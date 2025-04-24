©2025 Akamai Technologies
我们过去通常在周五晚上安排部署，因为我们担心会导致我们的网站宕机。现在，借助 [LKE] Linode Kubernetes Engine，我们可以毫无顾虑地随时进行部署，甚至一天内部署 5 到 10 次。这使我们的整个开发渠道实现了转型。Ben Petersen，Lead Sherpa 工程副总裁
将房地产投资者与买家联系起来
Lead Sherpa 提供符合 TCPA 标准的短信服务、先进的跳过追踪技术和自动化数据堆叠，帮助大量房地产投资者高效地找到并吸引有意向的卖家，从而达成更多交易。当其精简的工程团队决定通过工作负载容器化来对应用程序进行现代化改造时，他们利用 Linode Kubernetes Engine (LKE) 实现了简单部署、轻松管理和更强的开发人员控制能力。这为其提供了进一步推动增长、促进创新和增强竞争优势所需的引擎。
使用精简灵活的工程技术扩展业务
在一个速度和精确度至关重要的行业中，Lead Sherpa 凭借向用户提供高质量数据建立起品牌声誉。作为现有最有效的潜在客户生成工具之一，它尤其以其通过及时短信将房地产投资者与非市场投资机会联系起来的能力而闻名。
2023 年新的短信法规出台后，Lead Sherpa 投入了更大的精力来尽可能高效地向投资者提供质量卓越的数据。他们认识到迁移到 Kubernetes 并将工作负载容器化是降低成本和提高基础架构可靠性的绝佳机会。但由于工程团队精简，它需要一种强大且简化的方式来实现这一目标。
回归值得信赖的合作伙伴
由于最初是在 Linode（现为 Akamai Cloud）上扩展其基础设施，Lead Sherpa 知道该向谁寻求帮助。LKE 提供了完美的成本效益、可靠性和简便性组合，这正是其团队在这次关键迁移中所需要的。
Lead Sherpa 的工程副总裁 Ben Petersen解释道：“选择 LKE 是一个非常自然的决定。我们的传统虚拟机已经部署在 Akamai 的产品上，而且相比其他云服务提供商的产品 LKE 能提供更大的价值。”Lead Sherpa 的软件工程师 Philippe Ouellet 补充说：“此外，Akamai 的支持团队一直都非常出色。”
快速轻松地迁移
仅凭两名工程师，Lead Sherpa 在两个月内成功迁移了其基础设施，考虑到 Kubernetes 的复杂性，这是一项令人印象深刻的成就。团队分阶段进行迁移，首先在一天内部署了一个实用工具集群，然后是生产集群，最后是面向开发人员的暂存环境和沙盒。
得益于 LKE 的开放式方法，整个过程，包括集成 Lead Sherpa 现有的工具，如 GitLab 运行器，都非常顺利。Akamai 的开发人员论坛也发挥了关键作用，提供了其他工程师的见解，帮助优化配置。
Ouellet 表示：“LKE 让 Kubernetes 和容器化变得简单。虽然我们团队规模小，但迅速完成了工作，LKE 让我们能够按照自己的节奏运作。”
在我心目中 Linode 是最理想的选择，我不会使用任何其他解决方案。Philippe Ouellet，Lead Sherpa 软件工程师
更智能地扩展
Lead Sherpa 的基础设施需要处理海量数据集，包括成千上万的文件，每个文件包含数万行关键数据。在使用 Kubernetes 之前，由于可扩展性问题，系统最多只能处理 50,000 行的文件。并且，处理时间长达 15 个小时。现在，借助 LKE 的自动扩展功能，Lead Sherpa 可以在一天内处理 200,000 行的文件，而无需为资源支付高额费用。
Petersen 说：“以前，为了以防万一，我们投入了巨大的成本，使服务器始终保持在最大容量。而现在借助 Kubernetes 和 LKE 的自动扩展功能，我们只在有需要时支付相应的费用。事实上，我们在基础设施上节省了近 60% 的成本。”
高枕无忧，自由创新
LKE 还促进了 Lead Sherpa 持续迭代和实验的开发文化。Petersen 解释说：“我们以前的基础架构非常静态和脆弱，所以我们害怕实施更改。”
Kubernetes 的声明式特性和使用 LKE 管理工作负载的简便性，使公司的开发人员能够发挥他们的最佳工作表现。现在，他们先创建实时暂存环境，在相似的生产条件下测试新功能，然后再正式实施更改。Petersen 继续说道：“这种方法很安全，让我们的开发人员可以直观地测试更改，并在无需冒很大风险的情况下尝试新想法。”
Petersen 表示，LKE 使他的团队能够自由地进行实验，而无需担心宕机风险。他说：“现在，我们可以更加大胆地采用”快速执行，打破常规“的心态，因为打破常规不会影响业务。相反，我们可以充满信心地追求效率和创新。”
Lead Sherpa 简介
Lead Sherpa 是一个专为房地产专业人士打造的一站式潜在客户生成和营销平台。其核心产品包括完全符合 TCPA 的短信营销系统、跳过追踪和 PropStack® 列表堆叠解决方案，这些产品能帮助用户快速发现有意向的卖家，通过多个困境指标对潜在客户进行优先级排序，并在保持合规的同时尽可能多地与之建立联系。通过结合强大的数据丰富、本地号码短信和简化的工作流程，Lead Sherpa 帮助投资者更安全高效地达成更多交易，并推动其房地产业务发展。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。