Housing.com war besonders anfällig für Scraping, Bot-Traffic und Angriffe auf seine API-Infrastruktur. Um schädlichen Traffic abzuwehren, implementierte das Unternehmen mit einem Mitbewerber von Akamai eine WAF- und Bot-Abwehrebene. Doch was die Sicherheit der Website verbessern sollte, hat letztendlich die Performance und das Geschäftsergebnis beeinträchtigt.

„Wir konnten eine 15 bis 20 %ige Erhöhung der Latenz bei unserem Web- und API-Traffic beobachten“, so Upendra Singh, Associate Director DevOps, Technology Team, Housing.com. „Dies wirkte sich negativ auf unsere Core Web Vitals aus, führte zu einem Rückgang der SEO-Rankings und reduzierte schließlich den organischen Traffic.“

Die Performanceverzögerung führte auch zu Belastungen für interne Teams. „Die Fähigkeit unserer Technologieteams, Funktionen schnell bereitzustellen, wurde dadurch beeinträchtigt“, so Singh weiter.