Housing.com は他のベンダーも検討しましたが、最終的には Akamai App & API Protector と Edge DNS を選択しました。この決定は、Akamai のエンタープライズグレードの柔軟性、高度なセキュリティの専門知識、コラボレーションアプローチに基づいて行われました。

「Akamai は単に製品を提供するだけでなく、パートナーシップも提供してくれました」と、Housing.com の Senior Engineering Manager、Sachin Agrawal 氏は述べています。「Akamai のチームは、ソリューションの共同設計に積極的に取り組み、実際のデータを使用してベンチマークを作成し、あらゆるステップを最適化するための支援を行ってくれました」。

オンボーディングプロセスは、包括的かつシームレスでした。Akamai は Housing.com と連携し、Catchpoint および Real User Monitoring（RUM）のデータを使用して実際のパフォーマンスをベンチマークし、データに焦点を当てた概念実証を実行し、段階的かつカスタマイズされたロールアウト計画を提供しました。「PoC によって明確なデータが示され、共同でのオンボーディングによって確実な移行が実現しました」と彼は続けました。

主な転換点は、Catchpoint を使用して、Akamai と他のベンダーのパフォーマンスを、地域をまたぎ、リアルタイムで比較したことでした。「このデータは価値を明確にしてくれました」と Agrawal 氏は述べています。