Pergunte a Simeon quais desafios do cliente a HostArmada definiu que seriam resolvidos com seu lançamento em 2019, e ele rapidamente indica o trio velocidade, segurança e estabilidade do website. Ele e Atanas sabem que quando os visitantes do website estão felizes, os proprietários do website também estão satisfeitos. No entanto, garantir consistentemente a felicidade não é uma tarefa simples em um mundo onde vários fatores afetam esses três pilares centrais.

Em poucas palavras, Simeon e Atanas sabiam que só poderiam garantir que o serviço de hospedagem na Web na nuvem atendesse consistentemente às expectativas dos clientes com uma infraestrutura sólida, sobre a qual todas as ideias, otimizações e melhorias inovadoras da empresa poderiam existir.

Desde seus primeiros dias de trabalho para empresas de hospedagem na Web, Simeon viu o setor evoluir da dependência de servidores bare-metal, propensos a falhas constantes, para a adoção de plataformas de nuvem que oferecem velocidade e estabilidade incomparáveis. "Não fomos diferentes nesse sentido: queríamos a melhor infraestrutura para nossos clientes, o que nos levou à Akamai Cloud Computing (antiga Linode)", diz Simeon.

Apesar da experiência positiva de Simeon com o uso dos serviços da Akamai em uma empresa anterior, ele e Atanas realizaram a "due diligence" para escolher o provedor de computação em nuvem ideal para seu novo empreendimento. "Os resultados do teste confirmaram que a Akamai superou a concorrência em termos de qualidade do serviço, respostas de suporte rápidas e bem-informadas e atualizações contínuas, entre outros fatores. Estávamos convencidos de que não podíamos encontrar um melhor custo-benefício. Confiamos na Akamai para nos fornecer essa base sólida e nos permitir entregar ainda mais a velocidade e a estabilidade que nossos clientes apreciam", afirma Simeon.