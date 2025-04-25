Mitev 氏に、2019 年の設立時に HostArmada が解決しようとした顧客の課題は何かと尋ねると、氏はすぐに、Web サイトの速度、セキュリティ、安定性の 3 つを挙げました。Mitev 氏と Tanev 氏は、Web サイトへの訪問者が満足すれば Web サイトの所有者も満足することを知っています。しかし、さまざまな要因が前述の 3 つの重要な柱に影響を及ぼす世界では、常に満足させることは決して容易なことではありません。

簡単に言えば、両氏は、自分たちにできることは自社のクラウド Web ホスティングサービスが確かなインフラによって一貫して顧客の期待を満たすようにすることだけであり、そうすることで同社の革新的なアイデア、最適化、改善が生きると考えていました。

初めに Web ホスティング企業に勤務して以来、Mitev 氏は、絶えず障害が発生する傾向のあるベアメタルサーバーへの依存から、比類のない速度と安定性をもたらすクラウドプラットフォームへの移行へと、業界が進化するのを目撃してきました。「その点で、私たちはまったく変わっていません。お客様に最適なインフラを提供したいと考え、Akamai Cloud Computing（旧 Linode）へたどり着いたのです」と Mitev 氏は語りました。

Mitev 氏は前職で Akamai のサービスを利用した経験があり、好意的な印象を抱いていましたが、両氏は新たな挑戦に最適なクラウド・コンピューティング・プロバイダーを選択するためにデューデリジェンスを実施しました。Mitev 氏は次のように述べています。「テストの結果、Akamai はサービス品質、迅速で知識豊富なサポート対応、そして継続的な更新などの点で、競合他社を凌駕していることが確認されました。この価格でこれ以上の価値を提供するプロバイダーは他にないと確信しました。Akamai は強力な基盤を提供し、弊社がお客様の期待するスピードと安定性を提供できるようにしてくれると信頼しています」