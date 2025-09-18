A JUNEO mudou cenário criando uma plataforma blockchain modular e sem permissões de camada 1 que facilita o lançamento e o dimensionamento de uma rede blockchain segura. Com a JUNEO, os desenvolvedores não precisam mais solicitar acesso: eles podem apenas construir.

Ao contrário das plataformas monolíticas, a arquitetura da JUNEO é construída para um mundo de várias cadeias, onde dados descentralizados e tokenizados podem fluir com segurança em blockchains independentes, mas interoperáveis. "O que estamos realmente construindo é uma versão descentralizada do SAP ERP", afirma Pais. "Uma plataforma em que os usuários podem hospedar serviços e arquivos com propriedade rastreável, sem precisar de uma autoridade central", continua Pais.

A JUNEO também consegue lidar com problemas conhecidos de desempenho e resiliência. "Muitas plataformas blockchain sofrem lentidão ou interrupções porque não conseguem lidar com grandes cargas de transações", afirma Corentin Dallenogare, cofundador e desenvolvedor de blockchain da JUNEO.

As redes da JUNEO, que podem funcionar de forma independente ou em conjunto como parte do que a JUNEO chama de "Supernets", são projetadas tendo em mente a velocidade de nível empresarial e a resiliência global. Essa velocidade significa que as redes movem ativos digitais e dados entre eles em velocidades ultrarrápidas, com finalidade de transação de um segundo. E a resiliência significa a eliminação das interrupções.

Isso não é tudo. A JUNEO também torna tudo isso possível por uma fração dos custos tradicionais de infraestrutura.

Uma implantação tradicional de blockchain em plataformas como Avalanche pode custar mais de mil dólares por mês. Com a JUNEO, a mesma capacidade custa apenas 35 a 50 dólares por mês. Essa economia de custos abre as portas para uma adoção geral.