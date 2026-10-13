Depuis qu'il a co-fondé la société d'hébergement dans le cloud FastComet en 2013, Georgi Yanev cherche sans relâche de meilleurs moyens de fournir à ses clients l'assistance, la sécurité et les performances dont ils ont besoin.
La première expérience de Yanev dans le domaine de la technologie a été la réparation de logiciels défectueux pour des milliers de clients pour le compte d'une start-up hébergeant des sites Web. Ces clients s'appuyaient sur des serveurs bare metal, et Yanev était aux premières loges pour constater à quel point ceux-ci pouvaient être vulnérables. « Lorsqu'on gère des centaines de milliers de serveurs, il y a de fortes chances qu'une panne survienne presque tous les jours », a-t-il déclaré.
Quelques années plus tard, en tant que directeur technique pour une autre société d'hébergement, Yanev a décidé de convaincre son employeur de passer des serveurs et des disques durs bare metal à la technologie de pointe des plateformes basées sur le cloud, car le niveau de défaillance de l'infrastructure était insoutenable. Invoquant les coûts, l'entreprise n'a pas su percevoir la vision de Yanev quant à l'évolution du secteur. « Aujourd'hui cela peut sembler évident, mais c'était en 2013, et le prix des serveurs bare metal baissait constamment, par opposition au Cloud Computing qui était coûteux », se souvient-il.
Plus tard dans l'année, un ami de l'université a proposé à Yanev de créer une société d'hébergement de sites Web utilisant la technologie du cloud. Avec son ami et deux autres collègues, Yanev a lancé FastComet. Aujourd'hui, l'entreprise propose une large gamme de services, notamment des migrations gérées, l'hébergement partagé cPanel, l'hébergement VPS dans le cloud, des serveurs CPU dédiés et une assistance clientèle 24 h/24 et 7 j/7.
« L'infrastructure de Linode [aujourd'hui Akamai] est robuste. Elle est flexible. Elle nous permet de nous concentrer sur notre projet, au lieu de l'infrastructure. »— Georgi Yanev, cofondateur et PDG de FastComet
Depuis qu'il a co-fondé la société d'hébergement dans le cloud FastComet en 2013, Georgi Yanev cherche sans relâche de meilleurs moyens de fournir à ses clients l'assistance, la sécurité et les performances dont ils ont besoin.
S'engager à fournir aux clients un service simple, facile et efficace
FastComet est devenu un choix populaire pour l'hébergement basé sur le cloud et bénéficie de bonnes notes de clients sur des sites tels que HostAdvice, Trustpilot, et d'autres. La force motrice de la croissance de FastComet est son engagement à fournir à ses clients simplicité, facilité et service efficace.
La priorité absolue de Yanev pour FastComet est de permettre aux utilisateurs qui manquent d'expérience de développer leur présence en ligne. « Cela permet à nos clients de réussir leurs propres projets, même avec un budget restreint ou des compétences techniques limitées », a-t-il déclaré.
Bien que FastComet ait été fondée pour fournir des sites Web construits sur des logiciels open source, l'entreprise se spécialise aujourd'hui dans l'hébergement et la gestion de sites WordPress. De nombreux clients viennent chez FastComet parce qu'ils veulent mettre en place leur site Web simplement et rapidement, puis ils restent grâce à tous les services que FastComet peut leur fournir pour les aider à se développer.
Assistance, sécurité et performances
Alors que d'autres entreprises de cloud public ne pouvaient pas offrir la flexibilité d'infrastructure et les solutions spéciales dont ses clients avaient besoin, Yanev a déclaré qu'Akamai (anciennement Linode) n'avait jamais cessé de soutenir la croissance de FastComet.
En permettant à FastComet d'offrir stabilité et simplicité à ses utilisateurs, Akamai aide Yanev et son équipe à offrir à leurs clients des niveaux élevés d'assistance, de sécurité et de performances. « L'infrastructure de Linode [aujourd'hui Akamai] est robuste », a déclaré Yanev. « Elle est flexible. Elle nous permet de nous concentrer sur notre projet, au lieu de l'infrastructure. »
À propos de FastComet
FastComet est l'un des rares hébergeurs privés et indépendants à l'échelle mondiale. Établi en 2013, après des débuts modestes, FastComet est devenu le premier choix pour les services d'hébergement Web de plus de 50 000 propriétaires de sites Web personnels et de petites entreprises.
À propos d'Akamai
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