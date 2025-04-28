©2025 Akamai Technologies
In un mercato fortemente competitivo, i servizi di hosting web hanno bisogno di un vantaggio in più per distinguersi. Fondata nel 2019, HostArmada ritiene di aver trovato la soluzione ai suoi problemi. Oggi, i clienti riconoscono l'azienda come uno dei migliori provider di hosting web gestito nel cloud sui siti di recensioni come G2 e Trustpilot. "Nonostante il lancio in tempi di crisi e con una forte inflazione, non solo abbiamo resistito alla tempesta, ma abbiamo superato le nostre aspettative espandendo significativamente la nostra clientela", spiega Simeon Mitev, cofondatore e CEO di HostArmada.
Rendere più umana l'azienda fin dall'inizio
Mitev ha iniziato la sua esperienza nell'IT da adolescente, studiando prestissimo programmazione al liceo. Ha arricchito quindi le sue conoscenze conseguendo una laurea in informatica e un master in tecnologie software. Mitev ha poi lavorato in un paio di start-up in rapida crescita, apprendendo prima le nozioni fondamentali della gestione dei server di hosting web e, successivamente, come gestire un'azienda.
Dopo aver acquisito una padronanza in queste competenze, Mitev ha iniziato ad approfondire alcune idee innovative che aveva sviluppato con la ricerca e che, secondo lui, avrebbero potuto apportare benefici all'azienda e ai suoi clienti. Ha colto quindi al volo l'opportunità di fondare una società di servizi di hosting web insieme con Atanas Tanev, con cui condivide lo stesso spirito e la convinzione che il contributo di ogni dipendente sia importante. I due, inoltre, avevano deciso di incentrare le loro attività aziendali sulle infrastrutture.
Tenere il passo con il ruolo dell'infrastruttura in continua evoluzione
Se chiedete a Mitev quali sfide dei clienti HostArmada si proponeva di risolvere con il suo lancio nel 2019, vi risponderà rapidamente con i tre elementi imprescindibili dei siti web: velocità, sicurezza e stabilità. Mitev e Tanev sono convinti che, quando i visitatori del sito web sono felici, anche i proprietari del sito web sono soddisfatti. Tuttavia, garantire costantemente la soddisfazione delle persone non è un compito da poco in un mondo in cui numerosi fattori influiscono su questi tre pilastri fondamentali.
In poche parole, Mitev e Tanev erano convinti di poter garantire che il loro servizio di hosting web nel cloud avrebbe soddisfatto costantemente le aspettative dei clienti solo con un'infrastruttura solida, sulla quale avrebbero potuto fare esperienza di tutte le idee innovative, le ottimizzazioni e i miglioramenti dell'azienda.
Fin dai suoi primi giorni di lavoro per società di hosting web, Mitev ha visto il settore evolversi dagli esordi in cui ci si affidava a server bare-metal, soggetti a continui guasti, all'adozione di piattaforme cloud che offrono un livello impareggiabile di velocità e stabilità. "Noi non eravamo diversi in questo senso: volevamo la migliore infrastruttura per i nostri clienti. Ecco perché abbiamo scelto Akamai Cloud Computing [ex Linode]", afferma Mitev.
Nonostante l'esperienza positiva di Mitev nell'utilizzo dei servizi Akamai presso una società in cui aveva lavorato in precedenza, Mitev, insieme a Tanev, ha condotto un'attività di due diligence per scegliere il miglior provider di cloud computing per la loro nuova azienda. "I risultati dei test hanno confermato che Akamai ha surclassato la concorrenza in termini di qualità del servizio, rapidità e competenza nelle risposte di assistenza e aggiornamenti continui, tra gli altri fattori. Eravamo convinti che non avremmo potuto trovare un rapporto qualità-prezzo migliore di quello offerto da Akamai. Siamo sicuri che Akamai possa fornirci queste solide basi e consentirci ulteriormente di offrire la velocità e la stabilità apprezzate dai nostri clienti", afferma Mitev.
Raggiungere i nostri clienti in tutto il mondo
Fin dall'inizio, la strategia di HostArmada è stata quella di offrire servizi di hosting web basati sul cloud ad aziende di ogni dimensione in quasi tutti i settori in tutto il mondo.
Sebbene HostArmada abbia attualmente clienti principalmente in Nord America, Europa e Asia, l'azienda si impegna nell'intento di espandere ulteriormente le proprie attività a livello globale. Mitev spiega: "Akamai ha facilitato questa espansione fin dall'inizio con la sua vasta rete di data center globali strategicamente posizionati, che si trovano vicino ai punti in cui i nostri servizi sono molto richiesti".
Espandere le attività aziendali con un partner di fiducia
La portata globale di Akamai si è ampliata da quando HostArmada ha iniziato a utilizzare i suoi servizi, con la continua aggiunta di nuove aree di elaborazione globali. Mitev osserva: "Questa espansione ha aperto la strada a nuove opportunità, poiché le aziende delle aree geografiche appena supportate hanno espresso interesse per i nostri servizi".
Allo stesso tempo, Akamai consente a HostArmada di introdurre nuovi servizi in linea con il ciclo di vita dei moderni siti web. Secondo Mitev, "soddisfare le esigenze sia dei siti web di base che di quelli altamente avanzati richiede diversi tipi di infrastrutture. Con Akamai, non abbiamo bisogno di affrontare questa complessità internamente, ma possiamo invece soddisfare facilmente tutte le esigenze di hosting, favorendo relazioni a lungo termine con i clienti. Inoltre, siamo riusciti a introdurre servizi aggiuntivi, come i nostri piani di hosting web per rivenditori di servizi cloud, progettati per agenzie digitali e altri appassionati di hosting web che gestiscono più siti web".
Mitev sottolinea l'importanza della partnership con Akamai: "Scegliere Akamai come partner di cloud computing è senza dubbio la migliore decisione che abbiamo preso per la nostra azienda. Collaborando con Akamai, possiamo distinguerci in un mercato di nicchia sovraffollato, migliorando le nostre soluzioni con la libertà di ideare modi innovativi per espandere ulteriormente le attività aziendali. Inoltre, durante tutto il nostro percorso, possiamo trarre vantaggio da un servizio di assistenza clienti leader del settore e dalla consulenza degli esperti di Akamai".
