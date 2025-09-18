©2025 Akamai Technologies
Construindo o futuro da Web3, uma cadeia de cada vez
Fundada em 2021, a JUNEO AG está construindo o equivalente digital de um "construtor de websites" para redes blockchain. Pense no Squarespace ou GoDaddy, mas em vez de criar websites, alguém está lançando blockchains personalizadas e totalmente funcionais em apenas alguns cliques. Essa simplificação radical está ajudando a JUNEO a concretizar sua visão ousada: democratizar o acesso à tecnologia de blockchain removendo os obstáculos técnicos e financeiros que costumavam atrasá-la. Para fornecer sua infraestrutura econômica, rápida e altamente descentralizada para todos, a JUNEO optou pelos serviços de computação em nuvem da Akamai.
A inovação da Web3 enfrentava um entrave
Durante anos, o desenvolvimento blockchain era lento, caro e complicado. Os desenvolvedores muitas vezes se viam gastando mais tempo gerenciando a infraestrutura do que realmente criando aplicações. Condições menos do que ideais — redes isoladas, escalabilidade limitada e custos de até milhares de dólares por mês — impediam a experimentação e a inovação.
Como explica Luciano Mendonça Pais, cofundador e CEO da JUNEO, "muitos desenvolvedores não enfrentavam obstáculos devido à blockchain em si. Eles enfrentavam obstáculos pela complexidade de usá-la."
Além disso, blockchains legadas como bitcoin foram construídas visando apenas uma única moeda. Esse modelo não funciona no mundo de hoje. "O futuro exige suporte para muitas blockchains, movendo dados e arquivos tokenizados, não apenas tokens, com velocidade e transparência", continua Pais.
Criação de uma plataforma de várias cadeias para inovação sem permissões
A JUNEO mudou cenário criando uma plataforma blockchain modular e sem permissões de camada 1 que facilita o lançamento e o dimensionamento de uma rede blockchain segura. Com a JUNEO, os desenvolvedores não precisam mais solicitar acesso: eles podem apenas construir.
Ao contrário das plataformas monolíticas, a arquitetura da JUNEO é construída para um mundo de várias cadeias, onde dados descentralizados e tokenizados podem fluir com segurança em blockchains independentes, mas interoperáveis. "O que estamos realmente construindo é uma versão descentralizada do SAP ERP", afirma Pais. "Uma plataforma em que os usuários podem hospedar serviços e arquivos com propriedade rastreável, sem precisar de uma autoridade central", continua Pais.
A JUNEO também consegue lidar com problemas conhecidos de desempenho e resiliência. "Muitas plataformas blockchain sofrem lentidão ou interrupções porque não conseguem lidar com grandes cargas de transações", afirma Corentin Dallenogare, cofundador e desenvolvedor de blockchain da JUNEO.
As redes da JUNEO, que podem funcionar de forma independente ou em conjunto como parte do que a JUNEO chama de "Supernets", são projetadas tendo em mente a velocidade de nível empresarial e a resiliência global. Essa velocidade significa que as redes movem ativos digitais e dados entre eles em velocidades ultrarrápidas, com finalidade de transação de um segundo. E a resiliência significa a eliminação das interrupções.
Isso não é tudo. A JUNEO também torna tudo isso possível por uma fração dos custos tradicionais de infraestrutura.
Uma implantação tradicional de blockchain em plataformas como Avalanche pode custar mais de mil dólares por mês. Com a JUNEO, a mesma capacidade custa apenas 35 a 50 dólares por mês. Essa economia de custos abre as portas para uma adoção geral.
Com tecnologia da Akamai: infraestrutura em nuvem para escalabilidade de Web3
Para oferecer essa experiência de blockchain de última geração em escala global, a JUNEO precisava de uma parceira que pudesse lidar com operações Web3 com uso intensivo de armazenamento e RAM, não apenas tarefas com uso intensivo de CPUs. É aí que a Akamai entra.
"Para coordenar várias transações simultaneamente, precisamos de armazenamento rápido e acessível e de uma plataforma que possa ser dimensionada sob demanda. A infraestrutura da Akamai foi projetada pensando na Web3", afirma Pais.
De acordo com Dallenogare, a infraestrutura da Akamai é confiável, flexível e acessível globalmente. Com os serviços de computação em nuvem e rede de nuvem globalmente distribuídos da Akamai, a JUNEO é capaz de:
- Dimensionar dinamicamente os recursos de computação e armazenamento com base no tráfego em tempo real, otimizando o custo e o desempenho
- Oferecer baixa latência e alta disponibilidade, mesmo durante picos ou interrupções globais
- Operar com segurança por meio de um painel centralizado, essencial para a equipe globalmente dispersa da JUNEO
"A elasticidade dos servidores de computação em nuvem da Akamai é incrível", acrescenta Pais. "E é indescritível a tranquilidade por saber que nossa infraestrutura não vai sucumbir sob pressão."
Projetada para desenvolvedores, construída para o futuro
A missão da JUNEO é maior do que apenas garantir velocidade e reduzir custos. É capacitar os desenvolvedores a inovar livremente, sem complexidades ou empecilhos. Para isso, a plataforma da JUNEO inclui ferramentas fáceis de usar, como uma carteira e exploradores em tempo real, permitindo que as equipes implantem aplicações que leem e exibem dados blockchain de forma perfeita.
"Não queríamos apenas democratizar a blockchain: queríamos democratizar toda a plataforma de diversas cadeias", afirma Leonardo Pedro, responsável pelas parcerias e integrações da JUNEO. "Isso significa dar poder aos usuários e inteligência à rede."
Uma nova era de inovação descentralizada
Com a Akamai como sua estrutura de nuvem, a JUNEO está estabelecendo a base de uma nova era de serviços comerciais, financeiros e digitais descentralizados. "Acreditamos que as pessoas em breve serão capazes de monetizar produtos e serviços via blockchain, sem precisar de um provedor de pagamento terceirizado", afirma Pais. "Esse é o futuro que estamos construindo."
A arquitetura da JUNEO já está impulsionando um número crescente de redes blockchain personalizadas em todo o mundo. E, em breve, qualquer um poderá lançar sua própria blockchain com codificação zero. "Precisamos de mais ideias e experimentação. É assim que a verdadeira inovação acontece", afirma Pedro.
Com uma poderosa combinação de liderança visionária, tecnologia disruptiva e uma parceria de infraestrutura sólida com a Akamai, a JUNEO está remodelando o que é possível no mundo blockchain, uma rede sem permissões de cada vez.
Sobre a JUNEO AG
A Juneo Supernet está redefinindo a propriedade e a utilidade da blockchain, permitindo o lançamento contínuo de blockchains personalizáveis e compatíveis com EVMs (máquinas virtuais Ethereum). Com carteiras, exploradores e pontes integradas, ela simplifica a implantação da Web3 para todos.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai por sua liderança em confiabilidade, escalabilidade e experiência, que impulsionam a expansão dos negócios dos seus clientes com segurança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.