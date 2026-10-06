En un mercado ferozmente competitivo, los servicios de alojamiento web necesitan una ventaja adicional para destacar. Fundada en 2019, la empresa HostArmada cree haber dado con la clave. En la actualidad, los clientes reconocen a la empresa como uno de los mejores proveedores de alojamiento web en la nube gestionados en sitios de reseñas de clientes como G2 y Trustpilot. "A pesar del lanzamiento en tiempos de crisis y de la fuerte inflación, no solo hemos capeado el temporal, sino que hemos superado nuestras expectativas ampliando nuestra base de clientes de forma significativa", explica Simeon Mitev, cofundador y director ejecutivo de HostArmada.
"La selección de Akamai como partner de cloud computing es sin duda la mejor decisión que hemos tomado para nuestro negocio".— Simeon Mitev, cofundador y director ejecutivo de HostArmada
Humanización del negocio desde el principio
Mitev inició su trayectoria de TI en su juventud con una formación temprana en programación en la escuela secundaria. Amplió sus conocimientos con una licenciatura en Informática y un máster en Tecnologías de Software. Mitev trabajó posteriormente en un par de startups de rápido crecimiento, primero familiarizándose con la gestión de servidores de alojamiento web y más tarde con la gestión de una empresa.
Tras dominar estas competencias, Mitev estaba deseando explorar algunas ideas innovadoras que había desarrollado mediante la investigación y que pensaba que podrían beneficiar a una empresa y a sus clientes. Así que aprovechó la oportunidad de cofundar una empresa de alojamiento web con un espíritu afín, Atanas Tanev, que comparte la creencia de que la aportación de cada empleado es importante. También estaban decididos a hacer de la infraestructura su punto fuerte.
Adaptación a la evolución del papel de la infraestructura
Si pregunta a Mitev qué desafíos del cliente se propuso resolver HostArmada con su lanzamiento en 2019, afirma rápidamente que son el trío de velocidad, seguridad y estabilidad del sitio web. Tanto él como Tanev saben que cuando los visitantes del sitio web son felices, los propietarios del sitio web también están satisfechos. Sin embargo, garantizar constantemente esta satisfacción no es una tarea sencilla en un mundo en el que numerosos factores afectan a esos tres pilares fundamentales.
En pocas palabras, Mitev y Tanev sabían que solo una infraestructura sólida podía garantizar que su servicio de alojamiento web en la nube pudiera satisfacer de forma continua las expectativas de los clientes, y que en ella debían basarse todas las ideas, optimizaciones y mejoras innovadoras de la empresa.
Desde sus primeros días trabajando para empresas de alojamiento web, Mitev ha podido observar cómo ha evolucionado el sector, desde su dependencia de servidores bare metal, propensos a fallos constantes, a la adopción de plataformas en la nube que ofrecen una velocidad y una estabilidad inigualables. "No fuimos diferentes en este sentido: queríamos la mejor infraestructura para nuestros clientes, lo cual nos condujo hasta Akamai Cloud Computing [anteriormente Linode]", afirma Mitev.
A pesar de la experiencia positiva de Mitev con los servicios de Akamai en una empresa anterior, él y Tanev actuaron con la debida cautela a la hora de seleccionar el proveedor de cloud computing óptimo para su nueva empresa. "Los resultados de las pruebas confirmaron que Akamai superaba a la competencia en términos de calidad de servicio, respuestas de asistencia rápidas por parte de expertos, y actualizaciones continuas, entre otros factores. Estábamos convencidos de que no podíamos encontrar una mejor relación calidad-precio. Confiamos en que Akamai nos proporcionará esa base sólida que nos permitirá ofrecer la velocidad y la estabilidad que valoran nuestros clientes", afirma Mitev.
Brindando servicio a clientes del mundo entero
Desde el principio, la estrategia de HostArmada consistía en ofrecer servicios de alojamiento web basados en la nube a clientes de todo el mundo, prestando servicio a empresas de todos los tamaños en casi todos los sectores.
Si bien HostArmada actualmente tiene clientes principalmente en Norteamérica, Europa y Asia, la empresa reconoce su capacidad para ampliar aún más su negocio a nivel mundial. Mitev explica: "Akamai facilitó esta expansión desde el principio con su amplia red de centros de datos globales estratégicamente situados, que precisamente se encuentran cerca de los lugares donde nuestros servicios tienen una gran demanda".
Negocio en crecimiento con un partner de confianza
El alcance global de Akamai se ha ampliado desde que HostArmada comenzó a utilizar sus servicios, con la incorporación continua de nuevas regiones informáticas clave en todo el mundo. Mitev declara: "Esta expansión allanó el camino para nuevas oportunidades, ya que empresas de las nuevas regiones incorporadas manifestaron su interés en nuestros servicios".
Al mismo tiempo, Akamai permite a HostArmada incorporar nuevos servicios en consonancia con los ciclos de vida de los sitios web modernos. Según Mitev: "Satisfacer las necesidades tanto de los sitios web básicos como de los muy avanzados requiere diferentes tipos de infraestructura. Con Akamai, no necesitamos asumir esa complejidad internamente. Al contrario, podemos abordar fácilmente todas las necesidades de alojamiento, fomentando relaciones a largo plazo con los clientes. Además, hemos podido introducir servicios adicionales, como nuestros planes de alojamiento web para distribuidores de nube, diseñados para agencias digitales y otros entusiastas del alojamiento web que gestionan varios sitios web".
Mitev destaca la importancia de la colaboración con Akamai: "La selección de Akamai como partner de cloud computing es sin duda la mejor decisión que hemos tomado para nuestro negocio. Al asociarnos con Akamai, podemos destacar en un nicho saturado mejorando nuestras propias ofertas y con la libertad de idear formas innovadoras de ampliar aún más el negocio. Además, a lo largo de este recorrido, podemos beneficiarnos del servicio de atención al cliente y el asesoramiento experto de Akamai, líderes en el sector".
Acerca de HostArmada
HostArmada es una empresa privada de alojamiento web que proporciona servicios basados en SSD y en la nube rápidos, seguros y fiables, a un precio asequible.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.