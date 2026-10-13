Seit Georgi Yanev 2013 das Cloudhosting-Unternehmen FastComet mitbegründete, sucht er immer wieder nach besseren Möglichkeiten, seinen Kunden den Support, die Sicherheit und die Performance zu bieten, die sie benötigen.
Yanevs erster Job im Technologiebereich bestand darin, fehlerhafte Software für Tausende von Kunden eines Webhosting-Start-ups auszubessern. Diese Kunden verließen sich auf Bare-Metal-Server – somit konnte Yanev mit eigenen Augen beobachten, wie anfällig diese waren. „Wenn man Hunderttausende von Servern verwaltet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass fast täglich irgendeine Art von Ausfall auftritt“, erzählt er.
Als CTO eines anderen Hosting-Unternehmens versuchte Yanev einige Jahre später seinen Arbeitgeber davon zu überzeugen, von Bare-Metal-Servern und Festplatten auf moderne cloudbasierte Plattformen umzusteigen, da die Ausfallrate der Infrastruktur untragbar war. Aufgrund der Kosten teilte das Unternehmen Yanevs Meinung nicht, was die Zukunft der Branche anbelangte. „Heute hört sich das vielleicht nach einem Selbstläufer an, aber 2013 war das noch anders und der Preis für Bare-Metal-Server fiel ständig, während Cloud Computing teuer war“, erinnert er sich.
Im selben Jahr wurde Yanev von einem College-Freund angesprochen. Dieser wollte ein Webhosting-Unternehmen gründen, das auf cloudbasierte Technologie zurückgreift. Mit seinem Freund und zwei anderen Kollegen gründete Yanev schließlich FastComet. Heute bietet das Unternehmen eine breite Palette von Services an, darunter verwaltete Migrationen, gemeinsam genutztes cPanel-Hosting, Cloud-VPS-Hosting, dedizierte CPU-Server und ein rund um die Uhr verfügbarer Kundensupport.
„Auf die Infrastruktur von Linode [jetzt Akamai] ist Verlass. Sie ist flexibel. Man kann sich auf das Projekt konzentrieren und muss sich nicht in erster Linie um die Infrastruktur kümmern.“– Georgi Yanev, Mitgründer und CEO, FastComet
Seit Georgi Yanev 2013 das Cloudhosting-Unternehmen FastComet mitbegründete, sucht er immer wieder nach besseren Möglichkeiten, seinen Kunden den Support, die Sicherheit und die Performance zu bieten, die sie benötigen.
Das Ziel: unkomplizierter, einfacher und effektiver Service für Kunden
FastComet hat sich zu einem beliebten Anbieter für cloudbasiertes Hosting entwickelt und verfügt über sehr gute Kundenbewertungen auf Websites wie HostAdvice, Trustpilot usw. Das Wachstum von FastComet beruht in erster Linie auf dem Engagement, Kunden unkomplizierte und einfache Lösungen sowie effektiven Service zu bieten.
Laut Yanev hat es bei FastComet oberste Priorität, Nutzern ohne oder mit wenig Erfahrung eine Erweiterung ihrer Online-Präsenz zu ermöglichen. „Dadurch können unsere Kunden selbst mit einem begrenzten Budget oder begrenzten technischen Fähigkeiten erfolgreich an ihren eigenen Projekten arbeiten“, erklärt er.
Obwohl das Grundkonzept von FastComet darin bestand, auf Open-Source-Software basierende Websites anzubieten, spezialisiert sich das Unternehmen nun auf das Hosting und Verwalten von WordPress-Websites. Viele Kunden kommen zu FastComet, weil sie ihre Website einfach und schnell einrichten möchten. Und wegen all der Services, die ihnen FastComet als Unterstützung für ihr eigenes Wachstum bieten kann, bleiben sie schließlich auch bei dem Anbieter.
Support, Sicherheit und Performance
Während andere Public-Cloud-Unternehmen keine flexible Infrastruktur bieten und nicht auf die speziellen Anforderungen ihrer Kunden eingehen konnten, trägt Akamai (ehemals Linode) laut Yanev fortwährend zum Wachstum von FastComet bei.
Mithilfe von Akamai kann FastComet seinen Nutzern nicht nur Stabilität und Einfachheit bieten, sondern auch ein hohes Maß an Support, Sicherheit und Performance. „Auf die Infrastruktur von Linode [jetzt Akamai] ist Verlass“, so Yanev. „Sie ist flexibel. Man kann sich auf das Projekt konzentrieren und muss sich nicht in erster Linie um die Infrastruktur kümmern.“
Über FastComet
FastComet ist eines der wenigen privaten, unabhängigen globalen Webhosting-Unternehmen. Nach seinen bescheidenen Anfängen im Jahr 2013 entwickelte sich FastComet bezüglich Webhosting-Services zur ersten Wahl für über 50.000 Besitzer privater und kleiner geschäftlicher Websites.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.