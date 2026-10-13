Housing.com est l'un des plus grands sites Web immobiliers en Inde, comptant des millions d'utilisateurs en Inde et à l'étranger. Reposant sur une personnalisation pilotée par l'IA, des annonces de haute qualité et une expérience utilisateur épurée, la plateforme conviviale et axée sur les données accompagne aussi bien les acheteurs que les locataires et les professionnels de l'immobilier. Face à l'évolution des attentes des utilisateurs privilégiant la recherche sur mobile et une faible latence, Housing.com s'est trouvé confronté à un défi majeur : offrir des expériences de recherche personnalisées, sécurisées et rapides à grande échelle, sans sacrifier la vitesse ou les performances de référencement. Pour maintenir sa position de leader dans un domaine concurrentiel, l'entreprise s'est tournée vers les solutions éprouvées et les conseils d'experts d'Akamai.
« Nous avions besoin à la fois d'une protection et de performances optimales. Akamai nous a offert les deux, sans compromis. »— Upendra Singh, directeur adjoint DevOps, équipe technologique, Housing.com
Assurer une recherche immobilière plus intelligente, rapide et fiable
Problème de latence avec un concurrent
Housing.com était particulièrement vulnérable aux attaques par extraction, au trafic de bots et aux attaques ciblant son infrastructure d'API. Pour lutter contre le trafic malveillant, la société a fait appel à un concurrent d'Akamai pour mettre en place un pare-feu d'application Web et une couche d'atténuation des bots. Toutefois, ce qui était censé améliorer la sécurité du site a eu une incidence sur les performances et, par conséquent, sur les revenus.
« Nous avons constaté une augmentation de 15 à 20 % de la latence sur le trafic Web et des API », relate Upendra Singh, directeur adjoint DevOps, équipe technologique, Housing.com. « Cette mise en œuvre a eu un impact négatif sur nos Core Web Vitals, ce qui a affecté notre référencement et, à terme, réduit le trafic organique. »
La latence a également entraîné des frictions pour les équipes internes. « Cela a freiné le travail de nos équipes techniques, réduisant leur capacité à fournir rapidement de nouvelles fonctionnalités », poursuit-il.
Trouver une meilleure solution alliant flexibilité, sécurité et vitesse
Housing.com a exploré d'autres fournisseurs, mais son choix s'est finalement porté sur Akamai App & API Protector et Edge DNS. Ce sont la flexibilité de qualité professionnelle d'Akamai, son expertise en matière de sécurité et son approche collaborative qui ont fait pencher la balance en sa faveur.
« L'équipe d'Akamai n'offrait pas seulement un produit, mais un partenariat », déclare Sachin Agrawal, responsable senior de l'ingénierie, Housing.com. « Elle nous a aidés à co-concevoir des solutions, à les évaluer sur la base de données réelles et à les optimiser tout au long du projet. »
Le processus d'intégration s'est avéré à la fois complet et parfaitement fluide. Akamai a collaboré avec Housing.com pour évaluer les performances réelles à l'aide de données Catchpoint et RUM (Real User Monitoring), réaliser des démonstrations de faisabilité axées sur les données et élaborer un plan de déploiement personnalisé et progressif. « Les données issues des démonstrations de faisabilité nous ont apporté plus de clarté, et l'intégration collaborative a assuré une migration en toute confiance », ajoute-t-il.
La comparaison entre les performances d'Akamai et celles d'autres fournisseurs en temps réel dans différentes zones géographiques à l'aide de Catchpoint a joué un rôle crucial dans la décision. « Ces données étaient révélatrices », déclare Sachin Agrawal.
Un contrôle proactif et adaptatif
Une fois la migration effectuée, les résultats ont été immédiats et mesurables. Housing.com a constaté une réduction de plus de 10 % du temps d'accès au premier octet (TTFB) et du délai de rendu du plus grand élément de contenu (LCP), ce qui a directement amélioré l'expérience utilisateur et l'engagement sur l'ensemble de la plateforme.
