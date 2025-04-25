©2025 Akamai Technologies
경쟁이 치열한 시장에서 웹 호스팅 서비스를 차별화하려면 추가적인 장점이 필요합니다. 2019년에 설립된 HostArmada는 그 해답을 찾았다고 생각합니다. HostArmada는 현재 G2 및 Trustpilot과 같은 고객 리뷰 사이트에서 최고의 매니지드 클라우드 웹 호스팅 공급업체로 인정받고 있습니다. HostArmada의 공동 창립자 겸 CEO인 시메온 미테브(Simeon Mitev)는 "위기 상황과 심각한 인플레이션 시기에 서비스를 시작했음에도 불구하고 역경을 극복했을 뿐만 아니라 고객 기반을 크게 확장해 기대치를 뛰어넘었습니다."라고 설명합니다.
언제나 인간적인 비즈니스
미테브는 10대 시절 고등학교에서부터 프로그래밍 교육을 받으며 IT 여정을 시작했습니다. 그는 컴퓨터 공학 학사 학위와 소프트웨어 기술 석사 학위를 취득해 지식을 쌓았습니다. 이후 빠르게 성장하는 몇몇 스타트업에서 근무하며 처음에는 웹 호스팅 서버를 관리하는 방법을 배웠고, 나중에는 회사를 경영하는 방법을 배웠습니다.
이렇게 기술을 습득한 미테브는 리서치를 통해 개발한 혁신적인 아이디어를 열정적으로 탐구했고 이것이 기업과 고객에게 도움이 될 것이라 생각했습니다. 그래서 그는 모든 직원의 의견이 중요하다는 공통된 신념을 가진 아타나스 타네브(Atanas Tanev)와 함께 웹 호스팅 기업을 공동 창업했습니다. 이들은 인프라를 운영의 핵심으로 삼기로 결정했습니다.
진화하는 인프라의 역할 따라잡기
2019년 창업과 함께 해결하고자 했던 고객 과제가 무엇이었는지 자문한 미테브는 그에 대한 세 가지 해답으로 웹사이트 속도, 보안, 안정성을 빠르게 떠올렸습니다. 미테브와 타네브는 웹사이트 방문자가 만족하면 웹사이트 소유자도 만족한다는 사실을 잘 알고 있습니다. 하지만 실제로 이 세 가지 핵심 요소에 영향을 미치는 요소가 너무 많기 때문에 지속적으로 만족도를 유지하기란 결코 쉬운 일이 아닙니다.
간단히 말하자면 미테브와 타네브는 클라우드 웹 호스팅 서비스가 탄탄한 인프라를 기반으로 회사의 모든 혁신적인 아이디어, 최적화, 개선 사항이 적용되어야만 지속적으로 고객의 기대를 충족시킬 수 있다는 것을 알고 있었습니다.
미테브는 웹 호스팅 기업에서 근무하던 초창기부터 업계가 지속적으로 장애가 발생하기 쉬운 베어메탈 서버에 의존하던 방식에서 탁월한 속도와 안정성을 제공하는 클라우드 플랫폼을 도입하는 방식으로 진화하는 것을 지켜봤습니다. 미테브는 "저희도 그런 측면에서 다르지 않았습니다. 고객을 위한 최고의 인프라를 원했고, 결과적으로 Akamai Cloud Computing[기존의 Linode]을 선택하게 되었습니다."라고 말했습니다.
미테브와 타네브는 이전 기업에서 Akamai 서비스를 사용한 긍정적인 경험이 있지만, 새로운 벤처를 위한 최적의 클라우드 컴퓨팅 공급업체를 선택하기 위해 실사를 진행했습니다. 미테브는 "테스트 결과 Akamai가 서비스 품질, 풍부한 지식을 바탕으로 한 신속 대응, 지속적인 업데이트 등 여러 부분에서 경쟁사를 압도하는 것으로 확인되었습니다. 이보다 더 가성비가 뛰어난 업체는 찾을 수 없다는 확신이 들었습니다. Akamai가 저희에게 강력한 기반을 제공하고 이를 통해 고객이 인정하는 속도와 안정성을 제공할 수 있을 것이라 믿습니다."라고 말했습니다.
전 세계 고객에게 서비스 제공
HostArmada는 처음부터 전 세계 고객에게 클라우드 기반 웹 호스팅 서비스를 제공해 거의 모든 업계, 모든 규모의 기업에 서비스를 제공한다는 전략을 세웠습니다.
HostArmada는 주로 북미, 유럽, 아시아에 고객을 보유하고 있지만, 전 세계로 사업을 확장할 수 있는 능력을 갖췄다고 확신합니다. 미테브는 "서비스 수요가 많은 지역과 가까운 곳에 전략적으로 배치된 Akamai 글로벌 데이터 센터의 광범위한 네트워크 덕분에 초기부터 원활하게 확장할 수 있었습니다."라고 설명했습니다.
신뢰할 수 있는 파트너와 함께 성장하는 비즈니스
HostArmada가 서비스를 사용하기 시작한 이후 Akamai는 새로운 글로벌 코어 컴퓨팅 지역을 지속적으로 추가하면서 글로벌 범위를 더욱 확장했습니다. 미테브는 "새로 지원되는 지역의 기업들이 저희 서비스에 관심을 표명하면서 확장을 통해 새로운 기회를 위한 기반을 마련했습니다."라고 말했습니다.
이와 동시에 Akamai는 HostArmada가 최신 웹사이트의 라이프사이클에 맞춰 새로운 서비스를 도입할 수 있도록 역량을 강화했습니다. 미테브는 "기본 웹사이트와 고급 웹사이트의 요구사항을 모두 충족하려면 서로 다른 종류의 인프라가 필요합니다. Akamai와 함께하면 이렇게 복잡한 작업을 직접 처리할 필요가 없습니다. 대신 호스팅의 모든 요구사항을 손쉽게 해결하고 장기적인 고객 관계를 구축할 수 있습니다. 여러 웹사이트를 관리하는 디지털 에이전시 및 기타 웹 호스팅 전문업체를 위해 설계된 Cloud Reseller Web Hosting 플랜과 같은 추가 서비스도 도입할 수 있었습니다."라고 말했습니다.
미테브는 Akamai 파트너십의 중요성을 강조합니다. “Akamai를 클라우드 컴퓨팅 파트너로 선택한 것은 최고의 비즈니스 결정이었습니다. Akamai와의 파트너십을 통해 제품을 개선하고 비즈니스를 더욱 확장하기 위한 혁신적인 방법을 고안할 수 있는 자유를 얻음으로써 과밀화된 틈새 시장에서 두각을 나타낼 수 있습니다. 또한 여정 내내 업계 최고의 고객 지원과 전문가 조언을 활용할 수 있습니다."
HostArmada 소개
HostArmada는 빠르고 안전하며 안정적인 클라우드 SSD 기반 웹 호스팅 서비스를 합리적인 가격에 제공하는 비상장 웹 호스팅 기업입니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.