Desde que cofundó la empresa de alojamiento en la nube FastComet en 2013, Georgi Yanev ha seguido buscando las mejores formas de proporcionar a sus clientes la asistencia, la seguridad y el rendimiento que necesitan.
La primera experiencia de Yanev trabajando en tecnología fue arreglando un software con un funcionamiento inadecuado para miles de clientes para una empresa emergente de alojamiento web. Estos clientes dependían de servidores bare metal, y Yanev puedo ver de primera mano lo vulnerables que podían ser. "Cuando se llega a un punto en el que se están gestionando cientos de miles de servidores, hay una alta probabilidad de que se produzca algún tipo de fallo casi cada día", declara.
Unos años más tarde, trabajando como director de tecnología para otra empresa de alojamiento, Yanev se propuso convencer a su empleador de que realizara la transición de los servidores bare metal y los discos duros a la tecnología de vanguardia de las plataformas basadas en la nube, ya que el nivel de fallos de la infraestructura era insostenible. Alegando los costes, la empresa no vio la visión de Yanev sobre hacia dónde se dirigía el sector. "En la actualidad, esto sería obvio, pero era el año 2013, y el precio de los servidores bare metal estaba cayendo constantemente mientras que el cloud computing era caro", recuerda.
Más tarde ese mismo año, un amigo de la universidad se puso en contacto con Yanev para crear una empresa de alojamiento web que utilizaría tecnología basada en la nube. Con su amigo y otros dos colegas, Yanev fundó FastComet. Hoy en día, la empresa ofrece una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen migraciones gestionadas, alojamiento compartido cPanel, alojamiento VPS en la nube, servidores de CPU dedicados y atención al cliente de forma ininterrumpida.
La infraestructura de Linode [ahora Akamai] es sólida. Es flexible. Permite centrarse en el proyecto, y no en su infraestructura".Georgi Yanev, cofundador y director ejecutivo de FastComet
Desde que cofundó la empresa de alojamiento en la nube FastComet en 2013, Georgi Yanev ha seguido buscando las mejores formas de proporcionar a sus clientes la asistencia, la seguridad y el rendimiento que necesitan.
Comprometida a proporcionar a los clientesun servicio simple, sencillo y eficaz,
FastComet se ha convertido en una elección popular de alojamiento basado en la nube y cuenta con valoraciones sólidas de los clientes en sitios como HostAdvice, Trustpilot y otros. Lo que ha impulsado el crecimiento de FastComet es su compromiso de proporcionar a los clientes simplicidad, sencillez y un servicio eficaz.
La principal prioridad de Yanev en relación con FastComet es capacitar a los usuarios que no tengan experiencia para que puedan ampliar su presencia online. "Esto permite a nuestros clientes tener éxito en sus propios proyectos, incluso si su presupuesto o sus conocimientos técnicos son limitados", añade.
Aunque la base de FastComet era proporcionar sitios web creados en un software de código abierto, la empresa ahora está especializada en el alojamiento y la gestión de sitios de WordPress. Muchos clientes acuden a FastComet porque desean poner en marcha su sitio web de forma rápida y sencilla, y luego se quedan por todos los servicios que puede ofrecerles FastComet para ayudarles a crecer.
Proporcionar asistencia, seguridad y rendimiento
Yanev afirma que mientras que otras empresas de nube pública no podían ofrecer la flexibilidad de infraestructura ni los requisitos especiales que necesitaban sus clientes, Akamai (anteriormente Linode) sigue fomentando el crecimiento de FastComet.
Al hacer posible que FastComet proporcione estabilidad y sencillez a sus usuarios, Akamai ayuda a Yanev y a su equipo a seguir ofreciendo altos niveles de asistencia, seguridad y rendimiento a sus clientes. "La infraestructura de Linode [ahora Akamai] es sólida", afirma Yanev. "Es flexible. Permite centrarse en el proyecto, y no en su infraestructura".
Acerca de FastComet
FastComet es una de las pocas empresas de alojamiento web globales, independientes y de propiedad privada. FastComet, establecida en 2013, tuvo un comienzo humilde y evolucionó hasta convertirse en la primera opción de servicios de alojamiento web con más de 50 000 propietarios de sitios web personales y de pequeñas empresas.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.