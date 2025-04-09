A Housing.com era especialmente vulnerável a scraping, tráfego de bots e ataques em sua infraestrutura de API. Para combater o tráfego malicioso, ela implementou uma camada de WAF (firewall de aplicações web) e de mitigação de bots com um concorrente da Akamai. Mas o que deveria melhorar a segurança do site acabou prejudicando o desempenho, e os resultados financeiros.

"Observamos um aumento de 15% a 20% na latência em todo o nosso tráfego da web e de API", disse Upendra Singh, diretor associado de DevOps, equipe de tecnologia, Housing.com. "Isso impactou negativamente nossos Core Web Vitals, caindo nas classificações de SEO e, por fim, reduzindo o tráfego orgânico."

A lentidão no desempenho também introduziu atritos entre as equipes internas. "Isso reduziu a capacidade das nossas equipes de tecnologia de entregar recursos rapidamente", continuou Singh.