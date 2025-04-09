Housing.com era particolarmente vulnerabile allo scraping, al traffico dei bot e agli attacchi alla sua infrastruttura delle API. Per contrastare il traffico dannoso, l'azienda ha implementato una soluzione WAF e un livello di mitigazione dei bot con un concorrente di Akamai. Ma ciò che avrebbe dovuto migliorare la sicurezza del sito ha penalizzato le performance e i profitti.

"Abbiamo registrato un aumento di latenza del 15 - 20% sia nel traffico web che in quello delle API", ha dichiarato Upendra Singh, Associate Director DevOps, Technology Team, Housing.com. "Questo aumento ha avuto un impatto negativo sui nostri Core Web Vitals, riducendo il posizionamento nei risultati dei motori di ricerca e, in ultima analisi, riducendo il traffico organico".

Il ritardo nelle performance ha anche causato problemi per i team interni. "Ha rallentato la capacità dei nostri team tecnici di fornire rapidamente le funzionalità", ha continuato Singh.