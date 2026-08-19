Demandez à Simeon Mitev quels sont les défis auxquels HostArmada a été confronté dans le cadre de son lancement en 2019, et il vous citera rapidement le trio vitesse, sécurité et stabilité du site Web. Lui et Atanas Tanev savent que lorsque les utilisateurs d'un site Web sont satisfaits, les propriétaires du site le sont également. Cependant, assurer une satisfaction constante n'est pas une mince affaire dans un monde où de nombreux facteurs ont un impact sur ces trois piliers essentiels.

Ils savaient tous les deux qu'ils ne pourraient garantir la réponse constante de leur service d'hébergement Web dans le cloud aux attentes des clients qu'avec une infrastructure solide, grâce à laquelle toutes les idées innovantes, optimisations et améliorations de l'entreprise pourraient devenir réalité.

Depuis qu'il a commencé à travailler pour des sociétés d'hébergement Web, Simeon Mitev a vu le secteur évoluer, passant de l'utilisation de serveurs dédiés physiques (bare-metal), sujets à des pannes constantes, à l'adoption de plateformes cloud offrant une vitesse et une stabilité inégalées. « Comme de nombreuses entreprises, nous voulions la meilleure infrastructure pour nos clients, ce qui nous a conduits à choisir Akamai Cloud Computing [anciennement Linode] », explique Simeon Mitev.

Malgré une expérience positive avec les services d'Akamai dans une entreprise précédente, Simeon Mitev et Atanas Tanev ont souhaité faire preuve de diligence raisonnable pour sélectionner le meilleur fournisseur de Cloud Computing pour leur nouvelle entreprise. « Les résultats des tests ont confirmé qu'Akamai surpassait la concurrence en termes de qualité de service, de réponses rapides et compétentes du support et de mises à jour continues, ainsi que sur d'autres facteurs. Nous étions convaincus que nous ne pouvions pas trouver un meilleur rapport qualité-prix. Nous faisons confiance à Akamai pour nous fournir cette base solide et nous permettre d'apporter la vitesse et la stabilité que nos clients recherchent », poursuit-il.