Da quando ha cofondato FastComet, una società di hosting su cloud, nel 2013, Georgi Yanev ha continuato a cercare modi migliori per fornire ai suoi clienti il supporto, la sicurezza e le performance di cui hanno bisogno.

La prima esperienza di Yanev nel campo della tecnologia inizia in una start-up di hosting web, in cui riparava i software guasti per migliaia di clienti, che si affidavano a server bare-metal, di cui Yanev aveva constatato direttamente la loro elevata vulnerabilità. "Quando raggiungi il punto in cui gestisci centinaia di migliaia di server, ci sono molte probabilità di incontrare qualche tipo di problema praticamente ogni giorno", ha affermato.

Pochi anni dopo, lavorando come CTO per un'altra azienda di hosting, Yanev riuscì a convincere il suo datore di lavoro a passare dai server bare-metal e dai dischi rigidi all'innovativa tecnologia delle piattaforme basate su cloud poiché il numero di problemi dell'infrastruttura era insostenibile. Facendo riferimento ai costi, la società non riuscì a comprendere che la visione innovativa di Yanev corrispondeva alla direzione in cui stava andando l'industria. "Oggi, la decisione presa dalla società sembra impensabile, ma va vista nell'ottica del 2013,quando il prezzo dei server bare-metal calava costantemente, mentre i costi del cloud computing erano esorbitanti", ricorda Yanev.

Alla fine di quell'anno, Yanev ricevette da un suo ex collega universitario la proposta di creare una società di hosting web utilizzando la tecnologia basata sul cloud. Con il suo amico e altri due colleghi, Yanev fondò FastComet. Oggi, la società offre un'ampia gamma di servizi, tra cui servizi di migrazione gestita, hosting condiviso cPanel, hosting VPS su cloud , server CPU dedicati e un'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'impegno di fornire ai clienti un servizio semplice, agevole ed efficace

FastComet è diventata una scelta comune per i servizi di hosting basati su cloud e vanta recensioni positive dei clienti su siti come HostAdvice, Trustpilot e molti altri La forza trainante che ha portato all'espansione di FastComet è il suo impegno volto a fornire ai suoi clienti un servizio semplice, agevole ed efficace.

La massima priorità di Yanev per FastComet è mettere tutti gli utenti nelle condizioni di espandere la loro presenza online, anche se non dispongono delle competenze richieste. "In tal modo, i nostri clienti possono realizzare i loro progetti, anche con un budget limitato o scarse competenze tecniche", ha affermato.

Anche se la base fondante di FastComet era fornire siti web basati su software open source, la società ora è specializzata in servizi di hosting e gestione dei siti WordPress. Molti clienti si rivolgono a FastComet per rendere i loro siti web immediatamente operativi in modo semplice e poi rimangono con FastComet per tutti i servizi forniti dalla società che li aiutano nel loro processo di espansione.

Elevati livelli di supporto, sicurezza e performance

Mentre altre società di servizi di cloud pubblico non potevano offrire la flessibilità dell'infrastruttura e le richieste speciali di cui avevano bisogno i suoi clienti, Yanev ha affermato che Akamai (in precedenza, Linode) continua a supportare la crescita di FastComet.

Consentendo a FastComet di fornire caratteristiche di stabilità e semplicità ai suoi utenti, Akamai aiuta Yanev e il suo team a continuare a fornire elevati livelli di supporto, sicurezza e performance ai suoi clienti. "L'infrastruttura di Linode [ora Akamai] è solida", ha affermato Yanev "e flessibile, quindi potete focalizzarvi sui vostri progetti, non sull'infrastruttura".

Informazioni su FastComet

FastComet è una delle poche società di hosting web indipendente e gestita da privati a livello mondiale. Fondata nel 2013, dalle sue umili origini, FastComet si è evoluta fino a diventare la prima scelta per i servizi di hosting web per oltre 50.000 proprietari di siti web personali e di piccole aziende.