Depuis qu'il a co-fondé la société d'hébergement dans le cloud FastComet en 2013, Georgi Yanev cherche sans relâche de meilleurs moyens de fournir à ses clients l'assistance, la sécurité et les performances dont ils ont besoin.



La première expérience de Yanev dans le domaine de la technologie a été la réparation de logiciels défectueux pour des milliers de clients pour le compte d'une start-up hébergeant des sites Web. Ces clients s'appuyaient sur des serveurs bare metal, et Yanev était aux premières loges pour constater à quel point ceux-ci pouvaient être vulnérables. « Lorsqu'on gère des centaines de milliers de serveurs, il y a de fortes chances qu'une panne survienne presque tous les jours », a-t-il déclaré.



Quelques années plus tard, en tant que directeur technique pour une autre société d'hébergement, Yanev a décidé de convaincre son employeur de passer des serveurs et des disques durs bare metal à la technologie de pointe des plateformes basées sur le cloud, car le niveau de défaillance de l'infrastructure était insoutenable. Invoquant les coûts, l'entreprise n'a pas su percevoir la vision de Yanev quant à l'évolution du secteur. « Aujourd'hui cela peut sembler évident, mais c'était en 2013, et le prix des serveurs bare metal baissait constamment, par opposition au Cloud Computing qui était coûteux », se souvient-il.



Plus tard dans l'année, un ami de l'université a proposé à Yanev de créer une société d'hébergement de sites Web utilisant la technologie du cloud. Avec son ami et deux autres collègues, Yanev a lancé FastComet. Aujourd'hui, l'entreprise propose une large gamme de services, notamment des migrations gérées, l'hébergement partagé cPanel, l'hébergement VPS dans le cloud, des serveurs CPU dédiés et une assistance clientèle 24 h/24 et 7 j/7.