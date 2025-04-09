©2025 Akamai Technologies
Impulsionar uma busca imobiliária mais inteligente com velocidade e confiança
A Housing.com é uma das principais plataformas imobiliárias on-line da Índia, atendendo milhões de usuários em todo o país e internacionalmente. Construída com base em personalização orientada por IA, anúncios de alta qualidade e uma experiência de usuário elegante, a plataforma fácil de usar e orientada por dados oferece suporte a compradores, locatários e profissionais do setor imobiliário com a mesma facilidade. À medida que as expectativas dos usuários aumentavam e as buscas se tornavam cada vez mais voltadas para dispositivos móveis e sensíveis à latência, a Housing.com enfrentou um desafio crítico: como oferecer experiências de busca personalizadas, seguras e rápidas em escala sem sacrificar a velocidade ou o desempenho de SEO. Para manter sua liderança em um espaço competitivo, recorreu à Akamai em busca de soluções comprovadas e orientação especializada.
Enfrentar um obstáculo de latência com o concorrente
A Housing.com era especialmente vulnerável a scraping, tráfego de bots e ataques em sua infraestrutura de API. Para combater o tráfego malicioso, ela implementou uma camada de WAF (firewall de aplicações web) e de mitigação de bots com um concorrente da Akamai. Mas o que deveria melhorar a segurança do site acabou prejudicando o desempenho, e os resultados financeiros.
"Observamos um aumento de 15% a 20% na latência em todo o nosso tráfego da web e de API", disse Upendra Singh, diretor associado de DevOps, equipe de tecnologia, Housing.com. "Isso impactou negativamente nossos Core Web Vitals, caindo nas classificações de SEO e, por fim, reduzindo o tráfego orgânico."
A lentidão no desempenho também introduziu atritos entre as equipes internas. "Isso reduziu a capacidade das nossas equipes de tecnologia de entregar recursos rapidamente", continuou Singh.
Encontrar uma opção melhor: flexibilidade, segurança e velocidade
A Housing.com avaliou outros fornecedores, mas acabou escolhendo o Akamai App & API Protector e o Edge DNS. O fator decisivo foi a flexibilidade de nível corporativo da Akamai, a profunda experiência em segurança e à abordagem colaborativa.
"A Akamai não nos ofereceu apenas um produto, ela ofereceu uma parceria", disse Sachin Agrawal, gerente sênior de engenharia Housing.com. "Sua equipe estava disposta a desenvolver soluções em conjunto, avaliá-las com dados reais e nos ajudar a otimizar cada etapa do processo."
O processo de integração foi ao mesmo tempo abrangente e perfeito. A Akamai trabalhou lado a lado com a Housing.com para avaliar o desempenho em situações reais usando o Catchpoint e dados de monitoramento de usuários reais (RUM), realizar provas de conceito baseadas em dados e entregar um plano de implantação personalizado e em fases. "As provas de conceito nos deram clareza baseada em dados, e a integração colaborativa garantiu uma migração confiante", continuou ele.
Um ponto de virada importante foi comparar o desempenho da Akamai e de outros fornecedores em diferentes regiões em tempo real usando o Catchpoint. “Esses dados deixaram o valor absolutamente claro”, disse Agrawal.
Obter controle proativo e adaptável
Após a migração, os resultados foram imediatos e mensuráveis. A Housing.com observou uma melhoria de mais de 10% no TTFB (tempo até o primeiro byte) e na LCP (maior exibição de conteúdo), o que melhorou diretamente a experiência do usuário e o engajamento em toda a plataforma.
Para os usuários na Índia, o tempo de resposta caiu cerca de 10%, proporcionando ciclos de interação mais rápidos e uma experiência de busca visivelmente mais fluida. E, o mais importante, esses ganhos de desempenho não comprometeram a visibilidade nos mecanismos de busca. Mesmo com a implementação de uma nova camada WAF, os tempos de rastreamento dos EUA permaneceram consistentes, ajudando a preservar a integridade do SEO e a manter o ranqueamento das principais páginas de destino. Na verdade, os Core Web Vitals, incluindo LCP e FID (First Input Delay), melhoraram de modo significativo, levando a recuperações nas classificações e ganhos de visibilidade nos mercados indianos e internacionais.
"Com a Akamai, obtivemos configurações de regras flexíveis e detecção de ameaças orientada por IA", disse Singh. "Isso nos permitiu defender proativamente nossa plataforma mantendo tudo rápido."
Atualmente, a Akamai processa mais de 97% do tráfego em offload, reduzindo drasticamente a carga na origem, aumentando o tempo de atividade e garantindo resiliência durante picos de tráfego.
Experiência local, suporte em tempo real
Uma das principais vantagens da parceria com a Akamai foi o acesso ao SOCC (Security Operations Command Center, Centro de comando de operações de segurança) e à equipe de suporte locais, um recurso que a Housing.com chama de "inestimável".
"A equipe local da Akamai realmente entende nosso contexto de negócios, os desafios específicos do setor e o cenário competitivo em que operamos", disse Agrawal. "Isso faz toda a diferença quando o tempo é crítico."
Esse suporte regional ajudou a Housing.com a implantar várias soluções importantes. Por exemplo, a Akamai implementou escudos 5xx para melhorar o tempo de atividade. A equipe também ajudou a integrar o EdgeWorkers para armazenamento em cache avançado, melhorando a velocidade de entrega e a escalabilidade, e configurou o TrafficPeak para permitir monitoramento em tempo real.
"O suporte prático e o profundo conhecimento regional da Akamai nos tornaram mais resilientes e responsivos", explicou Agrawal.
Capacitar equipes e elevar o SEO
A mudança para a Akamai não apenas melhorou a experiência do usuário. Ela mudou a forma como as equipes da Housing.com trabalham, da tecnologia ao marketing.
Os desenvolvedores agora passam muito menos tempo ajustando a segurança ou solucionando problemas de desempenho. "A Akamai oferece às nossas equipes melhor visibilidade, capacidade de observação e controle. Isso liberou nossos desenvolvedores para se concentrarem em criar recursos e inovar", observou Agrawal.
A equipe de marketing também viu um benefício direto. "As páginas de destino carregam mais rápido e as pontuações de SEO aumentaram. Isso significa melhores resultados de campanha e maior conversão", disse Agrawal.
Dimensionar a inovação com uma visão compartilhada
Ao pensar no futuro, a Housing.com está tentando expandir sua parceria com a Akamai explorando uma iniciativa: migrar de uma ferramenta personalizada de otimização de imagens para o Akamai Image & Video Manager.
"Atualmente, usamos nossa própria solução para corte, redimensionamento, conversão de formato e marca d'água. A Akamai está nos ajudando a criar um substituto escalável, econômico e de alto desempenho. Além disso, não requer nenhuma alteração de engenharia ou código. É mais uma prova da profunda colaboração entre nossas duas equipes", concluiu Agrawal.
Sobre a Housing.com
Fundada em 2012 e adquirida pela REA India (anteriormente conhecida como Elara Technologies Pte. Ltd.) em 2017, a Housing.com se consolidou como o aplicativo imobiliário nº 1 da Índia, atendendo proprietários, compradores, locadores, incorporadores e corretores de imóveis. A Housing.com oferece listas abrangentes para uma ampla variedade de propriedades, incluindo residências novas, residências para revenda, aluguéis, terrenos, pontos comerciais e acomodações para coabitação em toda a Índia. Saiba mais em housing.com/about.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai por sua liderança em confiabilidade, escalabilidade e experiência, que impulsionam a expansão dos negócios dos seus clientes com segurança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.