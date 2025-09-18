JUNEO a changé la donne en créant une plateforme blockchain modulaire et sans autorisation de couche 1, qui facilite le lancement et la mise à l'échelle de réseaux blockchain sécurisés. Avec JUNEO, les développeurs n'ont plus besoin de demander l'accès : ils peuvent simplement créer.

Contrairement aux plateformes monolithiques, l'architecture de JUNEO est conçue pour un monde multi-chaînes, où les données décentralisées et tokenisées peuvent circuler en toute sécurité entre des blockchains indépendantes mais interopérables. « Ce que nous construisons réellement, c'est une version décentralisée de SAP ERP », explique Luciano Mendonça Pais. « Une plateforme où les utilisateurs peuvent héberger des services et des fichiers avec une propriété traçable, sans avoir besoin d'une autorité centrale », poursuit Luciano Mendonça Pais.

JUNEO répond également aux problèmes connus de performance et de résilience. « De nombreuses plateformes blockchain subissent des ralentissements ou des pannes parce qu'elles ne peuvent pas gérer de lourdes charges de transactions », a déclaré Corentin Dallenogare, cofondateur et développeur blockchain chez JUNEO.

Les réseaux de JUNEO, qui peuvent fonctionner indépendamment ou ensemble dans ce que JUNEO appelle des « Supernets », sont conçus pour offrir une vitesse de niveau entreprise et une résilience mondiale. Cette vitesse permet aux réseaux de déplacer des ressources digitales et des données à une vitesse fulgurante, avec une précision de transaction d'une seconde. Et cette résilience signifie qu'il n'y a plus de pannes.

Mais ce n'est pas tout. JUNEO rend tout cela possible pour une fraction du coût des infrastructures traditionnelles.

Un déploiement blockchain traditionnel sur des plateformes comme Avalanche peut coûter plus de 1 000 USD par mois. Avec JUNEO, la même capacité coûte seulement 35 à 50 USD par mois. Cette économie ouvre la voie à une adoption généralisée.