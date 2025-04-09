©2025 Akamai Technologies
Ricerche immobiliari più intelligenti con velocità e fiducia
Housing.com è una delle principali piattaforme immobiliari online dell'India con milioni di utenti a livello nazionale e non solo. Basata sulla personalizzazione con l'intelligenza artificiale, elenchi di alta qualità e user experience agevoli, questa piattaforma intuitiva e basata sui dati supporta acquirenti, affittuari e professionisti del settore immobiliare con la stessa facilità. Man mano che le aspettative degli utenti sono cresciute e le ricerche sono diventate sempre più sensibili alla latenza e all'approccio mobile-first, Housing.com ha affrontato una sfida critica: come offrire experience di ricerca personalizzate, sicure e rapide su larga scala senza sacrificare la velocità o le performance delle SEO. Per mantenere la propria leadership in un settore competitivo, l'azienda si è rivolta ad Akamai per trovare soluzioni di comprovata validità e l'assistenza di esperti.
Affrontare un problema di latenza con la concorrenza
Housing.com era particolarmente vulnerabile allo scraping, al traffico dei bot e agli attacchi alla sua infrastruttura delle API. Per contrastare il traffico dannoso, l'azienda ha implementato una soluzione WAF e un livello di mitigazione dei bot con un concorrente di Akamai. Ma ciò che avrebbe dovuto migliorare la sicurezza del sito ha penalizzato le performance e i profitti.
"Abbiamo registrato un aumento di latenza del 15 - 20% sia nel traffico web che in quello delle API", ha dichiarato Upendra Singh, Associate Director DevOps, Technology Team, Housing.com. "Questo aumento ha avuto un impatto negativo sui nostri Core Web Vitals, riducendo il posizionamento nei risultati dei motori di ricerca e, in ultima analisi, riducendo il traffico organico".
Il ritardo nelle performance ha anche causato problemi per i team interni. "Ha rallentato la capacità dei nostri team tecnici di fornire rapidamente le funzionalità", ha continuato Singh.
Trovare una soluzione migliore: flessibilità, sicurezza e velocità
Housing.com ha esaminato altri fornitori, ma, in ultima analisi, ha scelto Akamai App & API Protector e la soluzione Edge DNS. La decisione si è basata sulla flessibilità di livello aziendale, sulle approfondite competenze in materia di sicurezza e sull'approccio collaborativo di Akamai.
"Akamai non ci ha offerto solo un prodotto, ma una partnership", ha affermato Sachin Agrawal, Senior Engineering Manager, Housing.com. "Il suo team era disposto a collaborare per la progettazione delle soluzioni, confrontarle con i dati reali e aiutarci ad ottimizzare ogni fase del processo".
Il processo di onboarding si è rivelato completo ed eccellente. Akamai ha lavorato fianco a fianco con Housing.com per confrontare le performance del mondo reale utilizzando i dati RUM (monitoraggio degli utenti reali), eseguire PoC (Proof-of-Concept) incentrate sui dati e fornire un piano di implementazione personalizzato e graduale. "Le PoC ci hanno dato chiarezza a supporto dei dati e l'onboarding collaborativo ha garantito una migrazione sicura", ha continuato.
Un punto di svolta fondamentale è stato il confronto effettuato tra le performance di Akamai e quelle di altri fornitori in varie aree geografiche e in tempo reale tramite Catchpoint. "Questi dati hanno reso il valore estremamente chiaro", ha affermato Agrawal.
Un controllo proattivo e adattivo
Dopo la migrazione, i risultati sono stati immediati e misurabili. Housing.com ha registrato un miglioramento di oltre il 10% nel tempo per il primo byte (TTFB) e nell'LCP (Largest Contentful Paint), che ha direttamente migliorato le experience e l'engagement degli utenti sulla piattaforma.
