Escolher a Akamai como nosso parceiro de computação em nuvem foi, de longe, a melhor decisão que tomamos para nossos negócios.Simeon Mitev, cofundador e CEO, HostArmada
Em um mercado altamente competitivo, os serviços de hospedagem na Web precisam de uma vantagem extra para se diferenciarem. Fundada em 2019, a HostArmada acredita ter descoberto a fórmula do sucesso. Hoje, os clientes reconhecem a empresa como um dos principais provedores de hospedagem gerenciada na Web em nuvem em websites de avaliação de clientes, como G2 e Trustpilot. "Apesar do lançamento em tempos de crise e da inflação intensa, nós resistimos à tempestade e também superamos nossas expectativas ao expandir significativamente nossa base de clientes", explica Simeon Mitev, cofundador e CEO da HostArmada.
Humanizar os negócios desde o início
Simeon começou sua jornada de TI ainda adolescente, cursando um nível básico de programação no ensino médio. Ele incrementou seu conhecimento com um bacharelado em ciência da computação e um mestrado em tecnologias de software. Simeon então trabalhou em algumas startups de rápido crescimento, primeiramente aprendendo como funcionam os servidores de hospedagem da Web e mais tarde, como gerenciar uma empresa.
Tendo dominado essas habilidades, ele se interessou em explorar algumas ideias inovadoras que desenvolveu por meio de pesquisas que pensou que poderiam beneficiar uma empresa e seus clientes. "Então, agarrou a chance de fundar uma empresa de hospedagem na Web com alguém na mesma sintonia, Atanas Tanev, que compartilha a crença de que a contribuição de cada funcionário é importante." Eles também se dedicaram a tornar a infraestrutura o centro de sua operação.
Acompanhar o ritmo do crescente papel da infraestrutura
Pergunte a Simeon quais desafios do cliente a HostArmada definiu que seriam resolvidos com seu lançamento em 2019, e ele rapidamente indica o trio velocidade, segurança e estabilidade do website. Ele e Atanas sabem que quando os visitantes do website estão felizes, os proprietários do website também estão satisfeitos. No entanto, garantir consistentemente a felicidade não é uma tarefa simples em um mundo onde vários fatores afetam esses três pilares centrais.
Em poucas palavras, Simeon e Atanas sabiam que só poderiam garantir que o serviço de hospedagem na Web na nuvem atendesse consistentemente às expectativas dos clientes com uma infraestrutura sólida, sobre a qual todas as ideias, otimizações e melhorias inovadoras da empresa poderiam existir.
Desde seus primeiros dias de trabalho para empresas de hospedagem na Web, Simeon viu o setor evoluir da dependência de servidores bare-metal, propensos a falhas constantes, para a adoção de plataformas de nuvem que oferecem velocidade e estabilidade incomparáveis. "Não fomos diferentes nesse sentido: queríamos a melhor infraestrutura para nossos clientes, o que nos levou à Akamai Cloud Computing (antiga Linode)", diz Simeon.
Apesar da experiência positiva de Simeon com o uso dos serviços da Akamai em uma empresa anterior, ele e Atanas realizaram a "due diligence" para escolher o provedor de computação em nuvem ideal para seu novo empreendimento. "Os resultados do teste confirmaram que a Akamai superou a concorrência em termos de qualidade do serviço, respostas de suporte rápidas e bem-informadas e atualizações contínuas, entre outros fatores. Estávamos convencidos de que não podíamos encontrar um melhor custo-benefício. Confiamos na Akamai para nos fornecer essa base sólida e nos permitir entregar ainda mais a velocidade e a estabilidade que nossos clientes apreciam", afirma Simeon.
Atender a clientes em todo o mundo
Desde o início, a estratégia da HostArmada era oferecer serviços de hospedagem na Web baseados em nuvem para clientes em todo o mundo, atendendo a empresas de todos os portes em quase todos os setores.
Embora a HostArmada atualmente tenha clientes principalmente na América do Norte, Europa e Ásia, a empresa reconhece sua capacidade de expandir os negócios globalmente. Simeon explica: "A Akamai facilitou essa expansão desde o início com sua extensa rede de data centers globais estrategicamente posicionados, que estão próximos de onde há uma alta demanda pelos nossos serviços."
Crescimento dos negócios com um parceiro confiável
O alcance global da Akamai expandiu desde que a HostArmada começou a usar seus serviços, com a adição contínua de novas regiões de computação centrais globais. Simeon observa: "Essa expansão abriu caminho para novas oportunidades, pois as empresas das regiões recentemente suportadas expressaram interesse em nossos serviços."
Ao mesmo tempo, a Akamai capacita a HostArmada a introduzir novos serviços alinhados com os ciclos de vida dos websites modernos. De acordo com Simeon, "Atender às necessidades de websites básicos e altamente avançados requer diferentes tipos de infraestrutura. Com a Akamai, não precisamos assumir essa complexidade internamente. Em vez disso, podemos atender facilmente a todas as necessidades de hospedagem, promovendo relacionamentos de longo prazo com os clientes. Além disso, conseguimos introduzir serviços adicionais, como nossos planos de hospedagem na Web para revendedores de nuvem, projetados para agências digitais e outros entusiastas de hospedagem na Web que gerenciam vários websites."
Simeon enfatiza a importância da parceria com a Akamai: "Escolher a Akamai como nosso parceiro de computação em nuvem foi a melhor decisão que tomamos para nossos negócios. Ao fazer parceria com a Akamai, podemos nos destacar em um nicho superlotado, melhorando nossas próprias ofertas e ganhando a liberdade de criar maneiras inovadoras de expandir ainda mais os negócios. E durante toda a nossa jornada, podemos aproveitar o suporte ao cliente e o aconselhamento especializado de líderes do setor da Akamai."
Sobre a HostArmada
A HostArmada é uma empresa privada de hospedagem na Web que fornece serviços rápidos, seguros e confiáveis de hospedagem na Web baseados em SSD em nuvem a um preço acessível.
