Se chiedete a Mitev quali sfide dei clienti HostArmada si proponeva di risolvere con il suo lancio nel 2019, vi risponderà rapidamente con i tre elementi imprescindibili dei siti web: velocità, sicurezza e stabilità. Mitev e Tanev sono convinti che, quando i visitatori del sito web sono felici, anche i proprietari del sito web sono soddisfatti. Tuttavia, garantire costantemente la soddisfazione delle persone non è un compito da poco in un mondo in cui numerosi fattori influiscono su questi tre pilastri fondamentali.

In poche parole, Mitev e Tanev erano convinti di poter garantire che il loro servizio di hosting web nel cloud avrebbe soddisfatto costantemente le aspettative dei clienti solo con un'infrastruttura solida, sulla quale avrebbero potuto fare esperienza di tutte le idee innovative, le ottimizzazioni e i miglioramenti dell'azienda.

Fin dai suoi primi giorni di lavoro per società di hosting web, Mitev ha visto il settore evolversi dagli esordi in cui ci si affidava a server bare-metal, soggetti a continui guasti, all'adozione di piattaforme cloud che offrono un livello impareggiabile di velocità e stabilità. "Noi non eravamo diversi in questo senso: volevamo la migliore infrastruttura per i nostri clienti. Ecco perché abbiamo scelto Akamai Cloud Computing [ex Linode]", afferma Mitev.

Nonostante l'esperienza positiva di Mitev nell'utilizzo dei servizi Akamai presso una società in cui aveva lavorato in precedenza, Mitev, insieme a Tanev, ha condotto un'attività di due diligence per scegliere il miglior provider di cloud computing per la loro nuova azienda. "I risultati dei test hanno confermato che Akamai ha surclassato la concorrenza in termini di qualità del servizio, rapidità e competenza nelle risposte di assistenza e aggiornamenti continui, tra gli altri fattori. Eravamo convinti che non avremmo potuto trovare un rapporto qualità-prezzo migliore di quello offerto da Akamai. Siamo sicuri che Akamai possa fornirci queste solide basi e consentirci ulteriormente di offrire la velocità e la stabilità apprezzate dai nostri clienti", afferma Mitev.