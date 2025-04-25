2019년 창업과 함께 해결하고자 했던 고객 과제가 무엇이었는지 자문한 미테브는 그에 대한 세 가지 해답으로 웹사이트 속도, 보안, 안정성을 빠르게 떠올렸습니다. 미테브와 타네브는 웹사이트 방문자가 만족하면 웹사이트 소유자도 만족한다는 사실을 잘 알고 있습니다. 하지만 실제로 이 세 가지 핵심 요소에 영향을 미치는 요소가 너무 많기 때문에 지속적으로 만족도를 유지하기란 결코 쉬운 일이 아닙니다.

간단히 말하자면 미테브와 타네브는 클라우드 웹 호스팅 서비스가 탄탄한 인프라를 기반으로 회사의 모든 혁신적인 아이디어, 최적화, 개선 사항이 적용되어야만 지속적으로 고객의 기대를 충족시킬 수 있다는 것을 알고 있었습니다.

미테브는 웹 호스팅 기업에서 근무하던 초창기부터 업계가 지속적으로 장애가 발생하기 쉬운 베어메탈 서버에 의존하던 방식에서 탁월한 속도와 안정성을 제공하는 클라우드 플랫폼을 도입하는 방식으로 진화하는 것을 지켜봤습니다. 미테브는 "저희도 그런 측면에서 다르지 않았습니다. 고객을 위한 최고의 인프라를 원했고, 결과적으로 Akamai Cloud Computing[기존의 Linode]을 선택하게 되었습니다."라고 말했습니다.

미테브와 타네브는 이전 기업에서 Akamai 서비스를 사용한 긍정적인 경험이 있지만, 새로운 벤처를 위한 최적의 클라우드 컴퓨팅 공급업체를 선택하기 위해 실사를 진행했습니다. 미테브는 "테스트 결과 Akamai가 서비스 품질, 풍부한 지식을 바탕으로 한 신속 대응, 지속적인 업데이트 등 여러 부분에서 경쟁사를 압도하는 것으로 확인되었습니다. 이보다 더 가성비가 뛰어난 업체는 찾을 수 없다는 확신이 들었습니다. Akamai가 저희에게 강력한 기반을 제공하고 이를 통해 고객이 인정하는 속도와 안정성을 제공할 수 있을 것이라 믿습니다."라고 말했습니다.