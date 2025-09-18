JUNEO cambió por completo el panorama al crear una plataforma de cadena de bloques de capa 1, modular y sin permisos que permite lanzar y escalar fácilmente una red de cadena de bloques segura. Con JUNEO, los desarrolladores ya no tienen que solicitar acceso: solo tienen que ponerse manos a la obra.

A diferencia de las plataformas monolíticas, la arquitectura de JUNEO se ha diseñado para un mundo multicadena, donde los datos descentralizados y tokenizados pueden fluir de forma segura a través de cadenas de bloques independientes pero interoperables. “Lo que realmente estamos creando es una versión descentralizada de SAP ERP", afirmó Pais. "Una plataforma donde los usuarios pueden alojar servicios y archivos con una propiedad rastreable, sin necesidad de una autoridad central", continuó Pais.

JUNEO también aborda problemas conocidos de rendimiento y resiliencia. "Muchas plataformas de cadena de bloques sufren ralentizaciones o interrupciones porque no pueden gestionar grandes cargas de transacciones", comentó Corentin Dallenogare, cofundador y desarrollador de cadena de bloques de JUNEO.

Las redes de JUNEO, que pueden funcionar de forma independiente o conjunta como parte de lo que JUNEO llama "superredes", se han diseñado para ofrecer una velocidad de nivel empresarial y resiliencia global. Esa velocidad permite que las redes muevan activos digitales y datos entre ellas a una velocidad vertiginosa, finalizando las transacciones en solo un segundo. Por su parte, la resiliencia significa que no habrá más interrupciones.

Y por si fuera poco, JUNEO ofrece todo esto por una fracción de los costes de infraestructura tradicionales.

Una implementación de cadena de bloques tradicional en plataformas como Avalanche puede costar más de 1000 USD al mes. Con JUNEO, la misma capacidad cuesta tan solo entre 35 y 50 USD al mes. Ese ahorro de costes favorece la adopción generalizada.