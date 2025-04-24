在一个速度和精确度至关重要的行业中，Lead Sherpa 凭借向用户提供高质量数据建立起品牌声誉。作为现有最有效的潜在客户生成工具之一，它尤其以其通过及时短信将房地产投资者与非市场投资机会联系起来的能力而闻名。

2023 年新的短信法规出台后，Lead Sherpa 投入了更大的精力来尽可能高效地向投资者提供质量卓越的数据。他们认识到迁移到 Kubernetes 并将工作负载容器化是降低成本和提高基础架构可靠性的绝佳机会。但由于工程团队精简，它需要一种强大且简化的方式来实现这一目标。