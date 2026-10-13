Desde que cofundó la empresa de alojamiento en la nube FastComet en 2013, Georgi Yanev ha seguido buscando las mejores formas de proporcionar a sus clientes la asistencia, la seguridad y el rendimiento que necesitan.



La primera experiencia de Yanev trabajando en tecnología fue arreglando un software con un funcionamiento inadecuado para miles de clientes para una empresa emergente de alojamiento web. Estos clientes dependían de servidores bare metal, y Yanev puedo ver de primera mano lo vulnerables que podían ser. "Cuando se llega a un punto en el que se están gestionando cientos de miles de servidores, hay una alta probabilidad de que se produzca algún tipo de fallo casi cada día", declara.



Unos años más tarde, trabajando como director de tecnología para otra empresa de alojamiento, Yanev se propuso convencer a su empleador de que realizara la transición de los servidores bare metal y los discos duros a la tecnología de vanguardia de las plataformas basadas en la nube, ya que el nivel de fallos de la infraestructura era insostenible. Alegando los costes, la empresa no vio la visión de Yanev sobre hacia dónde se dirigía el sector. "En la actualidad, esto sería obvio, pero era el año 2013, y el precio de los servidores bare metal estaba cayendo constantemente mientras que el cloud computing era caro", recuerda.



Más tarde ese mismo año, un amigo de la universidad se puso en contacto con Yanev para crear una empresa de alojamiento web que utilizaría tecnología basada en la nube. Con su amigo y otros dos colegas, Yanev fundó FastComet. Hoy en día, la empresa ofrece una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen migraciones gestionadas, alojamiento compartido cPanel, alojamiento VPS en la nube, servidores de CPU dedicados y atención al cliente de forma ininterrumpida.