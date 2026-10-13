Seit Georgi Yanev 2013 das Cloudhosting-Unternehmen FastComet mitbegründete, sucht er immer wieder nach besseren Möglichkeiten, seinen Kunden den Support, die Sicherheit und die Performance zu bieten, die sie benötigen.



Yanevs erster Job im Technologiebereich bestand darin, fehlerhafte Software für Tausende von Kunden eines Webhosting-Start-ups auszubessern. Diese Kunden verließen sich auf Bare-Metal-Server – somit konnte Yanev mit eigenen Augen beobachten, wie anfällig diese waren. „Wenn man Hunderttausende von Servern verwaltet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass fast täglich irgendeine Art von Ausfall auftritt“, erzählt er.



Als CTO eines anderen Hosting-Unternehmens versuchte Yanev einige Jahre später seinen Arbeitgeber davon zu überzeugen, von Bare-Metal-Servern und Festplatten auf moderne cloudbasierte Plattformen umzusteigen, da die Ausfallrate der Infrastruktur untragbar war. Aufgrund der Kosten teilte das Unternehmen Yanevs Meinung nicht, was die Zukunft der Branche anbelangte. „Heute hört sich das vielleicht nach einem Selbstläufer an, aber 2013 war das noch anders und der Preis für Bare-Metal-Server fiel ständig, während Cloud Computing teuer war“, erinnert er sich.



Im selben Jahr wurde Yanev von einem College-Freund angesprochen. Dieser wollte ein Webhosting-Unternehmen gründen, das auf cloudbasierte Technologie zurückgreift. Mit seinem Freund und zwei anderen Kollegen gründete Yanev schließlich FastComet. Heute bietet das Unternehmen eine breite Palette von Services an, darunter verwaltete Migrationen, gemeinsam genutztes cPanel-Hosting, Cloud-VPS-Hosting, dedizierte CPU-Server und ein rund um die Uhr verfügbarer Kundensupport.