Pour les utilisateurs indiens, les temps de réponse ont chuté d'environ 10 %. Ils bénéficient ainsi de cycles d'interaction plus rapides et d'une expérience de recherche nettement plus fluide. Mais surtout, ces gains de performances n'ont en rien compromis la visibilité du site sur les moteurs de recherche. Même avec la mise en place d'une nouvelle couche de WAF, les temps d'indexation depuis les États-Unis sont restés stables, ce qui contribue à préserver l'intégrité du référencement et à maintenir la position du site dans le classement des principales pages de destination. En réalité, les Core Web Vitals, notamment le LCP et le délai de la première interaction (FID), ont progressé de manière constante, permettant ainsi à la plateforme de remonter dans le classement et d'améliorer sa visibilité sur les marchés indiens et internationaux.
« Grâce à Akamai, nous bénéficions de configurations de règles flexibles et de capacités de détection des menaces basées sur l'IA », affirme Upendra Singh. « Cela nous permet de défendre notre plateforme de manière proactive tout en restant rapides. »
Aujourd'hui, Akamai gère plus de 97 % du délestage du trafic, ce qui réduit considérablement la charge d'origine, booste la disponibilité et garantit la résilience en cas de pics de trafic.
Expertise locale et assistance en temps réel
L'un des principaux avantages de la collaboration avec Akamai est l'accès à son centre de commande des opérations de sécurité (SOCC) local et à son équipe d'assistance, une ressource « inestimable » selon Housing.com.
« L'équipe locale d'Akamai comprend vraiment le contexte commercial, les défis spécifiques à notre secteur et le paysage concurrentiel dans lequel nous exerçons nos activités », explique Sachin Agrawal. « Cela fait toute la différence lors des moments critiques. »
Ce soutien régional a aidé Housing.com à déployer plusieurs solutions clés. Par exemple, Akamai a mis en œuvre des mécanismes de protection contre les erreurs 5xx afin d'améliorer la disponibilité. L'équipe a également intégré EdgeWorkers pour une mise en cache avancée, contribuant à améliorer la vitesse de diffusion et l'évolutivité, et a configuré TrafficPeak pour permettre une surveillance en temps réel.
« L'assistance pratique et les connaissances régionales approfondies d'Akamai nous ont fait gagner en résilience et en réactivité », poursuit Sachin Agrawal.
Fournir les bons outils aux équipes et optimiser le référencement
La transition vers Akamai n'a pas seulement amélioré l'expérience utilisateur. Elle a transformé la façon dont les équipes de Housing.com travaillent, de la technologie au marketing.
Les développeurs passent désormais beaucoup moins de temps à ajuster le système de sécurité ou à résoudre les problèmes de performances. « Akamai offre à nos équipes une meilleure visibilité, une meilleure observabilité et un meilleur contrôle. Ainsi, nos développeurs peuvent se concentrer sur la conception de fonctionnalités et l'innovation », explique Sachin Agrawal.
L'équipe marketing en a également bénéficié directement. « Les pages de destination chargent plus rapidement et les scores de recensement sont en hausse. Cela se traduit par de meilleurs résultats de campagne et un taux de conversion supérieur », ajoute-t-il.
Développer l'innovation avec une vision commune
À l'avenir, Housing.com aimerait étendre son partenariat avec Akamai pour passer de son outil d'optimisation d'image personnalisé à Akamai Image & Video Manager.
« Actuellement, nous utilisons notre propre solution pour le recadrage, le redimensionnement, la conversion de format et l'ajout de filigrane. Akamai nous aide à créer une solution de remplacement évolutive, rentable et hautement performante. De plus, elle ne nécessite aucune modification technique ou de code. Cela montre encore un autre aspect de la collaboration étroite entre nos deux équipes », conclut Sachin Agrawal.
À propos de Housing.com
Fondée en 2012 et acquise par REA India (anciennement Elara Technologies Pte. Ltd.) en 2017, Housing.com est la première application en Inde pour l'immobilier. Elle s'adresse à la fois aux propriétaires, aux chercheurs de logement, aux logeurs, aux développeurs et aux courtiers immobiliers. Housing.com fournit des annonces complètes pour une grande variété d'établissements, notamment les maisons neuves, les maisons anciennes, les locations, les parcelles, les espaces commerciaux et les logements en cohabitation dans tout le pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur housing.com/about.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.