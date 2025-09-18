Per anni, le operazioni di creazione sulle blockchain sono state lente, costose e complicate. Gli sviluppatori, spesso, si sono trovati ad impiegare più tempo nella gestione delle infrastrutture che non nell'effettiva creazione delle app. La presenza di condizioni meno che ideali (isolamento delle reti, scalabilità limitata e costi elevati, anche migliaia di dollari al mese) hanno soffocato la sperimentazione e l'innovazione.

Come ha spiegato Luciano Mendonça Pais, cofondatore e CEO di JUNEO, "molti sviluppatori non sono stati bloccati dalla stessa blockchain, ma dalla complessità legata al suo utilizzo".

Inoltre, le blockchain tradizionali, come quelle utilizzate nei bitcoin, sono state concepite per supportare una sola valuta, ma questo modello non si può applicare ai giorni nostri. "Il futuro richiederà il supporto di molte blockchain, pertanto sarà necessario spostare dati e file tokenizzati (non solo i token) con velocità e trasparenza", ha continuato Pais.