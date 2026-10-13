Housing.com était particulièrement vulnérable aux attaques par extraction, au trafic de bots et aux attaques ciblant son infrastructure d'API. Pour lutter contre le trafic malveillant, la société a fait appel à un concurrent d'Akamai pour mettre en place un pare-feu d'application Web et une couche d'atténuation des bots. Toutefois, ce qui était censé améliorer la sécurité du site a eu une incidence sur les performances et, par conséquent, sur les revenus.

« Nous avons constaté une augmentation de 15 à 20 % de la latence sur le trafic Web et des API », relate Upendra Singh, directeur adjoint DevOps, équipe technologique, Housing.com. « Cette mise en œuvre a eu un impact négatif sur nos Core Web Vitals, ce qui a affecté notre référencement et, à terme, réduit le trafic organique. »

La latence a également entraîné des frictions pour les équipes internes. « Cela a freiné le travail de nos équipes techniques, réduisant leur capacité à fournir rapidement de nouvelles fonctionnalités », poursuit-il.