Per gli utenti in India, i tempi di risposta sono scesi di circa il 10%, offrendo cicli di interazione più rapidi e un'experience di ricerca notevolmente più fluida. In particolare, questo miglioramento delle performance non è andato a discapito della visibilità nei motori di ricerca. Anche con l'implementazione di un nuovo livello di WAF, i tempi di crawling degli Stati Uniti sono rimasti costanti, contribuendo a preservare l'integrità della SEO e a mantenere il posizionamento nelle principali pagine di destinazione. Infatti, i parametri Core Web Vitals, tra cui l'LCP e il FID (First Input Delay), sono migliorati costantemente, determinando una ripresa nel posizionamento nei motori di ricerca e un miglioramento della visibilità sia nei mercati indiani che internazionali.
"Akamai ci ha offerto configurazioni flessibili di regole e un rilevamento delle minacce basato sull'intelligenza artificiale", ha affermato Singh. "Ciò ci ha permesso di difendere in modo proattivo la nostra piattaforma, velocizzando il processo".
Oggi, Akamai gestisce oltre il 97% dell'offload del traffico, riducendo drasticamente il carico all'origine, aumentando i tempi di attività e garantendo la resilienza durante i picchi di traffico.
Competenze locali e supporto in tempo reale
Uno dei principali vantaggi offerto dalla partnership con Akamai è stato l'accesso al SOCC (Security Operations Command Center) locale e al team di supporto, una risorsa che Housing.com definisce "inestimabile".
"Il team locale di Akamai conosce perfettamente il nostro contesto aziendale, le sfide specifiche del settore e il panorama competitivo in cui operiamo", ha affermato Agrawal. "Questo fa la differenza quando il tempo è un fattore critico".
Questo supporto locale ha aiutato Housing.com a implementare diverse soluzioni fondamentali. Ad esempio, Akamai ha implementato 5xx shield per migliorare i tempi di attività. Il team ha inoltre contribuito a integrare EdgeWorkers per il caching avanzato, migliorando la velocità di delivery e la scalabilità e ha configurato TrafficPeak per consentire il monitoraggio in tempo reale.
"Il supporto pratico di Akamai e le approfondite conoscenze locali ci hanno reso più resilienti e reattivi", ha spiegato Agrawal.
Potenziare i team e migliorare la SEO
Il passaggio ad Akamai non ha semplicemente migliorato le user experience, ma ha cambiato il modo di lavorare del team di Housing.com, dagli addetti alla tecnologia al reparto marketing.
Gli sviluppatori dedicano ora molto meno tempo a ottimizzare la sicurezza o a risolvere i problemi di performance. "Akamai offre ai nostri team un maggior livello di visibilità, osservabilità e controllo. Ciò ha consentito ai nostri sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di funzionalità e sull'innovazione", ha dichiarato Agrawal.
Anche il team addetto al marketing ha riscontrato un vantaggio diretto. "Le pagine di destinazione vengono caricate più velocemente e i punteggi SEO sono elevati. Ciò significa migliori risultati delle campagne e maggiori tassi di conversione", ha affermato Agrawal.
Scalare l'innovazione con una visione condivisa
In una prospettiva futura, Housing.com sta cercando di espandere la propria partnership con Akamai mettendo in atto un'iniziativa: la migrazione da uno strumento di ottimizzazione delle immagini personalizzato alla soluzione Akamai Image & Video Manager.
"Attualmente, utilizziamo la nostra soluzione per le operazioni di ritaglio, ridimensionamento, conversione dei formati e watermarking. Akamai ci sta aiutando a creare un'alternativa scalabile, conveniente e performante. Inoltre, non richiede modifiche tecniche o cambiamenti al codice. Si tratta di un altro eccellente risultato della profonda collaborazione instaurata tra i nostri due team", ha concluso Agrawal.
Informazioni su Housing.com
Fondata nel 2012 e acquisita da REA India (precedentemente nota come Elara Technologies Pte. Ltd.) nel 2017, Housing.com è la prima app immobiliare dell'India, che si rivolge a proprietari e acquirenti immobiliari, locatori, sviluppatori e broker immobiliari. Housing.com fornisce elenchi completi per un'ampia gamma di proprietà, tra cui immobili nuovi e usati, (co)locazioni, terreni e spazi commerciali in tutta l'India. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo housing.com/about.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.