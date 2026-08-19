Sur un marché hautement concurrentiel, les services d'hébergement Web ont besoin d'un avantage supplémentaire pour se distinguer. Fondée en 2019, HostArmada pense avoir trouvé la solution. Aujourd'hui, les clients reconnaissent l'entreprise comme l'un des meilleurs fournisseurs d'hébergement Web dans le cloud géré sur les sites d'avis clients tels que G2 et Trustpilot. « Malgré un lancement en période de crise et de forte inflation, nous avons non seulement résisté à la tempête, mais nous avons également dépassé nos attentes en élargissant considérablement notre clientèle », explique Simeon Mitev, Cofondateur et PDG d'HostArmada.
« Choisir Akamai comme partenaire de Cloud Computing est sans conteste la meilleure décision que nous ayons prise pour notre entreprise. »— Simeon Mitev, Cofondateur et PDG, HostArmada
Humaniser les affaires dès le début
Dès l'adolescence, Simeon Mitev a débuté son parcours informatique en suivant des cours dans le domaine de la programmation au lycée. Il a par la suite complété ses connaissances en obtenant une licence en informatique et une maîtrise en technologies logicielles. Simeon Mitev a ensuite travaillé dans plusieurs start-ups florissantes, apprenant d'abord les ficelles de la gestion des serveurs d'hébergement Web, puis celles de la gestion d'une entreprise.
Une fois ces compétences maîtrisées, il a souhaité explorer certaines idées novatrices qu'il avait développées dans le cadre de ses recherches qui, selon lui, pourraient bénéficier à une entreprise et à ses clients. Il a donc sauté sur l'occasion de cofonder une société d'hébergement Web avec Atanas Tanev, qui partage sa philosophie et la conviction que la contribution de chaque employé compte. Ensemble, ils étaient également déterminés à faire de l'infrastructure le cœur de leur activité.
Suivre le rythme de l'évolution du rôle de l'infrastructure
Demandez à Simeon Mitev quels sont les défis auxquels HostArmada a été confronté dans le cadre de son lancement en 2019, et il vous citera rapidement le trio vitesse, sécurité et stabilité du site Web. Lui et Atanas Tanev savent que lorsque les utilisateurs d'un site Web sont satisfaits, les propriétaires du site le sont également. Cependant, assurer une satisfaction constante n'est pas une mince affaire dans un monde où de nombreux facteurs ont un impact sur ces trois piliers essentiels.
Ils savaient tous les deux qu'ils ne pourraient garantir la réponse constante de leur service d'hébergement Web dans le cloud aux attentes des clients qu'avec une infrastructure solide, grâce à laquelle toutes les idées innovantes, optimisations et améliorations de l'entreprise pourraient devenir réalité.
Depuis qu'il a commencé à travailler pour des sociétés d'hébergement Web, Simeon Mitev a vu le secteur évoluer, passant de l'utilisation de serveurs dédiés physiques (bare-metal), sujets à des pannes constantes, à l'adoption de plateformes cloud offrant une vitesse et une stabilité inégalées. « Comme de nombreuses entreprises, nous voulions la meilleure infrastructure pour nos clients, ce qui nous a conduits à choisir Akamai Cloud Computing [anciennement Linode] », explique Simeon Mitev.
Malgré une expérience positive avec les services d'Akamai dans une entreprise précédente, Simeon Mitev et Atanas Tanev ont souhaité faire preuve de diligence raisonnable pour sélectionner le meilleur fournisseur de Cloud Computing pour leur nouvelle entreprise. « Les résultats des tests ont confirmé qu'Akamai surpassait la concurrence en termes de qualité de service, de réponses rapides et compétentes du support et de mises à jour continues, ainsi que sur d'autres facteurs. Nous étions convaincus que nous ne pouvions pas trouver un meilleur rapport qualité-prix. Nous faisons confiance à Akamai pour nous fournir cette base solide et nous permettre d'apporter la vitesse et la stabilité que nos clients recherchent », poursuit-il.
Servir des clients à travers le monde
Dès le départ, la stratégie d'HostArmada a été de fournir des services d'hébergement Web basés sur le cloud à des clients du monde entier, en desservant des entreprises de toutes tailles dans presque tous les secteurs d'activité.
Bien qu'HostArmada compte actuellement des clients principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, l'entreprise reconnaît sa capacité à étendre ses activités à l'échelle mondiale. « Akamai a facilité ce développement dès le début grâce à son vaste réseau de centres de données mondiaux stratégiquement positionnés, qui se trouvent à proximité des endroits où nos services sont très demandés. » ajoute Simeon Mitev.
Développer l'entreprise avec un partenaire de confiance
La portée internationale d'Akamai s'est élargie depuis qu'HostArmada a commencé à utiliser ses services, avec l'ajout continu de nouvelles régions de calcul centrales mondiales. « Cette expansion a ouvert la voie à de nouvelles opportunités, car les entreprises des régions nouvellement soutenues ont exprimé leur intérêt pour nos services. » précise Simeon Mitev.
Dans le même temps, Akamai permet à HostArmada d'introduire de nouveaux services alignés sur les cycles de vie des sites Web actuels. Selon lui, « Répondre aux besoins des sites Web de base et hautement avancés nécessite différents types d'infrastructure. Avec Akamai, nous n'avons pas besoin de gérer cette complexité en interne. Au lieu de cela, nous pouvons facilement répondre à tous les besoins d'hébergement, et ainsi favoriser des relations client à long terme. De plus, nous avons pu introduire des services supplémentaires, comme nos forfaits d'hébergement Web pour revendeur cloud, conçus pour les agences digitales et autres passionnés d'hébergement Web gérant plusieurs sites Web. »
M. Mitev conclut en soulignant l'importance du partenariat avec Akamai : « Choisir Akamai comme partenaire de Cloud Computing est sans conteste la meilleure décision que nous ayons prise pour notre entreprise. Notre partenariat avec Akamai nous permet de nous démarquer dans un secteur saturé en améliorant nos propres offres et en acquérant la liberté de concevoir des moyens innovants pour développer davantage notre activité. Tout au long de notre parcours, nous pourrons bénéficier de l'assistance clientèle et des conseils d'experts d'Akamai, qui sont les meilleurs du secteur. »
À propos de HostArmada
HostArmada est une société privée d'hébergement Web qui fournit des services d'hébergement Web basés sur SSD cloud rapides, sécurisés et fiables à un prix abordable.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.