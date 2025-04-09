X
Housing.com、UX とセキュリティを強化

Housing.com は、Akamai とともに、ユーザー体験とセキュリティのバランスを考慮し、SEO の向上、検索の高速化、開発者の負荷の軽減を実現しました

共有

Upendra Singh

「私たちには保護パフォーマンスが必要でした。Akamai は妥協することなくその両方を提供してくれました。」

Upendra Singh 氏、Housing.com、Technology Team、Associate Director DevOps

スピードと信頼性でスマートな不動産検索を実現

Housing.com は、インドを代表するオンライン不動産プラットフォームの一つで、インドをはじめとする数百万人のユーザーにサービスを提供しています。AI を駆使したパーソナライズ、高品質なリスティング、そして洗練されたユーザー体験を基盤とし、ユーザーフレンドリーでデータ駆動型のプラットフォームは、バイヤー、賃貸者、そして不動産の専門家を同等にサポートします。ユーザーの期待が高まり、検索がますますモバイルファーストになり、レイテンシーの影響を受けやすくなったため、Housing.com はスピードや SEO パフォーマンスを犠牲にすることなく、パーソナライズされた安全で高速な検索体験をいかにして大規模に提供するかという重要な課題に直面しました。競争力のある分野でリーダーシップを維持するために、同社は Akamai の実績のあるソリューションとエキスパートによるガイダンスを導入することにしました。

競合他社を利用した際にレイテンシーの障害に直面

Housing.com は、スクレイピング、ボットトラフィック、API インフラへの攻撃に対して特に脆弱でした。悪性トラフィックに対抗するために、同社は Akamai の競合他社を利用し、WAF およびボット緩和レイヤーを実装しました。しかし、サイトのセキュリティを改善するために必要だったはずのものが、パフォーマンスと収益に悪影響を及ぼすこととなりました。

「Web トラフィックと API トラフィックの両方でレイテンシーが 15～20% 増加しました」と、Housing.com の Technology Team の Associate Director DevOps である Upendra Singh 氏は述べています。「これにより、弊社の Core Web Vitals に悪影響が生じ、SEO ランキングが下がり、最終的にオーガニックトラフィックが減少しました」。

また、パフォーマンスラグにより、社内チームにフリクションが生じました。「技術チームが迅速に機能を提供する能力が低下しました」と Singh 氏は続けます。

柔軟性、セキュリティ、スピードに優れた、より適切なソリューションの模索

Housing.com は他のベンダーも検討しましたが、最終的には Akamai App & API Protector と Edge DNS を選択しました。この決定は、Akamai のエンタープライズグレードの柔軟性、高度なセキュリティの専門知識、コラボレーションアプローチに基づいて行われました。

「Akamai は単に製品を提供するだけでなく、パートナーシップも提供してくれました」と、Housing.com の Senior Engineering Manager、Sachin Agrawal 氏は述べています。「Akamai のチームは、ソリューションの共同設計に積極的に取り組み、実際のデータを使用してベンチマークを作成し、あらゆるステップを最適化するための支援を行ってくれました」。

オンボーディングプロセスは、包括的かつシームレスでした。Akamai は Housing.com と連携し、Catchpoint および Real User Monitoring（RUM）のデータを使用して実際のパフォーマンスをベンチマークし、データに焦点を当てた概念実証を実行し、段階的かつカスタマイズされたロールアウト計画を提供しました。「PoC によって明確なデータが示され、共同でのオンボーディングによって確実な移行が実現しました」と彼は続けました。

主な転換点は、Catchpoint を使用して、Akamai と他のベンダーのパフォーマンスを、地域をまたぎ、リアルタイムで比較したことでした。「このデータは価値を明確にしてくれました」と Agrawal 氏は述べています。

プロアクティブな適応型の制御を実現

移行後の結果は即座に測定可能でした。Housing.com では、Time to First Byte（最初の 1 バイトが到達するまでの時間、TTFB）と Largest Contentful Paint（LCP）が 10% 以上向上しました。これにより、プラットフォーム全体のユーザー体験とエンゲージメントが直接強化されました。 

