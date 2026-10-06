In einem hart umkämpften Markt benötigen Webhosting-Dienste eine besondere Note, um sich von Mitbewerbern abzuheben. Das 2019 gegründete Unternehmen HostArmada ist sich sicher, den Schlüssel zum Erfolg gefunden zu haben. Wie aus Rezensionen auf Seiten wie G2 und Trustpilot hervorgeht, gilt das Unternehmen heute unter Kunden als einer der wichtigsten Anbieter für Managed-Cloud-Webhosting. „Trotz der Einführung zu Krisenzeiten und der hohen Inflation haben wir nicht nur alle Herausforderungen gemeistert, sondern konnten unsere Erwartungen bezüglich der Erweiterung unseres Kundenstamms sogar deutlich übertreffen“, erläutert Simeon Mitev, Mitbegründer und CEO von HostArmada.
„Die Auswahl von Akamai als Cloud‑Computing-Partner ist die beste Entscheidung, die wir als Unternehmen getroffen haben.“– Simeon Mitev, Mitgründer und CEO, HostArmada
Geschäfte mit einer persönlichen Note von Anfang an
Mitev begann seine IT-Karriere als Teenager und erlernte bereits zu Schulzeiten das Programmieren. Er erweiterte seine Kenntnisse mit einem Bachelor in Informatik und einem Master in Softwaretechnologien. Anschließend arbeitete Mitev in mehreren schnell wachsenden Start-ups und befasste sich zunächst mit der Verwaltung von Web-Hosting-Servern und später mit der Führung von Unternehmen.
Mit den so erworbenen Kenntnissen begann Mitev, einige innovative Ideen zu verwirklichen, die er im Rahmen seiner Forschungstätigkeit entwickelt hatte und bei denen er der Ansicht war, dass sie Vorteile für Unternehmen und deren Kunden bieten. In Atanas Tanev hat er einen Gleichgesinnten gefunden, der genau wie er der Ansicht ist, dass der Beitrag jedes Mitarbeiters zählt. Die beiden nutzten die Gelegenheit, ein Webhosting-Unternehmen zu gründen. Dabei waren beide entschlossen, die Infrastruktur zum Herzstück ihres Betriebs zu machen.
Mit der Weiterentwicklung der Infrastruktur Schritt halten
Wenn man Mitev fragt, für welche Kundenprobleme HostArmada seit der Einführung im Jahr 2019 Lösungen bieten sollte, kommt die Antwort ohne Zögern: Website-Geschwindigkeit, Sicherheit und Stabilität. Er und Tanev wissen, dass zufriedene Website-Besucher die Voraussetzung dafür sind, dass auch Website-Owner zufrieden sein können. In einer Umgebung, in der sich zahlreiche Faktoren auf die drei zentralen Säulen auswirken, ist es jedoch keine kleine Herausforderung, diese Zufriedenheit dauerhaft zu gewährleisten.
Kurz gesagt: Mitev und Tanev wussten, dass eine robuste Infrastruktur die Voraussetzung dafür ist, um alle innovativen Ideen, Optimierungen und Verbesserungen des Unternehmens zu verwirklichen, und dass nur so gewährleistet werden kann, dass ihr Cloud-Webhosting-Service die Kunden zufriedenstellt.
Seit Beginn seiner Tätigkeit im Bereich Webhosting hat Mitev miterleben können, wie die Branche, die zunächst auf sehr fehlerbehaftete Bare-Metal-Server angewiesen war, auf Cloud-Plattformen umgestiegen ist, die unübertroffene Geschwindigkeit und Stabilität bieten. „Uns ging es in dieser Hinsicht nicht anders. Wir wollten die beste Infrastruktur für unsere Kunden und so sind wir bei Akamai Cloud Computing [ehemals Linode] gelandet“, so Mitev.
Trotz der positiven Erfahrung, die Mitev bei der Nutzung der Services von Akamai in einem früheren Unternehmen gemacht hat, führte er gemeinsam mit Tanev eine Sorgfaltsprüfung zur Auswahl des optimalen Cloud-Computing-Anbieters für das neue Unternehmen durch. „Die Testergebnisse ergaben, dass Akamai unter anderem in Bezug auf Servicequalität, schnelle und sachkundige Supportantworten und laufende Updates die Konkurrenz hinter sich lässt. Wir waren sicher, dass wir kein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis finden würden. Wir vertrauen darauf, dass Akamai uns diese starke Grundlage bietet und uns ermöglicht, die Geschwindigkeit und Stabilität zu liefern, auf die unsere Kunden Wert legen“, erläutert Mitev.
Weltweite Bereitstellung für Kunden
Von Anfang an bestand die Strategie von HostArmada darin, weltweit cloudbasierte Web-Hosting-Dienste für Unternehmen jeder Größe in fast jeder Branche zu anzubieten.
Derzeit bedient HostArmada in erster Linie Kunden in Nordamerika, Europa und Asien, sieht jedoch Potenzial, sein Geschäft global weiter auszubauen. Mitev erklärt dazu: „Akamai hat dieses Wachstum von Anfang an mit seinem umfangreichen Netzwerk strategisch positionierter globaler Rechenzentren ermöglicht, die sich unweit der Regionen befinden, in denen unsere Services stark nachgefragt werden.“
Wachstum mit einem zuverlässigen Partner
Seit HostArmada mit der Nutzung der Services von Akamai begonnen hat, hat sich die globale Reichweite erhöht und es wurden laufend neue globale Computing-Kernregionen hinzugefügt. Mitev merkt an: „Diese Entwicklung hat uns neue Chancen eröffnet, da Unternehmen aus den neu hinzu gekommenen Regionen sich für unsere Services interessieren.“
Gleichzeitig ermöglicht Akamai HostArmada die Einführung neuer Services, die auf die Lebenszyklen moderner Websites abgestimmt sind. Laut Mitev sind für die Umsetzung der Anforderungen von einfachen und komplexeren Websites unterschiedliche Arten von Infrastruktur erforderlich: „Mit Akamai müssen wir diese Komplexität nicht intern bereitstellen. Stattdessen können wir problemlos alle Hosting-Anforderungen erfüllen und so langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Darüber hinaus konnten wir zusätzliche Services wie unsere Cloud Reseller Web-Hosting-Abos einführen, die für Digitalagenturen und andere Webhosting-Experten entwickelt wurden, die mehrere Websites verwalten.“
Mitev betont die Bedeutung der Partnerschaft mit Akamai: „Die Auswahl von Akamai als Cloud-Computing-Partner ist die beste Entscheidung, die wir als Unternehmen getroffen haben. Durch die Partnerschaft mit Akamai können wir uns mit verbesserten Angeboten in einer überfüllten Nische von der Masse abheben. Dies verschafft uns Spielräume, um innovative Möglichkeiten zu entwickeln und unser Geschäft weiter auszubauen. Und dabei können wir den branchenführenden Kundensupport und die Expertise von Akamai nutzen.“
Über HostArmada
HostArmada ist ein privates Webhosting-Unternehmen, das schnelle, sichere und zuverlässige Cloud-SSD-basierte Webhosting-Dienste zu einem erschwinglichen Preis anbietet.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.