Si pregunta a Mitev qué desafíos del cliente se propuso resolver HostArmada con su lanzamiento en 2019, afirma rápidamente que son el trío de velocidad, seguridad y estabilidad del sitio web. Tanto él como Tanev saben que cuando los visitantes del sitio web son felices, los propietarios del sitio web también están satisfechos. Sin embargo, garantizar constantemente esta satisfacción no es una tarea sencilla en un mundo en el que numerosos factores afectan a esos tres pilares fundamentales.

En pocas palabras, Mitev y Tanev sabían que solo una infraestructura sólida podía garantizar que su servicio de alojamiento web en la nube pudiera satisfacer de forma continua las expectativas de los clientes, y que en ella debían basarse todas las ideas, optimizaciones y mejoras innovadoras de la empresa.

Desde sus primeros días trabajando para empresas de alojamiento web, Mitev ha podido observar cómo ha evolucionado el sector, desde su dependencia de servidores bare metal, propensos a fallos constantes, a la adopción de plataformas en la nube que ofrecen una velocidad y una estabilidad inigualables. "No fuimos diferentes en este sentido: queríamos la mejor infraestructura para nuestros clientes, lo cual nos condujo hasta Akamai Cloud Computing [anteriormente Linode]", afirma Mitev.

A pesar de la experiencia positiva de Mitev con los servicios de Akamai en una empresa anterior, él y Tanev actuaron con la debida cautela a la hora de seleccionar el proveedor de cloud computing óptimo para su nueva empresa. "Los resultados de las pruebas confirmaron que Akamai superaba a la competencia en términos de calidad de servicio, respuestas de asistencia rápidas por parte de expertos, y actualizaciones continuas, entre otros factores. Estábamos convencidos de que no podíamos encontrar una mejor relación calidad-precio. Confiamos en que Akamai nos proporcionará esa base sólida que nos permitirá ofrecer la velocidad y la estabilidad que valoran nuestros clientes", afirma Mitev.