帮助他们成长。

提供支持、安全性和性能

虽然其他公有云公司无法提供客户所需的基础架构灵活性并且无法满足客户的特殊要求，但 Yanev 表示 Akamai（以前由 Linode 提供）始终都在支持 FastComet 向前发展。

通过助力 FastComet 为其用户实现稳定性和简单性，Akamai 帮助 Yanev 及其团队继续为客户提供出色的支持、安全性和性能。Yanev 表示：“Linode [现在为 Akamai] 基础架构不仅可靠，而且灵活。所以，你可以专注于自己的项目，而不必操心基础架构。”

关于 FastComet

FastComet 是全球众多独立 Web 托管公司中为数不多的私营企业之一。FastComet 成立于 2013 年，起初只是一个默默无闻的小公司，后来逐步发展成为超过 5 万名个人和小型企业网站所有者的首选 Web 托管服务提供商。