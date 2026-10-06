Wenn man Mitev fragt, für welche Kundenprobleme HostArmada seit der Einführung im Jahr 2019 Lösungen bieten sollte, kommt die Antwort ohne Zögern: Website-Geschwindigkeit, Sicherheit und Stabilität. Er und Tanev wissen, dass zufriedene Website-Besucher die Voraussetzung dafür sind, dass auch Website-Owner zufrieden sein können. In einer Umgebung, in der sich zahlreiche Faktoren auf die drei zentralen Säulen auswirken, ist es jedoch keine kleine Herausforderung, diese Zufriedenheit dauerhaft zu gewährleisten.

Kurz gesagt: Mitev und Tanev wussten, dass eine robuste Infrastruktur die Voraussetzung dafür ist, um alle innovativen Ideen, Optimierungen und Verbesserungen des Unternehmens zu verwirklichen, und dass nur so gewährleistet werden kann, dass ihr Cloud-Webhosting-Service die Kunden zufriedenstellt.

Seit Beginn seiner Tätigkeit im Bereich Webhosting hat Mitev miterleben können, wie die Branche, die zunächst auf sehr fehlerbehaftete Bare-Metal-Server angewiesen war, auf Cloud-Plattformen umgestiegen ist, die unübertroffene Geschwindigkeit und Stabilität bieten. „Uns ging es in dieser Hinsicht nicht anders. Wir wollten die beste Infrastruktur für unsere Kunden und so sind wir bei Akamai Cloud Computing [ehemals Linode] gelandet“, so Mitev.

Trotz der positiven Erfahrung, die Mitev bei der Nutzung der Services von Akamai in einem früheren Unternehmen gemacht hat, führte er gemeinsam mit Tanev eine Sorgfaltsprüfung zur Auswahl des optimalen Cloud-Computing-Anbieters für das neue Unternehmen durch. „Die Testergebnisse ergaben, dass Akamai unter anderem in Bezug auf Servicequalität, schnelle und sachkundige Supportantworten und laufende Updates die Konkurrenz hinter sich lässt. Wir waren sicher, dass wir kein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis finden würden. Wir vertrauen darauf, dass Akamai uns diese starke Grundlage bietet und uns ermöglicht, die Geschwindigkeit und Stabilität zu liefern, auf die unsere Kunden Wert legen“, erläutert Mitev.