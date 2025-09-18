©2025 Akamai Technologies
Construire l'avenir du Web3, une chaîne à la fois
Fondé en 2021, JUNEO AG construit l'équivalent digital d'un « créateur de site web » pour les réseaux blockchain. Comme Squarespace ou GoDaddy, mais au lieu de créer des sites web, on lance des blockchains entièrement fonctionnelles et personnalisées en quelques clics. Cette simplification radicale aide JUNEO à concrétiser sa vision ambitieuse : démocratiser l'accès à la technologie blockchain en éliminant les obstacles techniques et financiers qui freinaient son adoption. Pour offrir une infrastructure rapide, hautement décentralisée et économique à tous, JUNEO a fait appel aux services de cloud computing d'Akamai.
L'innovation du Web3 était à la traîne
Depuis des années, le développement sur la blockchain était lent, coûteux et complexe. Les développeurs passaient souvent plus de temps à gérer l'infrastructure qu'à créer des applications. Des conditions peu idéales (réseaux isolés, évolutivité limitée, coûts pouvant atteindre des milliers de dollars par mois) freinaient l'expérimentation et l'innovation.
Comme l'explique Luciano Mendonça Pais, co-fondateur et PDG de JUNEO : « Beaucoup de développeurs n'étaient pas bloqués par la blockchain elle-même. Ils étaient bloqués par la complexité de son utilisation. »
De plus, les blockchains héritées comme Bitcoin ont été conçues pour ne prendre en charge qu'une seule devise. Ce modèle n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. « L'avenir exige la prise en charge de nombreuses blockchains, capables de déplacer des données et des fichiers tokenisés, pas seulement des jetons, avec rapidité et transparence », poursuit Luciano Mendonça Pais.
Construire une plateforme multi-chaînes pour une innovation sans autorisation
JUNEO a changé la donne en créant une plateforme blockchain modulaire et sans autorisation de couche 1, qui facilite le lancement et la mise à l'échelle de réseaux blockchain sécurisés. Avec JUNEO, les développeurs n'ont plus besoin de demander l'accès : ils peuvent simplement créer.
Contrairement aux plateformes monolithiques, l'architecture de JUNEO est conçue pour un monde multi-chaînes, où les données décentralisées et tokenisées peuvent circuler en toute sécurité entre des blockchains indépendantes mais interopérables. « Ce que nous construisons réellement, c'est une version décentralisée de SAP ERP », explique Luciano Mendonça Pais. « Une plateforme où les utilisateurs peuvent héberger des services et des fichiers avec une propriété traçable, sans avoir besoin d'une autorité centrale », poursuit Luciano Mendonça Pais.
JUNEO répond également aux problèmes connus de performance et de résilience. « De nombreuses plateformes blockchain subissent des ralentissements ou des pannes parce qu'elles ne peuvent pas gérer de lourdes charges de transactions », a déclaré Corentin Dallenogare, cofondateur et développeur blockchain chez JUNEO.
Les réseaux de JUNEO, qui peuvent fonctionner indépendamment ou ensemble dans ce que JUNEO appelle des « Supernets », sont conçus pour offrir une vitesse de niveau entreprise et une résilience mondiale. Cette vitesse permet aux réseaux de déplacer des ressources digitales et des données à une vitesse fulgurante, avec une précision de transaction d'une seconde. Et cette résilience signifie qu'il n'y a plus de pannes.
Mais ce n'est pas tout. JUNEO rend tout cela possible pour une fraction du coût des infrastructures traditionnelles.
Un déploiement blockchain traditionnel sur des plateformes comme Avalanche peut coûter plus de 1 000 USD par mois. Avec JUNEO, la même capacité coûte seulement 35 à 50 USD par mois. Cette économie ouvre la voie à une adoption généralisée.
Propulsé par Akamai : une infrastructure cloud à l'échelle du Web3
Pour offrir cette expérience blockchain nouvelle génération à l'échelle mondiale, JUNEO avait besoin d'un partenaire capable de gérer des opérations Web3 gourmandes en stockage et en RAM, et pas seulement en CPU. C'est là qu'Akamai est intervenu.
« Pour coordonner plusieurs transactions simultanément, nous avons besoin d'un stockage rapide et abordable et d'une plateforme capable d'évoluer à la demande. L'infrastructure d'Akamai a été conçue pour le Web3 », a déclaré Luciano Mendonça Pais.
Selon Corentin Dallenogare, l'infrastructure d'Akamai est fiable, flexible et accessible dans le monde entier. Grâce au réseau cloud et aux services de cloud computing d'Akamai distribués mondialement, JUNEO peut :
- adapter dynamiquement les ressources de calcul et de stockage en fonction du trafic en temps réel, en optimisant à la fois les coûts et les performances
- offrir une faible latence et une haute disponibilité, même en cas de pics ou de pannes mondiales
- fonctionner en toute sécurité via un tableau de bord centralisé, essentiel pour l'équipe mondiale de JUNEO
« L'élasticité des serveurs de cloud computing d'Akamai est incroyable », ajoute Luciano Mendonça Pais. « Et la tranquillité d'esprit que procure une infrastructure qui ne flanche pas sous la pression est inestimable. »
Conçue pour les développeurs, pensée pour l'avenir
La mission de JUNEO va au-delà de la vitesse et de la réduction des coûts. Il s'agit de permettre aux développeurs d'innover librement, sans complexité ni barrières. À cette fin, la plateforme de JUNEO comprend des outils faciles à utiliser tels qu'un portefeuille et des explorateurs en temps réel, permettant aux équipes de déployer des applications qui lisent et affichent les données blockchain en toute transparence.
« Nous ne voulions pas seulement démocratiser la blockchain : nous voulions démocratiser l'ensemble de la plateforme multi-chaînes », a déclaré Leonardo Pedro, responsable des partenariats et des intégrations chez JUNEO. « Cela signifie donner du pouvoir aux utilisateurs, et de l'intelligence au réseau. »
Une nouvelle ère d'innovation décentralisée
Avec Akamai comme infrastructure cloud, JUNEO pose les bases d'une nouvelle ère du commerce, de la finance et des services digitaux décentralisés. « Nous pensons que les gens seront bientôt en mesure de monétiser des produits et services via la blockchain, sans avoir besoin d'un fournisseur de paiement tiers », a déclaré Luciano Mendonça Pais. « C'est l'avenir que nous construisons. »
L'architecture de JUNEO alimente déjà un nombre croissant de réseaux blockchain personnalisés à travers le monde. Et bientôt, chacun pourra lancer sa propre blockchain sans écrire une seule ligne de code. « Nous avons besoin de plus d'idées et d'expérimentations. C'est ainsi que naît la véritable innovation », a souligné Leonardo Pedro.
Avec une puissante combinaison de leadership visionnaire, de technologies de rupture et d'un partenaire d'infrastructure solide comme Akamai, JUNEO redéfinit ce qui est possible dans le monde de la blockchain, un réseau sans autorisation à la fois.
À propos de JUNEO AG
Juneo Supernet redéfinit la propriété et l'utilité de la blockchain, en permettant le lancement fluide de blockchains personnalisables et compatibles avec les machines virtuelles électroniques. Grâce à des portefeuilles, des explorateurs et des ponts intégrés, elle simplifie le déploiement Web3 pour tous.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.