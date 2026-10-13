Housing.com es una de las principales plataformas inmobiliarias online de la India, que presta servicio a millones de usuarios en toda la India y más allá. Creada en torno a la personalización basada en IA, ofertas de alta calidad y una experiencia de usuario pulida, la intuitiva plataforma basada en datos ayuda a compradores, arrendatarios y profesionales inmobiliarios con la misma facilidad. A medida que aumentaban las expectativas de los usuarios y las búsquedas se hacían cada vez más sensibles a la latencia y a los dispositivos móviles, Housing.com se enfrentaba a un desafío fundamental: cómo ofrecer experiencias de búsqueda personalizadas, seguras y rápidas a escala sin sacrificar la velocidad ni el rendimiento de SEO. Para mantener su liderazgo en un espacio competitivo, recurrió a Akamai para obtener soluciones probadas y asesoramiento experto.
"Necesitábamos protección y rendimiento. Akamai nos dio ambos, sin concesiones".— Upendra Singh, director asociado de DevOps, equipo de tecnología, Housing.com
Búsqueda inmobiliaria más inteligente con velocidad y confianza
Enfrentarse al obstáculo de la latencia con nuestra competencia
Housing.com era especialmente vulnerable a los ataques de scraping, tráfico de bots y ataques a su infraestructura de API. Para luchar contra el tráfico malicioso, implementó un WAF y una capa de mitigación de bots con la competencia de Akamai. Pero lo que se suponía que iba a mejorar la seguridad del sitio acabó perjudicando el rendimiento y los resultados.
"Hemos observado un aumento del 15 % al 20 % en la latencia tanto en nuestro tráfico web como en el de API", afirma Upendra Singh, director asociado de DevOps, equipo de tecnología, Housing.com. "Esto afectó negativamente a nuestras Core Web Vitals, lo que redujo las clasificaciones de SEO y, en última instancia, redujo el tráfico orgánico".
El retardo en el rendimiento también introdujo fricciones para los equipos internos. "Disminuyó la capacidad de nuestros equipos tecnológicos para ofrecer funciones rápidamente", continúa Singh.
Encontrar una mejor solución: flexibilidad, seguridad y velocidad
Housing.com exploró otros proveedores, pero finalmente eligió Akamai App & API Protector y Edge DNS. La decisión se debió a la flexibilidad de nivel empresarial, la amplia experiencia en seguridad y el enfoque colaborativo de Akamai.
"Akamai no solo nos ofreció un producto, sino también una asociación", afirma Sachin Agrawal, director sénior de Ingeniería de Housing.com. "Su equipo estaba dispuesto a diseñar conjuntamente las soluciones, a compararlas con los datos reales y a ayudarnos a optimizar cada paso del camino".
El proceso de incorporación fue completo y fluido. Akamai trabajó codo con codo con Housing.com para comparar el rendimiento real con datos de Catchpoint y supervisión de usuarios reales (RUM), ejecutar pruebas de concepto centradas en los datos y ofrecer un plan de implementación personalizado por fases. "Las pruebas de concepto nos dieron claridad respaldada por datos, y la incorporación colaborativa garantizó una migración segura", añade.
Un punto de inflexión clave fue la comparación en tiempo real del rendimiento de Akamai y de otros proveedores en todas las zonas geográficas mediante Catchpoint. "Esos datos hicieron que el valor fuera muy claro", afirma Agrawal.
Obtener un control proactivo y adaptable
Después de la migración, los resultados fueron inmediatos y medibles. En Housing.com se observó una mejora de más del 10 % en el tiempo hasta el primer byte (TTFB) y en la Largest Contentful Paint (LCP), lo que mejoró directamente la experiencia del usuario y la participación en toda la plataforma.
