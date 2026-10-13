In einer Branche, in der vor allem Geschwindigkeit und Präzision zählen, hat sich Lead Sherpa einen Ruf als Anbieter hochwertiger Daten für Nutzer erarbeitet. Die Plattform ist besonders bekannt dafür, Immobilieninvestoren mittels zeitnaher SMS-Nachrichten über stille Investitionsmöglichkeiten zu informieren, und verfügt damit über eines der effektivsten Tools zur Leadgenerierung auf dem Markt.

Als 2023 neue gesetzliche Vorgaben für SMS eingeführt wurden, musste Lead Sherpa die Bereitstellung von hochwertigen Daten an Investoren noch intensiveren, und das so effizient wie möglich. Das Unternehmen erkannte die Chance, durch die Migration zu Kubernetes und die Containerisierung von Workloads seine Kosten zu senken und die Zuverlässigkeit der Infrastruktur zu erhöhen. Doch aufgrund der kleinen Größe seines Entwicklerteams brauchte es eine leistungsstarke und dennoch einfache Lösung für diese Herausforderung.