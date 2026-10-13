Después de la migración, los resultados fueron inmediatos y medibles. En Housing.com se observó una mejora de más del 10 % en el tiempo hasta el primer byte (TTFB) y en la Largest Contentful Paint (LCP), lo que mejoró directamente la experiencia del usuario y la participación en toda la plataforma.

Para los usuarios de la India, los tiempos de respuesta se redujeron en torno al 10 %, lo que permitió unos ciclos de interacción más rápidos y una experiencia de búsqueda notablemente más fluida. Lo más importante es que estas mejoras de rendimiento no se produjeron a expensas de la visibilidad de los motores de búsqueda. Incluso con una nueva capa de WAF en marcha, los tiempos de rastreo desde EE. UU. se mantuvieron constantes, lo que ayudó a preservar la integridad de SEO y a mantener las clasificaciones en las principales páginas de destino. De hecho, las Core Web Vitals como LCP y el First Input Delay (FID), mejoraron de forma consistente, lo que dio lugar a recuperaciones de clasificación y mejoras de visibilidad en los mercados de la India e internacionales.

"Con Akamai, conseguimos configuraciones de reglas flexibles y detección de amenazas basada en IA", afirma Singh. "Esto nos permitió defender de forma proactiva nuestra plataforma y, al mismo tiempo, mantener la velocidad".

En la actualidad, Akamai gestiona más del 97 % de la descarga de tráfico, lo que reduce drásticamente la carga de origen, aumenta el tiempo de actividad y garantiza la resiliencia durante los picos de tráfico.