Para los usuarios de la India, los tiempos de respuesta se redujeron en torno al 10 %, lo que permitió unos ciclos de interacción más rápidos y una experiencia de búsqueda notablemente más fluida. Lo más importante es que estas mejoras de rendimiento no se produjeron a expensas de la visibilidad de los motores de búsqueda. Incluso con una nueva capa de WAF en marcha, los tiempos de rastreo desde EE. UU. se mantuvieron constantes, lo que ayudó a preservar la integridad de SEO y a mantener las clasificaciones en las principales páginas de destino. De hecho, las Core Web Vitals como LCP y el First Input Delay (FID), mejoraron de forma consistente, lo que dio lugar a recuperaciones de clasificación y mejoras de visibilidad en los mercados de la India e internacionales.
"Con Akamai, conseguimos configuraciones de reglas flexibles y detección de amenazas basada en IA", afirma Singh. "Esto nos permitió defender de forma proactiva nuestra plataforma y, al mismo tiempo, mantener la velocidad".
En la actualidad, Akamai gestiona más del 97 % de la descarga de tráfico, lo que reduce drásticamente la carga de origen, aumenta el tiempo de actividad y garantiza la resiliencia durante los picos de tráfico.
Experiencia local, asistencia en tiempo real
Una de las principales ventajas de asociarse con Akamai ha sido el acceso a su centro de control de operaciones de seguridad (SOCC) local y al equipo de asistencia, un recurso que Housing.com considera "inestimable".
"El equipo local de Akamai comprende realmente nuestro contexto empresarial, los retos específicos del sector y el panorama competitivo en el que operamos", afirma Agrawal. "Esto marca la diferencia cuando el tiempo es crítico".
Esta asistencia regional ha ayudado a Housing.com a implementar varias soluciones clave. Por ejemplo, Akamai implementó escudos contra errores 5xx para mejorar el tiempo de actividad. El equipo también ayudó a integrar EdgeWorkers para el almacenamiento en caché avanzado, mejorando la velocidad de distribución y la escalabilidad, y configuró TrafficPeak para permitir la supervisión en tiempo real.
"La asistencia práctica y el profundo conocimiento regional de Akamai nos han hecho más resilientes y reactivos", explica Agrawal.
Capacitar a los equipos y mejorar el SEO
La migración a Akamai no solo mejoró la experiencia del usuario. Cambió la forma de trabajar de los equipos de Housing.com, desde el departamento de tecnología al de marketing.
Los desarrolladores dedican ahora mucho menos tiempo a ajustar la seguridad o a solucionar problemas de rendimiento. "Akamai ofrece a nuestros equipos una mejor visibilidad, capacidad de observación y control. Esto liberó a nuestros desarrolladores para que se centraran en crear nuevas funciones y en la innovación", señala Agrawal.
El equipo de marketing también ha observado ya un beneficio directo. "Las páginas de destino se cargan más rápido y las puntuaciones de SEO aumentan. Eso significa mejores resultados de campaña y mayor conversión", dijo Agrawal.
Ampliación de la innovación con una visión compartida
De cara al futuro, Housing.com está intentando ampliar su asociación con Akamai mediante la exploración de una iniciativa: la migración de una herramienta de optimización de imágenes personalizada a Akamai Image & Video Manager.
"Actualmente, utilizamos nuestra propia solución para recortar, cambiar el tamaño, convertir el formato y aplicar marcas de agua. Akamai nos ayuda a crear un sustituto escalable, rentable y de alto rendimiento. Además, no requiere ingeniería ni cambios en el código. Es otro reflejo de la profunda colaboración entre nuestros dos equipos", concluye Agrawal.
Acerca de Housing.com
Fundada en 2012 y adquirida por REA India (anteriormente denominada Elara Technologies Pte. Ltd.) en 2017, Housing.com es la aplicación inmobiliaria número 1 de la India, que ofrece servicios a propietarios de viviendas, buscadores de viviendas, arrendadores, desarrolladores y agentes inmobiliarios. Housing.com proporciona ofertas completas de una amplia gama de propiedades, incluidas nuevas viviendas, casas en reventa, alquileres, parcelas, espacios comerciales y alojamientos compartidos en toda la India. Más información en housing.com/about.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.