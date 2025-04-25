©2025 Akamai Technologies
競争の激しい市場において Web ホスティングサービスが他社との差別化を図るためには、さらなる優位性が必要です。2019 年に設立された HostArmada はその難問を解いたと自負しています。現在、同社は G2 や Trustpilot などの顧客レビューサイトで、トップクラスのマネージドクラウド Web ホスティングプロバイダーとして顧客から認められています。HostArmada の共同設立者兼 CEO である Simeon Mitev 氏は次のように述べています。「危機の時期や深刻なインフレの時期に発足したにもかかわらず、弊社はその嵐を乗り切っただけでなく、顧客基盤を大いに拡大して期待を上回りました」
初めから人間味のあるビジネスを追求
Mitev 氏は 10 代の頃から IT の世界に足を踏み入れ、高校でプログラミングの教育を受けました。さらに、コンピューターサイエンスの学士号とソフトウェアテクノロジーの修士号を取得し、知識を深めました。その後、急成長を遂げていたいくつかのスタートアップに勤務して、まず Web ホスティングサーバー管理の要領を学び、続いて企業経営を学びました。
これらのスキルを習得した後、Mitev 氏は研究を通して生まれた革新的なアイデアを模索したいと考えました。そのアイデアは企業とその顧客に利益をもたらし得るものであると考えていたのです。そして、すべての従業員の貢献が重要であるという理念を共有していた、同じ志を持った Atanas Tanev 氏と Web ホスティング会社を共同設立する機会に恵まれました。また、両氏はインフラを事業の要とすることを心に決めていました。
インフラの役割の進化に対応
Mitev 氏に、2019 年の設立時に HostArmada が解決しようとした顧客の課題は何かと尋ねると、氏はすぐに、Web サイトの速度、セキュリティ、安定性の 3 つを挙げました。Mitev 氏と Tanev 氏は、Web サイトへの訪問者が満足すれば Web サイトの所有者も満足することを知っています。しかし、さまざまな要因が前述の 3 つの重要な柱に影響を及ぼす世界では、常に満足させることは決して容易なことではありません。
簡単に言えば、両氏は、自分たちにできることは自社のクラウド Web ホスティングサービスが確かなインフラによって一貫して顧客の期待を満たすようにすることだけであり、そうすることで同社の革新的なアイデア、最適化、改善が生きると考えていました。
初めに Web ホスティング企業に勤務して以来、Mitev 氏は、絶えず障害が発生する傾向のあるベアメタルサーバーへの依存から、比類のない速度と安定性をもたらすクラウドプラットフォームへの移行へと、業界が進化するのを目撃してきました。「その点で、私たちはまったく変わっていません。お客様に最適なインフラを提供したいと考え、Akamai Cloud Computing（旧 Linode）へたどり着いたのです」と Mitev 氏は語りました。
Mitev 氏は前職で Akamai のサービスを利用した経験があり、好意的な印象を抱いていましたが、両氏は新たな挑戦に最適なクラウド・コンピューティング・プロバイダーを選択するためにデューデリジェンスを実施しました。Mitev 氏は次のように述べています。「テストの結果、Akamai はサービス品質、迅速で知識豊富なサポート対応、そして継続的な更新などの点で、競合他社を凌駕していることが確認されました。この価格でこれ以上の価値を提供するプロバイダーは他にないと確信しました。Akamai は強力な基盤を提供し、弊社がお客様の期待するスピードと安定性を提供できるようにしてくれると信頼しています」
世界中の顧客にサービスを提供
HostArmada の戦略は最初から、世界中の顧客にクラウドベースの Web ホスティングサービスを提供し、ほぼすべての業界のあらゆる規模の企業に貢献することでした。
HostArmada は現在、主に北米、欧州、アジアに顧客を擁していますが、世界規模で事業をさらに拡大することができると考えています。Mitev 氏は次のように説明しています。「Akamai は戦略的に配置されたグローバル・データ・センターの広範なネットワークによって当初からこの事業拡大を促進してくれました。Akamai のグローバル・データ・センターは、偶然にも弊社のサービス需要の多い場所の近くにあったのです」
信頼できるパートナーと連携してビジネスを拡大
HostArmada が Akamai のサービスを利用し始めてからも Akamai のグローバルリーチは拡大しており、新しいグローバル・コア・コンピューティング・リージョンが継続的に追加されています。Mitev 氏は次のように述べています。「この拡大により、新たなチャンスが生まれました。新たにサポートされた地域の企業が弊社のサービスに関心を示したのです」
同時に、Akamai は HostArmada が現代の Web サイトライフサイクルに沿った新しいサービスを導入するための支援をしています。Mitev 氏は次のように述べています。「基本的な Web サイトと高度な Web サイトの両方のニーズに対応するためには、さまざまな種類のインフラが必要です。Akamai を使用すれば、その複雑さを社内で引き受ける必要はなく、すべてのホスティングニーズに簡単に対応して長期的な顧客関係を構築することができます。さらに、複数の Web サイトを管理するデジタルエージェンシーやその他の Web ホスティング愛好家向けに設計された Cloud Reseller Web Hosting プランなど、新たなサービスを導入できました」
Mitev 氏は Akamai とのパートナーシップの重要性を次のように強調しています。「クラウド・コンピューティング・パートナーとして Akamai を選択したことは、間違いなく弊社事業にとって最善の判断です。Akamai と提携することで、自社のサービスを改善し、ビジネスをさらに拡大する革新的な方法を自由に考案できるようになり、過密なニッチ市場での地位を高めることができます。また、Akamai の業界トップレベルのカスタマーサポートと専門家のアドバイスをいつでも活用できます」
HostArmada について
HostArmada は、高速かつ安全で信頼性の高い SSD ベースのクラウド Web ホスティングサービスを手頃な価格で提供する、民間 Web ホスティング会社です。
Akamai について
Akamai はオンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで優れたコストパフォーマンスを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X や LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。