インドのユーザーの場合、応答時間は約 10% 短縮され、インタラクションサイクルが高速化され、検索体験が大幅にスムーズになります。重要なことに、これらのパフォーマンスの向上は、検索エンジンの可視性には影響しませんでした。新しい WAF レイヤーが導入されても、米国からのクロール頻度は安定しており、SEO の完全性を維持して主要なランディングページ全体でランキングを維持するために役立っています。実際、LCP や First Input Delay（FID）などの Core Web Vitals は一貫して改善され、インド市場と国際市場の両方でランキングの回復と可視性の向上につながりました。

「Akamai を使用することで、柔軟なルール設定と AI を活用した脅威検知が実現しました」と Singh 氏は述べています。「これにより、迅速な処理を維持しながら、プロアクティブにプラットフォームを防御することができました」。

現在、Akamai はトラフィックオフロードの 97% 以上を処理しており、オリジンの負荷を大幅に軽減し、アップタイムを向上させ、トラフィック急増時の回復力を確保しています。

ローカルの専門知識、リアルタイムのサポート

Akamai との提携の際立った利点の 1 つは、そのローカルな Security Operations Command Center（SOCC）とサポートチームへのアクセスであり、Housing.com はこれを「非常に貴重な」リソースと評しています。

「Akamai のローカルチームは、当社のビジネスの状況、業界固有の課題、そして当社が事業を展開する競争環境を真に理解しています」と Agrawal 氏は述べています。「時間との戦いになる場面では、これが大きな違いをもたらします」。

この地域的なサポートにより、Housing.com はいくつかの主要なソリューションを導入できました。例えば、Akamai は 5xx シールドを実装してアップタイムを改善しました。また、EdgeWorkers を統合して高度なキャッシングを実現し、配信速度とスケーラビリティを向上させ、TrafficPeak を構成してリアルタイムの監視を可能にしました。

「Akamai の実践的なサポートと地域への深い知識により、回復力と応答性が向上しました」と Agrawal 氏は説明します。

チームの強化と SEO の向上

Akamai への移行は、ユーザー体験の向上だけに留まりませんでした。これにより、技術部門からマーケティング部門に至るまで、Housing.com のチームの仕組みが変わったのです。

開発者は、セキュリティの調整やパフォーマンスの問題のトラブルシューティングに費やす時間を大幅に短縮できました。「Akamai は、チームにより優れた可視性、監視性、制御性をもたらします。これにより、開発者は機能の構築と革新に集中できるようになりました」と Agrawal 氏は述べています。

マーケティングチームも直接的なメリットを得ています。「ランディングページの読み込み速度が速くなり、SEO スコアが上がっています。これは、キャンペーンの成果が向上し、コンバージョン率が上昇することを意味します」と Agrawal 氏は述べています。

ビジョンを共有してイノベーションをスケーリング

今後、Housing.com は、独自の画像最適化ツールから Akamai Image & Video Manager への移行というイニシアチブを検討し、Akamai とのパートナーシップを拡大しようとしています。

「現在当社では、トリミング、サイズ変更、フォーマット変換、ウォーターマークの作成に独自のソリューションを使用しています。Akamai は、スケーラブルで、コスト効率がよく、パフォーマンスに優れた代替製品の開発を支援しています。さらに、エンジニアリングやコードの変更は必要ありません。これは、両チーム間の緊密なコラボレーションを改めて示すものです」と Agrawal 氏は締めくくりました。

Housing.com について

2012 年に設立され、2017 年に REA India（旧称 Elara Technologies Pte. Ltd.）によって買収された Housing.com は、インドでナンバー 1 の不動産アプリであり、住宅所有者、家を探している人、地主、開発業者、不動産ブローカーを対象としています。Housing.com は、インド全土の新築住宅、中古住宅、賃貸物件、土地、商業スペース、共同生活住宅などの幅広い不動産情報を提供しています。詳しくは、housing.com/about をご覧ください。

Akamai について

Akamai はオンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X や LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。

